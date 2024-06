Apokalypsa procesorů AMD a Intel? ARM říká, že do pěti let nahradí x86 ve většině PC

Po dlouhém navnazování a „hajpování“ teď vychází notebooky s procesory Qualcomm Snapdragon X Elite, s nimiž bude v mobilní oblasti konečně procesor, který výkonem je atraktivní a může konkurovat procesorům Intelu a AMD. Microsoft se snaží rozšíření Windows na platformu Windows podporovat a dal dokonce Qualcommu na čas exkluzivitu na AI funkce Copilot+ PC. Jak Qualcomm, tak ARM mají hodně velké oči a věří si na to, že v podstatě x86 nahradí.

Více jak 50 % počítačů s ARM procesorem v roce 2029?

CEO firmy ARM Rene Haas se během Computexu nechal slyšet s hodně ambiciózním plánem či predikcí. Řekl, že si myslí, že v příštích pěti letech – tedy do roku 2029 – přeroste podíl procesorů ARM v počítačích 50 %. Přesněji, mluví o počítačích s Windows, je to tedy dokonce bez případné pomoci od Chromebooků nebo různých Applů.

Rene Haas řekl, že si to „opravdu myslí“, ale i tak je asi třeba toto vyhlášení brát s rezervou. Smyslem této věty je asi hlavně propagace a povzbuzení důvěry v budoucnost této platformy. Má to teda být určité přesvědčování uživatelů a vývojářů softwaru, že se při koupi ARM notebooku nebo s investicí do portování a optimalizace softwaru na tuto platformu nespálí.

Nicméně, není to slib, ani to nemusí být úplně upřímný a střízlivý analytický odhad. I markeťáci nejsou rádi, když se totálně ztrapní, takže za pozornost tyto výroky stojí, ale motivace za nimi rozhodně není věcně neutrální a určitě lze říct, že se zde uplatňuje faktor „přání otcem myšlenky“. Jde jen o to, jak moc se na to přání usměje reálně štěstí.





Je asi dobré si uvědomit, že se nebavíme o nějakém stabilním rozdělení půl na půl (i když takový dlouhodobý stav by byl z technologického a nadšeneckého hlediska asi nejhezčí), ale o nadpoloviční většině (přes 50 %). To by ovšem znamenalo, že ARM převážil a naopak by od té chvíle měla být setrvačnost trhu a „síťové efekty“ na jeho straně, což by zatlačovalo x86 na ústup. A mohlo by tedy dojít k nevratnému překlápění platformy PC a Windows na tuto dnes alternativní instrukční sadu a eventuální vymizení x86 procesorů. Stav, kdy má ARM víc jak 50 %, je tedy extrémně důležitá meta.

Logo společnosti ARM na jejím sídle Autor: Depositphotos

Qualcomm si přisazuje

Bude určitě hodně zajímavé vidět za pět let v onom roce 2029, jak dobře se platformě ARM povede tyto proklamované cíle či potenciály naplnit. Přidal se k tomu i šéf Qualcommu. Ten má na „hyjpu“ a přesvědčování zákazníků zájem také, pochopitelně, takže také je to nutno brát s rezervou.

Podle něj je více než 50% podíl na trhu PC s Windows v roce 2029 prý realistický a někteří výrobci prý čekají, že v jejich portfoliu bude s procesorem Qualcomm přes 60 % prodejů notebooků. Otázka je, zda to třeba nejsou nějací malí výrobci nebo výrobci mobilů se silnými vazbami na Qualcomm, kteří se sekundárně pouští do výroby notebooků a prodeje klasických modelů na bázi Intelu a AMD mají malé z toho důvodu, že v nich nemají tradici.

Do výroby ARM procesorů pro notebooky se chce pustit více výrobců, víme již o Nvidii a pravděpodobný je třeba MediaTek a Samsung. Tito další výrobci by logicky také měli pomoci, ale jejich podíl nemusí být jen na úkor procesorů x86, ale také Qualcommu.

Předchozí prognózy úplně nevycházely

Zde je ale každopádně dobré připomenout některá podobná proroctví z minulosti. Firma ARM například tvrdila, že v roce 2020 by mohla mít 20 % trhu se serverovými procesory. Nedá se sice říct, že by byla v této oblasti neúspěšná, ale rok 2020 byl spíš na počátcích nějakého významného nasazení a pětinu trhu tehdy ARM určitě neměl (v roce 2022 podle některých odhadů měly procesory ARM v serverech 7 %).

Teď je procentuální cíl ještě vyšší, takže je tu asi i vyšší pravděpodobnost než tehdy, že realita bude o hodně střízlivější a za pět let bude Haas mít lehkou ostudu, pokud si někdo ještě vzpomene. Bude každopádně hodně zajímavé vzpomenout si za pět let na tyto proklamace a podívat se, jak dobře si procesory ARM tou dobou proti Intelu a AMD vedou (a vice versa).

Microsoft se snaží platformu ARM protlačit

Příznivý vítr do plachet ARMu by měl přidávat i Microsoft, který se snaží víc něž kdy předtím, aby platforma „WoA“ čili Windows na procesorech ARM konečně měla větší úspěch. Nedá se ani říct, že by měla rovnocený přístup, Microsoft naopak Qualcommu servíruje extrabuřty navíc.

Jak jste si všimli, Microsoft nečekal s uvedením Copilot PC+, až výrobci x86 procesorů budou mít připravené vlastní procesory pro tuto platformu, ale vydal ji ve chvíli, kdy jsou tyto funkce dostupné jen a pouze pro procesory Qualcommu. A to přestože toto „časové okno“ bude trvat jen pár týdnů, jak procesory AMD Ryzen AI 300 („Strix Point“), tak Intel Lunar Lake (Core Ultra 200V) mají mít první notebooky na trhu v létě.

Dokonce to ale není jen o tom, že by Microsoft použil načasování vydání tak, aby pomohl Qualcommu. Nyní se objevily zprávy, že Microsoft přímo dal Qualcommu dočasnou exkluzivitu na funkce Copilot+ PC. Ta bude pokračovat i v momentu, kdy vyjdou analogické notebooky s procesory Intelu a AMD, které sice budou hardwarově patřit do kategorie Copilot+ PC, ale tyto funkce po vydání nedostanou a budou pro ně dostupné jako update „později“. Toto je znevýhodní proti protěžovaným Snapdragonům X Elite, i když nevíme, jak dlouho toto umělé omezení má trvat.

Copilot PC+ s procesory Qualcomm Snapdragon X Elite a X Plus Autor: Qualcomm

Jak velký vliv tato protekce či podpora rozjezdu ARM počítačů s Windows bude mít a zda dosáhne výsledků, zatím ale těžko říct. Dosažení 50% podílu i tak pro procesory ARM nebude úplně snadné.

