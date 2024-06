Recenze notebooku Asus ExpertBook B5: pracovní nástroj pro náročné

Kompaktní tělo s tloušťkou 19 milimetrů má hmotnost necelých 1,5 kg. Přitom dostatečně dimenzované chlazení i slušnou nabídku portů. Tady se rozhodně nešetřilo. Je to sice byznysový notebook, zato s velmi příjemnou ergonomií.

Asus označuje řadu ExpertBook číslem B1 až B9, přičemž čím vyšší číslo, tím je notebook vhodnější pro náročnější uživatele. Základní modely B1 jsou i podle ceny určené jen velmi nenáročným uživatelům, B5 ale už kompromisy nemá.

Testovaný model ExpertBook B5404 se prodává za doporučenou cenu 34 990 Kč a je takovým zlatým středem celé nabídky. Má procesor Intel Core i7–1355U (13. generace Raptor Lake), 32 GB operační paměti a terabajtový disk.

Asus uvádí, že podle konfigurace může mít až 64 GB RAM a 2TB disk. Navíc i dedikovanou grafiku GeForce RTX 2050, modul LTE či dotykový displej. Samozřejmostí je Windows 11 verze Pro a záruka 3 roky NBD.





model Asus ExpertBook B5 (B5404) displej 14" (16:10) | IPS | 1920 × 1200 px | (BOE NV140WUM), matný nedotykový, 60 Hz procesor Intel Core i7–1355U (13. gen Raptor Lake) na 0,4–2,6 GHz (turbo 5 GHz), 2/4 a 8/8 jader, TDP 15 W grafický čip Intel Iris Xe operační paměť 32 GB LPDDR5 (integrovaná) disk 1 TB PCIe4 (Micron 2400) (M2.2280) klávesnice mix ISO-ANSI / alfanumerická, podsvícená porty 2× USB-C (Thunderbolt 4, PD), 2× USB-A 3.2, HDMI 2.1, jack, gigabit RJ45 sítě Wi-Fi 6E (Intel AX211), LAN (Intel I219), LTE (volitelně) další výbava klávesa Copilot, čtečka otisků prstů, infrakamera, krytka na webkameře akumulátor 63 Wh rozměry 314 × 227 × 19 mm hmotnost 1,46 kg OS Windows 11 Pro doporučená cena 34 990 Kč

Displej

Asus použil 14" IPS od výrobce BOE. Je matný (s výbornou eliminací odlesků), nedotykový, s rozlišením Full HD a poměrem stran 16:10.

Víko displeje nejde otevřít jednou rukou a musíte si pomoct druhou. Při otevření pak dojde k mírnému nadzvednutí klávesnice pro pohodlnější psaní. Displej lze navíc otevřít až do plného úhlu (téměř, ale 174° je už v praxi jako 180°), což zvyšuje možnosti využití (třeba pro sledování filmů v letadle, samozřejmě během služební cesty).

Rozsah jasu jsem naměřil 7 až 328 nitů, což je více než Asus inzeruje a znamená to pohodlnou práci za šera i dostatečný jas pro denní světlo. Slunce na zahrádce tím samozřejmě nepřesvítíte, v nabídce jsou však i konfigurace se 400 či 500 nity.

Notebook nemá senzor okolního jasu, měnit jej tedy budete vždy přes klávesy F4 a F5. Kontrast odpovídá technologii IPS, naměřil jsem 1260 : 1.

Střední hodnota jasu 120 nitů, při které měříme výdrž, je na 37 % posuvníku. Rovnoměrnost podsvícení překvapivě neklesá od středu směrem k okrajům, ale diagonálně je nejnižší v levém horním rohu a více pak svítí v pravém dolním rohu.

Barvy nejsou příliš teplé ani studené a vyvážení bílé je poměrně přesné. Je zde však jeden neduh, a to slabší barevný rozsah, kdy schopnost zobrazit odstíny nedosahuje ani standardu sRGB. Gamut je poměrně úzký ze všech stran a Asus sám uvádí jen 45 % pokrytí standardu NTSC.

Pokrytí barev displeje (slabší) a vyvážení bílé (dobré)

Přes utilitu MyAsus můžete změnit barevný režim na Živé barvy. U mobilů se touto volbou většinou změní gamut na širší. Jenže tady to má vliv pouze na křivku gama, která je potom mnohem strmější (od 30 % dále). Gamut je stále úzký.

Ono to moc nevadí, u kancelářského notebooku se to snese, pro práci s grafikou má Asus vhodnější laptopy než tento. Podobně to mají u kancelářských laptopů i další výrobci a je to také jediná vada na kráse jinak kvalitního displeje. Asus má však v nabídce i varianty s panelem se 100% pokrytím sRGB.

rozsah jasu 7 až 328 cd/m² (120 při 37 %) hodnota černé (při jasu 120 cd/m²) 0,09 cd/m² kontrast (při jasu 120 cd/m²) 1260 : 1 automatický jas ne maximální otevření víka 174°

Konektivita

Přes tenké tělo se na levý bok vešel plnohodnotný konektor RJ45, dále je zde čtečka čipových karet. Oba porty jsou znakem byznysových modelů, v domácnosti je moc nevyužijete.

Na pravé straně je dvojice USB-C s podporou rozhraní Thunderbolt, HDMI, dvojice USB-A (10 Gb/s) a jack. Nabíjení probíhá přes USB-C.

