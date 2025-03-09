Nové procesory Xeon 6700P, 6500P a 6300P: Povede se Intelu vrátit na výsluní v serverech?

Zrovna dobu, kdy byla pozornost upřená k vydání nových grafik od AMD (Radeony RX 9070 XT a RX 9070), si Intel vybral k vydání nových serverových procesorů. V těch firma technologicky zaostává a procesory AMD Epyc jejím Xeonům vzaly nejlukrativnější byznys – Intel si sice drží tržní podíl, ale za cenu skoro nulových zisků. Intel teď vydává nové mainstreamové procesory Xeon 6, kterými se to bude snažit změnit.
Serverová nabídka Intelu teď v generaci nazvané „Xeon 6“ přechází na novou dvojitou platformu s dvěma sockety, pro něž jsou dostupné procesory jednak s „velkými jádry“ P-Core, jednak cloudové procesory s větším množstvím efektivních jader E-Core. Větší „AP“ platforma LGA 7592 má 12kanálové paměti a už v říjnu pro ni vyšly procesory Xeon 6900P s až 128 jádry P-Core (a později se mají přidat Xeon 6900E s až 288 jádry E-Core).
Levnější část trhu pokrývá „SP“ platforma LGA 4710 s jen osmikanálovými pamětmi. Intel pro ni zatím měl jen procesory Xeon 6700E se 144 jádry E-Core, ale teď právě na ni přidává i standardní procesory s jádry P-Core, rodiny Xeon 6700P a Xeon 6500P, čímž je dokončena nabídka serverových CPU nové generace pro masový trh.
Xeon 6700P a 6500P
Stejně jako u modelů 6900P jde o čipletové procesory, které ale mají osazené jen dvě 3nm compute dlaždice místo tří, což limituje počet jader na 86 (tzv. konfigurace XCC). Nižší modely s jen jedním CPU čipletem (HCC) mají maximálně 48 jader a Intel má ještě verzi s menším CPU čipletem LCC s maximálně 16 jádry.
Ve všech případech by měla být zachovaná stejná konektivita díky dvěma 7nm IO čipletům, procesory mají vždy osmikanálové paměti DDR5–6400 (1 modul na kanál) či DDR5–5200 při dvou modulech na kanál. Je možné použít speciální multi-rank 8000MHz moduly MRDIMM, ale také jen s jedním modulem na kanál.
Platforma LGA 4710 podporuje 1S až 8S servery (zatímco větší socket LGA 7592 umí jen 1S a 2S sestavy). Každý procesor má až 4 linky UPI 2.0 (24 GT/s) pro propojení procesorů a až 88 linek PCI Express 5.0. V jednoprocesorové konfiguraci (1S) jsou ale linky UPI přeměněné na další linky PCI Express, takže 1S desky mohou poskytovat až 136 linek PCI Express 5.0. Až 64 linek je možné použít jako rozhraní CXL 2.0.
Architektura jader je stejná jako v procesorech Xeon 6900P, jde tedy o hybrid jádra Redwood Cove z procesorů Meteor Lake (nebo Arrow Lake-U, které jsou už také vyráběné na 3nm procesu Intelu) s některými rysy z novějšího jádra Lion Cove – více jsme o tom psali zde. Navíc má tato serverová verze jádra jednotky AVX-512 a také podporu maticových instrukcí AMX.
Intel opět do procesorů přidává různé akcelerační jednotky QuickAssist, jejichž počty se liší podle modelu a ceny procesorů.
Modely: až 86 jader na 2,0–3,8 GHz
Nejvyšší prodávané konfigurace Xeon 6788P a 6787P mají 86 těchto jader (172 vláken) se základním taktem 2,0 GHz a boostem od 3,2 GHz (all-core) až po 3,8 GHz (maximum pro málovláknovou zátěž). Tyto procesory mají až 336 MB L3 cache a až 350W TDP. Část modelů s nižšími počty jader dosahuje boostu až 4,3 GHz.
Intel má jako obvykle v nabídce celou řadu modelů s odstupňovanými počty jader a TDP. Nejnižší modely s 8 až 32 jádry nesou označení Xeon 6500P, což poněkud kazí systematičnost značení. Ve skutečnosti by tyto modely měly být založené na stejném základu stále patřícím do rodiny Xeon 6700P.
Kromě modelů podporujících 2S nebo až 8S servery (podpora se liší model od modelu) má Intel také modely optimalizované pro levnější servery, které podporují pouze 1S režim a Intel je prodává levněji. Tyto modely mají maximálně 80 jader a můžete je vidět v následující tabulce – nejvyšší model Xeon 6781P s 80 jádry a 160 vlákny má také takty 2,0–3,8 GHz (all-core boost 3,2 GHz) a 336MB L3 cache s 350W TDP.
Rodiny procesorů Xeon 6700P a 6500P by nyní měly být oficiálně vydány a dostupné na trhu. Přímou konkurencí by pro ně měly být zejména Epycy 8004 „Siena“ používající levnější platformu AMD (socket SP6 s osmikanálovými pamětmi). Tato rodina zatím nedostala upgrade na architekturu Zen 5, ale AMD ho nejspíš chystá.
Zdroje: Intel (1, 2), ServeTheHome