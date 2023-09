Intel má procesory s 288 jádry: 3nm Xeon Sierra Forest pro cloudové servery, vyjde v H 2024

V říši procesorů ARM pro cloudové servery existují 128jádrová CPU (Ampere Altra Max) a chystají se 192jádrové modely (AmpereOne). AMD má pro tuto oblast Epyc 9704 se 128 jádry a 256 vlákny. Intel v této kategorii nyní nemá, čím by konkuroval, chystá pro ni ale Xeony Sierra Forest založené na architektuře úsporných jader E-Core. Ty měly mít „jen“ 144 jader, ale Intel teď odhalil, že budou výrazně silnější – chystá totiž i 288jádrovou verzi.

Procesory Sierra Forest jsou součástí budoucí generace serverových procesorů Xeon určených pro platformu, která přijde po té současné s procesory Sapphire Rapids (a jejich následníkem Emerald Rapids). Měly by tedy používat již nový socket. Do toho půjde instalovat buď Xeony Granite Rapids s výkonnými jádry P-Core, nebo cloudové procesory založené na E-Core, jichž budou obsahovat vysoký počet. A to je právě Sierra Forest, což také mají být první procesory Intelu založené na 3nm výrobním procesu Intel 3 (mělo by jít o vylepšenou verzi Intel 4 použitého v teď odhaleném Meteor Lake).

Intel před pár týdny ukázal na oficiálních snímcích, které poté smazal, pouzdření procesorů Sierra Forest. Na těch byl vidět procesor složený z jednoho centrálního čipletu (či v názvosloví Intelu dlaždice) a dvou postranních obdélníků, což jsou zřejmě IO čiplety. Vypadá to, že tento obrázek představoval model Sierra Forest se 144 jádry. Procesory Granite Rapids totiž, zdá se, používají rovnou tři Compute čiplety (fotku můžete vidět zde).





Procesory Intel Xeon Sierra Forest při výrobě, 144jádrová verze Autor: Intel

Už před časem se objevovaly v únicích diskutovaných na Twitteru nebo youtubery zvěsti, že Intel chystal také 288jádrovou verzi, která by byla proti cloudovým ARMům a procesorům AMD s architekturou Zen 4c a Zen 5c o dost silnější. Nicméně pak se začalo mluvit o tom, že byla zrušená. Při předchozím oznámení v březnu skutečně byla řeč jen o 144 jádrech. Teď ale Intel odhalil, že tyto plány buď zrušené nebyly, nebo byly zase oživené. Oficiálně teď potvrdil, že Sierra Forest bude mít 288jádrovou verzi.

Jak už naznačuje počet jader, bude to zřejmě realizováno spojením (slepením?) dvou Compute čipletů ze 144jádrového procesoru dohromady do jednoho balení. Intel novinářům ukazoval vzorek nebo maketu, která vypadá právě jako předtím ukázaný jednočipletový Sierra Forest, jen s centrálním čipletem zdvojeným.

Slajd k Xeonům Sierra Forest z Hot Chips 2023 Autor: Intel, via: TechPowerUp

Je možné, že tuto konfiguraci by se dalo nazvat Sierra Forest-AP (Advanced Performance), jak dříve Intel zdvojená CPU nazýval. Není jasné, zda bude fungovat ve stejných deskách jako 144jádrový model, nebo zda bude vyžadovat jiný socket. Dávalo by to asi pak i smysl, protože by procesor mohl používat vyšší počet paměťových kanálů a více konektivity. Na druhou stranu to úplně nesedí s přítomností stále jen dvou IO čipletů na pouzdru. To by zase mohlo ukazovat na kompatibilitu se stejnou platformou, jakou použijí 144jádrové modely.

Vydání v první polovině roku 2024

Intel sdělil, že procesory Sierra Forest vyjdou v první polovině příštího roku a mají obsahovat 288jádrový model (i když formulace nejde tak daleko, že by potvrzovala přímo dostupnost této konkrétní konfigurace v daném termínu – teoreticky by pořád mohla být i přidána až nějakou dobu po vydání).

Wafer s 3nm čipy Sierra Forest od Intelu, obsahujícími 144 jader, byl ukázán nyní na Intel InnovatiOn 2023 Autor: Intel

Podle Intelu má Sierra Forest dosáhnout až 2,4× vyššího výkonu než Xeony 4. generace (tím se myslí Sapphire Rapids), ale to samozřejmě bude záviset i na typu úlohy. Řeč je asi o zátěžích, na které se cloudové procesory s velkým počtem vláken (ale třeba i slabším jednovláknovým výkonem) hodí.

Intel jinak také již naznačil příští generaci, která na Sierra Forest naváže. Půjde o procesory Clearwater Forest opět s úspornými jádry E-Core, u nichž ale zatím nebyl počet prozrazen. Intel ale potvrdil, že tyto procesory budou používat 1,8nm výrobní proces (Intel 18A).

Zdroje: Intel, ServeTheHome (1, 2)