Klávesnice

Klávesnice je typu ISO, ovšem s malým jednořádkovým Enterem, to je taková specialitka Asusu, kdy pro evropský trh kombinuje standardy ISO a ANSI. Pod tlačítky je příjemné bílé podsvícení v jediné úrovni – za mě zcela dostačující. Klávesnice má zdvih 1,5 mm, píše se na ní výborně a je odolná proti polití.

Zapínací tlačítko je v jednom bloku se zbytkem kláves, což není zcela ideální. Notebook se vypne už po krátkém stisku, ovšem fyzicky je klávesa provedena jinak, musí se stisknout trošku větší silou a nemělo by docházet k vypnutí omylem. V tlačítku je integrovaná čtečka otisků pro přihlašování přes Windows Hello. Lze to i přes infračervenou kameru.

Indikační dioda zapnutí či nabíjení je pak umístěna vedle jacku (naštěstí na stejné straně jako nabíjecí USB-C). Výrazné klávesy 1234 lze využít jako zkratky třeba pro otevření konkrétní aplikace, nebo pro zapnutí Wi-Fi, přepínání režimů výkonu atd…

Kurzorové šipky mají ergonomické provedení – na rozdíl od většiny dnešních notebooků. Podle mého vkusu by mohly zachovat více čtvercový tvar, ale patří rozhodně k těm výrazně lepším „šipkám na trhu“. Jejich sekundární Fn funkcí je pohyb přes PgUp/PgDn a Home/End, což je zřejmě jejich nejlepší využití a zdaleka ne všechny značky to takto mají.

Vedle šipek je klávesa Copilot, kterou budeme v laptopech vídat čím dál více – v českém prostředí zatím jen málo využitelná funkce. V základu má horní řada funkci akčních kláves. Na F-klávesy se lze samozřejmě přepnout přímo klávesovou zkratkou či přes utilitu, nicméně notebooky Asus umí zkratku Alt+F4 (pro zavření okna) v obou režimech – to je potřeba neustále zdůrazňovat jako výhodu.

Klávesa F12 spustí utilitu MyAsus, která slouží pro nastavení například displeje či klávesnice. Pokud byste měli router značky Asus, lze jej spravovat přímo odsud. Nicméně jen některé základní funkce (ovšem včetně aktualizací firmwaru), jinak vás přesměruje do webového prohlížeče a rozhraní routeru.

Výdrž a výkon

Akumulátor má kapacitu 63 Wh a od Asusu dostanete v balení kompaktní USB-C nabíječku; byť její část se silovým kabelem už tolik kompaktní není.

ExpertBook vydrží podle benchmarku 12 a půl hodiny běžné práce. Za hodinku v nabíječce se pak z nuly dostanete na 76 %, což je „zisk“ zhruba 47 Wh za hodinu.

Výkon (s adaptérem) PCMark 10 5969 bodů Cinebench 2024 (single) 107 bodů Cinebench 2024 (multi) 429 bodů 3DMark (Time Spy) 1642 bodů Výdrž kapacita akumulátoru 63 Wh PCMark 10 (Modern Office) 12:24 h přehrávání Full HD videa 8:45 h úroveň nabití za 30 minut 44 % úroveň nabití za 60 minut 76 %

Notebook není ve standardním režimu hlučný ani netopí. Po přepnutí na režim výkonu (lze pouze v zásuvce) se hluk i otáčky ventilátoru podstatně zvýší, ale stále na přijatelnou úroveň. U procesoru to přidá asi čtvrtinu výkonu, kterého je ale i tak na rozdávání (v mezích možností – pořád jde o klasický notebook).

Rozborka

Sundání víka je trošku složitější, pevný kovový kryt totiž pevně drží a doléhá s přesností na desetinu milimetru. Také při zpětné montáži pozor na šroubky, některé jsou totiž delší než jiné. Ale jinak je přístup k hardwaru standardní a spíš vám to u firemního notebooku zakáže váš zaměstnavatel.

Chlazení nasává vzduch spodní mřížkou a částečně i odzadu. Masivní pasiv pak kromě čipu překrývá i napájecí kondenzátory, což je znakem propracovaného chlazení. Pomocí dvou heatpipe potom vede teplo k levému boku, kde jej vyfukuje jeden velký ventilátor.

Vedle akumulátoru je přístup k disku SSD, kterým je zde terabajtový Micron. SSD je překryté měděným plíškem pro odvod tepla. U nejnovější generace s procesory Meteor Lake je zde podle informací od Asusu navíc možnost dvou SSD.

Přístupný je ještě modul bezdrátové sítě a pod ohebnou krytkou se schovávají dva sloty pro operační paměti. V jednom je 32GB modul od Samsungu a druhý volný pro pozdější upgrade.

Hodnocení

ExpertBook je přímá konkurence pro pracovní ThinkPady. Podobně kvalitní a zároveň dostatečně jiný, aby si své (kancelářské) fanoušky našel. Rozhodně má totiž co nabídnout. ExpertBook má velmi kvalitní a ergonomickou klávesnici a jeden z nejpříjemnějších touchpadů.

K tomu kvalitní chlazení a slušnou výdrž v kombinaci s malou kompaktní nabíječkou. Až bude časem potřeba upgrade, vyměníte snadno disk i paměti.

Největší slabinou tohoto modelu je počet barev, které dokáže displej zobrazit. Ne, že byste to snad na pohled poznali, ale nepoužíval bych jej k úpravě fotografií. Jinak je ale displej velmi dobrý a jiné konfigurace ExpertBooku mají displej odpovídající standardu sRGB.

