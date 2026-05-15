Intel bude mít mimořádně výkonné integrované GPU. Razor Lake-AX se může blížit GeForce RTX 5070

Tento týden jsme tu měli zprávu o procesoru Intel Razor Lake-AX, který podle zákulisních informací začne opět používat tzv. On-Package Memory, kdy jsou čipy s operační pamětí typu LPDDR osazené přímo na pouzdru CPU – pro zlepšení spotřeby a výdrže na baterie, což využívají například procesory Applu nebo Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme. Razor Lake-AX ale zejména bude mít velmi výkonné GPU a teď jsme se dozvěděli, jaké.
Integrované GPU procesorů Intel Razor Lake-AX
Procesor Razor Lake-AX bude ale hlavně pozoruhodný tím, že bude integrovat velmi výkonné GPU, kterým mají tyto procesory konkurovat „Halo“ APU Ryzen AI Max od AMD, procesorům třídy Pro a Max od Applu a také třeba také dlouho chystanému N1/N1X od Nvidie. Dřív jsme nevěděli, jak výkonné GPU bude Razor Lake-AX mít, teď to ale zveřejnili leakeři – nejprve Haze a poté osvědčený leaker s přezdívkou Jaykihn.
Razer Lake-AX má podle nich mít dvě varianty GPU. Nižší verze má mít 16 Xe Core, čili 2048 shaderů – bude tedy výkonnější zhruba o třetinu nebo o něco více proti nejvýkonnějšímu modelu GPU v procesorech Panther Lake.
Ovšem Intel chystá dvě varianty GPU čipletů a výkonnější verze bude mít GPU čiplet s 32 Xe Core (4096 shadery), takže by šlo o stejně dimenzované GPU, jako „velké Battlemage“, které Intel teď se zdržením vydal v profesionální kartě Arc Pro B70. Podle testů by mělo mít herní výkon zhruba na úrovni GeForce RTX 5060 Ti. Ale to je ještě GPU založené na architektuře Xe2 uvedené na konci roku 2024.
Razor Lake-AX místo toho má mít architekturu Xe3P, což je vylepšená verze architektury Xe3 použité v procesorech Panther Lake. Xe3P by už mělo odpovídat samostatným herním GPU generace Celestial, které ale zřejmě nebudou vydané pro PC. Výkon by proto měl být výrazně vyšší, než jakého dosahuje Battlemage při stejném počtu výpočetních jednotek, teoreticky by se tedy výkon mohl blížit někam k GeForce RTX 5070. Lze se asi orientovat podle toho, jaké zlepšení výkonu na jedno výpočetní jádro Xe Core dosáhla architektura Xe3 proti Xe2. Architektura Xe3P by měla být spíš evolučním vylepšením Xe3 s relativně menšími změnami, než jaké proběhly mezi Xe2 a Xe3.
Zatím není jasné, jak široké bude paměťové rozhraní. Menší GPU s 16 Xe Core by se teoreticky mohlo obejít jen se 128bitovými pamětmi, i když by asi bylo užitečné rozšíření na 192 bitů, ať už s pamětí LPDDR5 nebo LPDDR6. Větší GPU s 4096 shadery by už nejspíš potřebovalo aspoň 256bitové paměti a pokud by Razor Lake-AX už mělo 384bitové paměti LPDDR6, bylo by to asi ideální. Toto ale zatím uniklé informace neprozrazují, takže teprve uvidíme.
GPU čiplet pro procesory Razor Lake-AX má podle leakera s přezdívkou Haze plochu 162.84 mm². Což je dost – mnohé procesory jsou takto velké celé. Nevíme jistě, zda jde o plochu velkého GPU s 4096 shadery. Intel má u svých GPU zatím se zabranou plochou určité problémy a ono větší GPU Battlemage nevyšlo pro herní grafické karty asi právě proto, že má vzhledem ke svému výkonu příliš velkou plochu, než aby mohlo být konkurenceschopné. Xe3 GPU s 12 Xe Core v procesorech Panther Lake má ovšem mít plochu mezi 50 a 60 mm², takže by něco přes 160 mm² mohlo sedět na větší z GPU s 32 Xe Core.
Nova Lake-AX původně bylo ještě ambicióznější
Bohužel to vypadá, že Intel dřívější plány na výkonná GPU zredukoval. Původně chtěl „Halo“ procesor s velkým iGPU vyrobit už v generaci Nova Lake-AX, která měla mít stejné pouzdro BGA s 4326 kontakty. Podle Jaykihna mělo Nova Lake-AX mít GPU dokonce s 48 Xe Core, což by znamenalo 6144 shaderů architektura Xe3P. Pak by šlo o nejvýkonnější grafiku, jakou kdy Intel vyrobil.
Generace Nova Lake-AX byla ale bohužel zrušená a jak je vidět, v generaci Razor Lake-AX bude GPU mít jen dvoutřetinový počet výpočetních jednotek. Je možné, že právě příliš ambiciózní GPU ke zrušení přispělo.
Generace procesorů Razor Lake by mělo vyjít jako Core Ultra generace 500, zřejmě na konci roku 2027 nebo začátkem roku 2028. Halo verze Razor Lake-AX pravděpodobně bude uvedena o něco později, pravděpodobně tedy půjde o produkt roku 2028.
Zdroje: techPowerUp, Haze, Jaykihn (1, 2)