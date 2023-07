GeForce RTX 5000 vyjde až v roce 2025. Nvidia říká, že cyklus bude delší než obvyklé dva roky

Nvidia v posledních době uváděla novou generaci grafik na konci léta – stalo se to tak s Turingem, Ampere i Ada Lovelace, mezi nimiž byl prakticky přesně dvouletý cyklus. Vypadá to ale, že následující generace by mohla trvat o něco déle a nestihnout letní (či raně podzimní) termín v roce 2024. A je to dokonce oficiální informace, Nvidia totiž ukázala svou roadmapu, která určité opoždění či přesněji prodloužení cyklu slibuje.

Plány firmy byly prezentovány během prezentace AI akcelerátorů H100, kterou nyní Nvidia pořádala. Nečekaně byla při této příležitosti ukázána (oficiálně) i roadmapa, kterou poté zveřejnila některá média, například Tom's Hardware. Můžete ji vidět na slajdu od Nvidie níže.

V tomto plánu je vidět, že na příští rok (2024) chystá Nvidia novou výpočetní architekturu, tedy nové GPU pro servery a umělou inteligenci, které buď vůbec nebude mít grafickou funkcionalitu, nebo jen ve velmi omezené míře. Toto GPU tedy nebude použito v herních kartách. Jeho označení je „Hopper-Next“, čímž se myslí následník architektury Hopper – toto označení je použito proto, že Nvidia ještě nechce sdělit reálné jméno architektury, byť se objevily náznaky, že má kódové jméno Blackwell.

Tato nová výpočetní architektura by podle některých indicií už mohla být čipletová, tedy tvořená z více kusů křemíku. To by dovolilo zvýšit výrazně výkon, protože celková plocha křemíku by mohla být o dost větší než to, co je dnes absolutní strop pro monolitické čipy (dosavadní top GPU Nvidie mířila těsně pod tuto hranici).

Generace následující po Ada Lovelace o něco opožděná?

Ovšem herní GPU, které roadmapa označuje jako „Ada Lovelace-Next“ (což opět znamená následník architektury Ada Lovelace / generace RTX 4000), je podle tohoto dokumentu zarovnáno až do roku 2025. Ne vždycky dává smysl interpretovat přesné pozice symbolů na podobných plánech, ale zde se zdá, že jednotlivé architektury jsou v rámci roku přiřazeny „s přesností“ rozlišující přinejmenším první a druhou polovinu roku.

Nová herní architektura (GeForce RTX 5000) by podle pozice v roadmapě zřejmě měla přijít v první polovině (nebo možná už v první čtvrtině) roku 2025 – každopádně později, než kdy se v roce 2022 objevila první GPU Ada Lovelace, cyklus tentokrát bude o něco delší než dva roky.

Nemusí to být nutně známka problémů, nevíme totiž, zda to takto nebylo plánováno hned od začátku. Nvidia mohla teoreticky o posunu na pozdější datum rozhodnout třeba z nějakých taktických důvodů. Na druhou stranu, v dokumentu je vidět, že série produktů Hopper, Ada Lovelace, Grace (serverový procesor) a BlueField-4 (SmartNIC neboli DPU) přicházela po sobě v pravidelných krocích, na plánu to tvoří docela pravidelnou diagonálu. Bylo by to stejně zachováno i u „next“ produktů, které jinak všechny zachovávají dvouletý cyklus, jen kdyby nebylo onoho posunutého vydání nových herních GeForce RTX 5000. Toto tedy může být určitý malý náznak, že harmonogram vývoje této generace GeForce musel být možná natažen nedobrovolně.

Ačkoliv jde v tomto případě o údaj přímo z oficiálních zdrojů, je třeba pamatovat, že plánovaný čas vydání se pořád může změnit. Jednak se může vyskytnout nějaké další zpoždění kvůli problémům s výrobním procesem nebo chybami nalezenými v návrhu během pozdních fází příprav k vydání. Nebo se s vydáním může asi hýbat i z taktických důvodů. Neberete tedy tuto současnou informaci jako 100% definitivní.

