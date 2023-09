Procesory AMD generace Zen 6 možná nebudou na AM5. V serverech bude nový socket SP7

Minulý týden na internet unikla prostřednictvím leakera YuuKi_AnS roadmapa (respektive výřez z ní) zřejmě pocházející od některého z výrobců serverů a podobného hardwaru, ukazující plánované produkty hlavních hráčů – tedy současně Intelu, AMD i Nvidie. Mělo by zřejmě jít o plán až na roky 2025, případně 2026, takže ještě dost vzdálený, s produktovými generacemi následujícími až po těch, které se nyní chystají na trh.

Intel v serverech bude tlačit výkonné Xeony AP

Intel by podle tohoto plánu měl mít v roce 2025 na trhu procesory Granite Rapids, které nedávno ukázal – jde o CPU složená z tří CPU čipletů s dvěma IO čiplety osazenými po stranách. Jejích základní verze (GNR-SP) by měla vyjít patrně až v průběhu roku 2025. Nová generace Diamond Rapids by je zřejmě měla nahradit až v roce 2026.

Je zajímavé, že Intel zdá se dříve vydá „AP“ verzi procesorů, což by měly být vysoce výkonné modely pro superpočítače s odlišným socketem, pravděpodobně představující v podstatě spojení dvou procesorů v jednom pouzdru (jako to bylo u původních Xeonů 9000 „Advanced Performance“). Granite Rapids-AP bude na trhu dříve než verze SP a procesory Diamond Rapids-AP by prý mohly vyjít již před koncem roku 2025.

Také v roce 2025 mají podle roadmapy vyjít GPU Falcon Shore. Uvedené jsou tři typy, „C“, „X“ a „G“. Falcon Shore či Falcon Shores mělo být původně XPU, tedy kombinace procesoru a výpočetních GPU v jednom. Verze X tedy možná označuje XPU, verze G odvozené samostatné GPU bez CPU komponenty a verze C naopak odvozený procesor bez GPU.





Procesor Intel Granite Rapids ukázaný Intelem. Všechny menší součástky mimo čipletů ještě nejsou na substrátu osazené Autor: Intel

Next gen CPU Nvidie

Nvidia by měla mít v roce 2025 v novou generaci ARM procesorů, které podle uniklého dokumentu mají označení David. V roadmapě je také kombinovaný procesor kombinující GPU i CPU v jednom balení tedy asi následník dnešního Grace Hopper „superčipu“ (slovy marketingu Nvidie). Tento následník se bude logicky jmenovat David Blackwell.

Z toho vyplývá, že by současně měla být v nabídce next-gen samostatná výpočetní GPU Blackwell. Je možné, že ta ale budou odhalena či uvedena již v roce 2024. Na rok 2026 zatím ještě roadmapa nic následujícího neukazuje. Podle roadmapy by také Nvidia měla vydat nové 800Gb/s Infiniband XDR adaptéry ConnectX 8, ty mají vyjít v průběhu roku 2025.

AMD: MI400 a zejména Zen 6 v roce 2025

Pro AMD ukazuje dokument, že v roce 2025 by měla vyjít nová generace výpočetních GPU následující po nyní přicházejícím MI300. V roadmapě jsou uvedené verze C (CPU), X (GPU, tedy značení lišící se od Intelu) a A (kombinace, tedy v řeči AMD „APU“).

Nejdůležitější pro ty z nás, kteří nepracují přímo se servery a HPC hardwarem, ale je sekce procesorů AMD, kvůli které o tomto úniku píšeme. Podle dokumentu od YuuKi_AnS chystá AMD někdy do průběhu roku (možná na polovinu nebo Q3?) vydání serverových procesorů s novou architekturou Zen 6. Ty mají kódové označení Venice a mají prý existovat ve dvou variantách „12“ a „16“. Tato čísla by možná mohla uvádět počet kanálů paměťového řadiče, který je u současných Epyců dvanáctikanálový.

Nový socket

Důležité ale na tom je, že obě varianty mají používat socket SP7, tedy novou platformu místo nynějšího socketu SP5, na němž jsou Epycy 9004 s architekturou Zen 4 (a měly by jej používat i Epycy 9005 s jádry Zen 5). Tím pádem vzniká pochybnost, zda nebude nový socket zavedený i pro desktopové procesory Ryzen s architekturou Zen 6. U těch se dá předpokládat, že by asi taktéž šly na trh v roce 2025 – snad jako Ryzen 9000.

Asi to bude záležet i na důvodech, proč je plánován nový socket pro serverové Epycy. Pokud je to jen kvůli zvýšení počtu paměťových kanálů, pak by se to Ryzenu 9000 asi netýkalo a ten by mohl zůstat na platformě AM5 (a je možné, že by se na něj daly upgradovat i dnešní desky s čipsety řady A/B/X600). Pokud ale Epycy 9006 budou mít socket SP7 kvůli tomu, že už přejdou na paměti DDR6, pak je možné, že desktopové Ryzeny s architekturou Zen 6 toto budou kopírovat a asi by tedy přinesly nový socket AM6.

Autor: Ľubomír Samák

V takovémto případě by asi byla změna socketu pochopitelná, ale není samozřejmě vyloučená ani horší možnost, že sice pořád zůstanou paměti DDR5, ale i tak bude z nějakého důvodu nový socket (který by pak měl krátkou životnost do příchodu DDR6). Zatím se očekávalo, že Zen 6 vyjde relativně brzo na to, aby už měl paměti DDR6 a nový socket, ale možná to tedy není tak jisté. Teď tedy budeme napnutí na nějaké úniky ukazující desktopovou roadmapu, které by snad mohly ukázat, jak velkou perspektivu soc5ket AM5 před sebou ještě má.

Zen 6: Zatím prakticky neznámý

Architektura Zen 6 by měla být evolucí jádra Zen 5. AMD nyní postupuje v jakémsi párovém cyklu, kdy vždy vydává „novou“ výrazně inovovanou architekturu v liché generaci (Zen, Zen 3 a nyní to bude Zen 5) Tato generace dělá velké změny a je u ní větší pravděpodobnost výrazných skoků ve výkonu. Poté následující sudé architektury (Zen 2, Zen 4) jsou rozvinutím základu vyvinutého v liché generaci, změny v nich jsou tedy o něco méně náročné a dalekosáhlé. A také asi jejich vývoj netrvá tak dlouho (běží ale paralelně s vývojem následující nové architektury, takže rozestupy mezi vydáními tomu neodpovídají).

Podle tohoto schématu by Zen 6 měl být tedy evolucí či nástavbou na bázi Zenu 5. Může tedy jít o menší událost, než bude Zen 5. U toho se občas proslýchá, že by mohl být hodně výrazným pokrokem v CPU architekturách od AMD, snad větším, než byl Zen 3. Zatím je to ale vše vágní a nekonkrétní, takže je asi pořád předčasné mluvit o výkonu. Momentálně tradované odhady nárůstu výkonu nebo IPC budou asi všechny buď čistě spekulativní, nebo ne dost přesné na to, aby se na nich daly stavět nějaké lepší predikce. A tím méně toho víme o Zenu 6, lze ale očekávat, že by tyto procesory měly být už výrazně dále proti nynějším Ryzenům 7000.

Zdroje: YuuKi_AnS, Tom's Hardware