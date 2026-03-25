Velké GPU Battlemage je konečně tady, bohužel ale ne pro hráče: Intel vydává grafiky Arc Pro B70 a B65

Už je to přes rok, co Intel vydal druhou generaci grafických karet Arc série B neboli Battlemage. Ta byla koncem roku 2024 vlídně přijata, protože přinášela dobrý poměr cena/výkon a zaměřovala se na levný segment, který Nvidia a AMD jako by zanedbávaly (nebo takový alespoň vznikl dojem). Od té doby nebylo jasné, zda Intel vydá i výkonnější modely GPU Battlemage. Po dlouhém čekání se tak ale konečně stalo tento týden.
Výkonnější modely grafik Battlemage jsou založené na čipu BMG-G31, o kterém se vědělo dopředu, ale nebylo jasné, zda ho Intel pustí do výroby. Kvůli tomu, že zřejmě prošel tapeoutem mnohem později než levnější BMG-G21 nacházející se v herních kartách Arc B580 a B570, byl považován za zrušený. Během loňska se postupně shromažďovaly doklady, že tomu tak není a Intel ho stále plánuje, a teď to opravdu nastává – Intel vydává dvě grafické karty, které na čipu BMG-G31 staví: Arc Pro B70 a Arc Pro B65.
Arc Pro B70
Arc Pro B70 používá plnou konfiguraci čipu s 32 Xe Core, čili 4096 shadery architektury Xe2, 32 jednotkami RTU pro akceleraci ray tracingových efektů a 256 jednotkami XMX pro akceleraci umělé inteligence. Frekvence GPU je udávaná jako 2280 MHz v základu a 2800 MHz v maximálním boostu.
Reálné takty v zátěži budou kolísat podle toho, jak bude nastavená spotřeba, kterou výrobci karet mohou flexibilně zvolit v rozsahu 160 W až 290 W. Karta tedy dokáže pokrýt jak segment relativně úsporných karet, tak i poskytnout vyšší výkon za spotřeby podobné tomu, co páchají výkonnější herní grafiky. Výchozí nastavení referenční karty, kterou bude prodávat přímo Intel, je 230 W.
Paměťové rozhraní je 256bitové. Karta Arc Pro B70 ho má osazené 32 GB paměti GDDR6 běžící na frekvenci 19,0 GHz (efektivně), což dodává propustnost 608 GB/s. Hypotetická verze této karty pro hráče by logicky nesla 16 GB paměti, pokud by ji Intel ještě vydal, a možná by ji mohla provozovat na o něco vyšších taktech (19,5 či 20,0 GHz).
Tato grafika má stát od 949 $, velká kapacita paměti a její zaměření na profesionální uživatele se tedy dle očekávání podepsala na ceně. Pro herní využití tedy dnes nebude kandidátem. Je nicméně možné, že se karty někdy v budoucnu objeví v bazarech a na aukčních serverech poté, co doslouží v pracovních stanicích, podobně jako se někdy rozprodávají GPU dříve používaná na těžbu kryptoměn.
Arc Pro B65
Levnější model má čip ořezaný na pouze 20 Xe Core, takže nabízí jen 2560 shaderů (paradoxně jako model Arc B580 či Arc Pro B60 s levnějším čipem BMG-G21), 20 RTU a 160 jednotek XMX. Tato kata má mít takt 2000 až 2400 MHz při spotřebě 200 W, možnost volit odlišná nastavení spotřeby u ní není zmíněna.
Karta si však zachovává 256bitové paměti o kapacitě 32 GB, což je důvod, proč používá dražší GPU BMG-G31. I jejich frekvence je stejných 19,0 GHz efektivně s propustností 608 GB/s.
Podle Intelu má karta dosahovat teoretického výkonu 197 TOPS v akceleraci umělé inteligence a 12,28 TFLOPS v běžných výpočtech FP32, zatímco pro vyšší model uvádí 367 TOPS a 22,94 TFLOPS. Osekaná verze Arc Pro B65 by tedy měla mít cca 53,5 % hrubého výpočetního výkonu plnotučného modelu Arc Pro B70.
Pro tento model Intel zatím nesdělil doporučenou cenu.
PCI Express 5.0 a podpora 8K obrazovek se 120 Hz
GPU BMG-G31 je vyráběno na 5nm procesu TSMC, tedy stejném, jaký používaly Radeony RX 7000, a stále relativně srovnatelném se 4nm procesem grafik Radeon RX 9000 a Nvidia GeForce RTX 5000/4000 – 4nm proces je evolučně vylepšená varianta 5nm procesu TSMC, která přináší o něco lepší výkon a efektivitu.
GPU podporuje připojení přes PCI Express 5.0 ×16 a dekódovací i enkódovací akceleraci videa ve formátech H.264, H.265 i AV1, grafická API DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 a OpenCL 3.0. Podporuje až čtyři výstupy na monitor přes DisplayPort 2.1 i HDMI 2.1 (včetně podpory adaptivního obnovování HDMI VRR). Oba typy výstupu zvládnou maximálně podporované rozlišení 8K (7680 × 4320 bodů) při obnovovací frekvenci 120 Hz.
Karty také podporují SR-IOV a také by mělo být možné používat inline ECC pro ochranu dat v jejich paměti.
Intel poskytuje pro tyto karty profesionální verzi svých ovladačů pro Linux a samozřejmě Windows. Na Linuxu je možné tyto grafiky provozovat ve větším počtu současně (čtyřmi a zdá se, že i osmi), přičemž jsou schopné poskytnout své individuální paměti pro jeden velký AI model, což je možná hlavní určení, pro které je chce firma prosadit.
Arc Pro B70 už je v obchodech
Intel uvádí, že by karty Arc Pro B70 měly existovat v jeho referenčním provedení, ale budou je vyrábět i partneři – ASRock, Sparkle a čínské firmy Maxsun Gunnir, Senao, Lanner, Onix a další (vidět je můžete v záhlaví článku, jak je vidět, všechny mají chladič typu blower pro použití v serverech a prcovních stanicích). Karty mají být v prodeji ode dneška (25. 3. 2026).
Model Arc Pro B65 má být vyráběn jen partnery, referenční provedení od Intelu na trhu nebude. Dostupnost tohoto modelu začne někdy během příštího měsíce.
Xeony 600 a W890 pro pracovní stanice se začínají prodávat
Mimochodem, dnešní den spojil Intel s uvedením i dalších produktů. Začínají se prodávat notebooky s procesory Panther Lake ve verzi s podporou technologií vPro (zatímco prodej spotřebitelských modelů začal již dříve).
A současně také dnes startuje prodej (tj. včetně fyzické dostupnosti) pracovních stanic s procesory Intel Xeon 600 pro platformu W890, což je WS a HEDT verze serverových procesorů Intel Xeon 6700P.