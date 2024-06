AMD se na Computexu pochlubilo budoucími serverovými procesory Epyc Turin. Jeho hlavní (a dosud větší) konkurent Intel také nenechal serverovou oblast na tomto veletrhu na pokoji a rovnou oznámil vydání nových serverových procesorů Intel Xeon 6 „Sierra Forest“. Jde o poměrně zajímavá CPU – čipletové Xeony, které poprvé používají architekturu malých jader, kterých ovšem obsahují velký počet a konkurují tak různým „cloudovým“ procesorům ARM.

Xeon 6700E

CEO Intelu na Computexu oznámil ostré reálné vydání procesorů Xeon 6 „Sierra Forest“ či také Xeon 6700E (označení s E na konci by mělo indikovat právě použití jader E-Core). Ty jsou prvními z procesorů pro novou serverovou platformu „Birch Stream“, která nahrazuje aktuální socket LGA-4677 s procesory Sapphire Rapids a Emerald Rapids. Tato nová platforma poskytuje 8– nebo 12kanálový řadič pamětí DDR5.

Velkou novinkou platformy Birch Stream je, že do stejného socketu se bude dát nainstalovat jak procesor s velkými jádry P-Core – ten ponese označení Granite Rapids –, tak procesor s úspornými jádry E-Core, což je právě Sierra Forest, přičemž tato verze s E-Core vychází jako první a Granite Rapids s P-Core budou následovat o něco později. Granite Rapids bude nabízet podporu instrukcí AVX-512 i AMX, zatímco Sierra Forest s jádry E-Core nikoliv.

Intel Xeon 6700E bez rozvaděče tepla Autor: Intel

Na trh jde sedm modelů

Sierra Forest nyní jde na trh ve verzích s až 144 jádry a 108 MB L3 cache, přičemž v nabídce jsou také modely s 64, 96, 112 a 128 jádry. Nejvýkonnější model model Xeon 6780E má konfiguraci 144 jader s frekvencí 2,2 GHz v základu a 3,0 GHz v boostu. Jeho TDP je 330 W a nese 108MB L3 cache. Vedle toho existuje i úspornější model Xeon 6766E se 144 jádry, který má takty 1,9 GHz v základu a 2,7 GHz (model), jeho TDP je jen 250 W.





A Intel nabízí i 128jádrový model s 225W TDP, ten má takty 1,8–2,6 GHz, dále pak jsou v nabídce 250W modely s 96 a 112 jádry. Nejúspornější model (Xeon 6710E) začíná se 64 jádry a 205W TDP (takty 2,4–3,2 GHz). S těmito vyššími takty Intel nabízí i 96jádro (Xeon 6740E), ale rozdíl není tak velký, aby se dalo mluvit o modelu optimalizovaném na jednovláknový výkon a aplikace s licencemi omezujícími počet jader.

Prezentace procesorů Intel Xeon 6700E Autor: Intel, via: Tom's Hardware

Tyto procesory jsou čipletové, tvoří je separátní IO (zejména konektivitou PCIe a CXL, ale také s akcelerátory QAT a podobnými technologiemi) a compute čiplety (v těch jsou jádra, cache, ale také řadiče pamětí). Jde o první CPU, vyráběná 3nm procesem Intelu (technologií Intel 3), a tím i první doklad o funkčnosti této technologie. Architektura jader je Crestmont, je tedy použita stejná jako v procesorech Meteor Lake pro notebooky, jež jsou 4nm.

Prezentace procesorů Intel Xeon 6700E Autor: Intel, via: Tom's Hardware

Platforma poskytuje 88 linek PCI Express 5.0 včetně podpory CXL 2.0. Tyto procesory podporují instalaci do 2S serverů. Procesory podporují rychlost DR5–6400 s výjimkou některých modelů, které umí rychlost jen DDR5–5600. Také jsou ale podporované paměti typu MCR-DIMM, které budou dosahovat efektivní frekvenci 8800 MHz. Důležitá novinka je, že procesory na této platformě již nebudou potřebovat přídavný čipset, tedy jako Epycy (ty takto fungují již od roku 2017).

Intel už prozradil i něco o oněch výkonnějších verzích s velkými jádry. Ty budou mít také architekturu z procesorů Meteor Lake (P-Core jádro Redwood Cove). Jejich základní verze se bude označovat Xeon 6700P a má mít 86 jader. Použije stejný socket jako Xeon 6700E, oba tyto druhy procesorů mají míst osmikanálový řadič pamětí.

Prezentace procesorů Intel Xeon 6700E Autor: Intel, via: Tom's Hardware

288jádrové verze budou následovat

Kromě toho ale budou existovat výkonnější verze, které by se měly jmenovat Xeon 6900P u verze s velkými jádry (Granite Rapids-AP) a 6900E pro verzi s malými jádry. Tyto procesory budou mít více čipletů, silnější konektivitu se 136 linkami PCI Express 5.0 (ovšem v 2S serverech je to jen 96 linek na procesor, zbytek se používá k propojení) a také 12kanálové paměti DDR5. U Xeonů 6900P by mělo být maximum 128 jader a u Xeonů 6900E s E-Core by procesor měl mít dvojnásobek jader, tedy 288.

Prezentace procesorů Intel Xeon 6700E Autor: Intel, via: Tom's Hardware

S „jen“ 144 jádry patrně procesory Xeon 6700E nebudou schopné konkurovat absolutnímu výkonu až 192jádrových Epyců 9005 s jádry Zen 5c od AMD (které ovšem budou mít jádra Zen 5c včetně SMT, takže 384 vláken), tento chystaný výkonnější Xeon 6900E by mohl obrátit situaci a minimálně Epycům se 192 jádry zdatně konkurovat. Nicméně tyto výkonnější verze vyjdou později, Intel potvrdil, že Xeon 6900E (tedy ten se 288 E-Core) bude fyzicky v prodeji až příští rok – v jeho prvním kvartálu.

Prezentace procesorů Intel Xeon 6700E Autor: Intel, via: Tom's Hardware

Xeony Granite Rapids s velkými jádry již letos

Naopak procesory Granite Rapids mají vyjít ještě ve druhé polovině letošního roku. Zde to má být naopak výkonná varianta Xeon 6900P s 128 jádry a 12kanálovými pamětmi, která má být údajně dostupná již v Q3 2024, zatímco levnější 8kanálové modely Xeon 6700P vyjdou až v Q1 2025. Intel patrně chystá také levnější 48jádrové a 16jádrové verze.

Wafer s čiplety procesorů Xeon 6700E, vyráběný 3nm procesem Intelu Autor: Intel

Intel se tedy snaží dohnat skluz, který nabral dvouletým zpožděním procesorů Sapphire Rapids a poslední dvě generace (Sapphire Rapids, Emerald Rapids) budou nahrazené novou generací po méně než obvyklém 12měsíčním cyklu.

Servery jsou ta část trhu, kde Intel dostává nejvíce na frak od AMD (přestože mu dlouhodobě budované pozice a výrazné slevy stále umožňují držet dvě třetiny prodejů), takže se firma bude muset hodně snažit.

Zdroje: Tom's hardware, ServeTheHome, Intel (1, 2)