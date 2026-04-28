Intel se nečekaně zotavil: Díky AI v Q1 2026 prodal i skladové ležáky a vadné čipy, akcie jsou na absolutním rekordu

Jan Olšan
Dnes
Logo společnosti Intel před jejím sídlem Autor: Depositphotos
Původně to vypadalo, že první čtvrtletí roku bude pro Intel bídné. Ale výsledky, které oznámil, jsou naopak nečekaně dobré – firma začíná profitovat na boomu AI a její akcie teď vyskočily na historické maximum, vyšší dokonce i než hodnota v době Dot-com bubliny.

Je tu opět čas, kdy velké počítačové firmy hlásí finanční výsledky po prvním čtvrtletí, a z trojice výrobců CPU a GPU je má první Intel. Za první čtvrtletí má překvapivě dobrá čísla, která by konečně mohla slibovat oživení z marasmu uplynulých let, byť za něj možná může víc štěstí ve formě vnějších faktorů spíš než lepšící se technologie firmy. Jak se říká, příliv (vzedmutý mánií kolem AI) v tomto případě zvedá všechny lodě v přístavu, včetně Intelu.

Intel v Q1 2026: Překvapivé tržby, vysoká účetní ztráta, ale reálně v plusu

Když Intel oznámil výsledky za čtvrtý kvartál roku 2025, uvedl na první kvartál roku 2026 poměrně nízkou prognózu s tržbami jen 11,7–12,7 miliardy $, což vyvolalo negativní sentiment na akciových trzích. Nicméně reálný výsledek o dost předčil střed tohoto odhadu – tržby dosáhly 13,577 miliardy $, což je 7% zlepšení proti prvnímu kvartálu roku 2025. Intelu se ale zároveň podařilo zlepšit hrubou marži, na 39,4 %.

Firma skončila v docela velké ztrátě ve výši 3,728 miliardy $ (73 centů na jednu akcii). Nicméně ta je podle všeho výsledkem zaúčtovávání různých položek, které nejsou ztrátou vzniknou běžným provozem. V tzv. non-GAAP účetnictví, které ignoruje různé právě takové jednorázové položky typu odpisů nebo nákladů na restrukturalizaci, vychází Intelu čistý zisk 1,485 miliardy $ (29 centů na jednu akcii).

Hlavním faktorem, který toto překlopil do ztráty, je zaúčtování 4,07 miliardy $ právě jako nákladů na restrukturalizaci firmy, které bylo provedeno v tomto čtvrtletí, a 113 milionů jako nákladů souvisejících s akvizicemi. Intel v tomto kvartále odkoupil zpět 49% podíl, který doteď držel fond Apollo v jeho irské továrně Fab 34 (za celkovou cenu 14,2 miliardy $, takže další odpisy budou následovat).

Dalším faktorem je to, že v USA si firmy odečítají ze zisku hodnotu akcií, kterými vyplácejí zaměstnance, čímž se vyhnou placení nemalé části daní (hodně to využívala třeba Nvidia). Intel si takto zaúčtoval 621 milionů dolarů, o které se „ztráta“ dál prohloubila. Vzhledem k tomuto nemá smysl uvádět procentní srovnání zisků či ztrát za první čtvrtletí (před rokem měl v Q1 2025 ztrátu 887 milionů $).

Výsledky divizí: AI oživila serverový byznys

Odkud tyto nečekaně dobré výsledky povstaly, má poměrně očekávatelnou odpověď. Client Computing Group, která představuje klasické procesory a čipsety pro PC, zaznamenala tržby 7,727 miliardy $, což je meziročně zlepšení o pouhé procento, s provozním ziskem 2,516 miliardy $.

Finanční výsledky Intelu za Q1 2026 - Client Computing Group

Autor: Intel

Avšak serverová divize DCAI si polepšila meziročně o 22 % a její tržby dosáhly 5,052 miliardy $ (což je ale mimochodem stále méně, než měla datacentrová divize AMD v Q4 2025), s provozním ziskem 1,542 miliardy $.

Tržby z kategorie ostatní byly 628 milionů $, což je pokles o 33 %.

Finanční výsledky Intelu za Q1 2026 - DCAI Group

Autor: Intel

Intel tedy za tyto výsledky vděčí pokračující či dokonce sílící mánii okolo umělé inteligence. Firmy nabízející tzv. „agentickou“ AI začaly místo dřívějšího důrazu prakticky jen na výkon AI GPU a akcelerátorů poptávat více také procesory, které „AI agenti“ potřebují ke své činnosti. Tato poptávka po CPU do určité míry výrobce překvapila. Vedla na podzim k nečekanému zájmu o 7nm procesory Xeon, kvůli kterým Intelu dokonce začala docházet kapacita na tomto starším procesu. Intel teď uvádí, že díky vlně poptávky dokonce v prvním kvartálu rozprodal některé „ležáky“ na skladech, představující modely procesorů Xeon, u kterých očekával, že bude problém je udat, případně modely procesorů s horšími parametry, speciálně vyrobené z méně kvalitních čipů, které by v dřívější doby dokonce byly neprodejné.

Boom AI ale dovolil je prodat (se sníženými takty nebo osekaným počtem jader, aby byla zajištěna stabilita a funkčnost), což zvedlo tržby firmy, ale také její marže. Poptávka po serverových CPU přitom prý stále pokračuje a roste. Toto by mohlo pomoci i AMD, ale může to také umožnit prorazit na serverový trh Nvidii s jejími Arm procesory GraceVera.

Finanční výsledky Intelu za Q1 2026 - Intel Foundry

Autor: Intel

Také samotná výroba čipů, Intel Foundry, ale má o něco lepší bilanci – tržby 5,421 miliardy $ a provozní ztrátu 2,437 miliardy $. Z toho 5,251 miliardy $ jsou však tržby za výrobu čipů Intel, které už jsou zahrnuty v tržbách ostatních divizí, zbývá tedy 170 milionů $, které jsou navíc. Před rokem byly tržby Intel Foundry 4,667 miliardy $, polepšila si tedy meziročně o 16 %.

Finanční výsledky Intelu za Q1 2026 - jednotlivé segmenty

Autor: Intel

Intel se odrazil ode dna. V druhém kvartále už bude tržby o dost vyšší?

Na aktuální běžící čtvrtletí už Intel dává výrazně lepší prognózu. Tržby mají být mezi 13,8–14,8 miliardami $, nicméně se opět dá předpokládat překročení a reálné číslo by tak mohlo být nad 15 miliardami $. A to by pro Intel bylo výrazné meziroční zlepšení (za Q2 2025 měl tržby jen 12,859 miliardy $).

Intel dále uvádí odhad, že hrubá marže by měla být okolo 37,5 % (GAAP číslo, v non-GAAP účetnictví 39,0 %) a očekává, že kvartál bude i v regulérním účetnictví ziskový. Zisk by měl být okolo 8 centů na akcii (20 centů v non-GAAP). Naplní-li se však obvyklý scénář, že tržby budou vyšší než odhadované, budou i zisky o něco vyšší.

Výhled Intelu na Q2 2026

Autor: Intel

Hodnota akcií je nejvýš od Dot-com bubliny

Kombinace výsledků a prognózy vedla k docela pozoruhodnému nárůstu ceny akcií. Zatímco před rokem se pohybovaly kolem 20 $, investice Nvidie a vlády USA odstartovaly jejich zotavení a nedávno jim pomohly neurčité zprávy o spolupráci s Elonem Muskem na projektu Terafab (byť realita bude zcela jistě hodně odlišná od extrémně nerealistických vizí, které Musk původně inzeroval, nejspíš půjde o standardní licencování technologie, nebo přímo o výrobu v rámci Intelu).

Po výsledcích se od tohoto základu odpíchly a vystoupaly až nad 80 $ a prakticky na historická maxima vyšší než v době Dot-com bubliny. Pro akcionáře, kteří zažili sešup posledních let a vytrvali, to muselo být velké ulehčení, i když samozřejmě nevíme, zda to firmě vydrží.

Jan Olšan

Intel ... prodal ... vadné čipy, Je to vytržené z kontextu. Ale trochu se bojím co z toho bude. LLM blábolí nesmysly i když běží na kvalitních chipech. EDIT: Naštěstí jsem teď žádný CPU nekupoval.28. 4. 2026, 22:02 editováno autorem komentáře
