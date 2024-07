Jak rychlé budou next-gen procesory Intelu? První pohled na Arrow Lake převrací očekávání naruby

Procesory AMD s architekturou Zen 5 jsou sice (tedy pokud jde desktopovou verzi) o trošku opožděné, ale už předtím jsme dostali určité indicie o výkonu. Mnohem větší záhadou jsou konkurenční procesory Intel Arrow Lake, které vyjdou v říjnu a ještě nejsou jisté jejich takty, což ponechává masivní otazníky nad jejich výkonem. Do této nejistoty se naštěstí objevují první předběžné benchmarky, které konečně naznačují, na co se lze těšit.

Pamatujte na to, že jde zatím o údaje předběžné, které je zatím třeba brát s rezervou. Jejich původcem je ale onen leaker Jakihn, který je hodně pravděpodobně legitimním insiderem a už toho z plánů Intelu v posledním měsíci vynesl hodně. Tento týden Jaykihn publikoval několik benchmarků výkonu, které mají ukazovat aktuální schopnosti Core Ultra 9 285K, což by měl být nejvýkonnější procesor Arrow Lake pro desktop s 8 jádry Lion Cove a 16 efektivními jádry (E-Core) Skymont.

První testy vzorku Core Ultra 9 285K

Tyto testy jsou údajně provedené na QS (kvalifikačním vzorku) procesoru, který by už měl mít parametry stejné jako hotové Core Ultra 9 285K. Nicméně QS vzorky jsou zatím údajně dostupné jen interně v Intelu, takže je možné, že naměřená skóre má Jaykihn z druhé ruky. Důležité ale je, že výkon prý nejspíš není definitivní, podle leakera se zřejmě ještě zlepší. Zatímco parametry (frekvecen) CPU by nejspíš už měly odpovídat, firmware je tři měsíce před vydáním asi ještě nedotažený, takže ve finále by v některých testech mohl výkon být lepší. Zejména asi v programech, které pracují hodně s pamětí, jejíž nastavení asi ještě nemusí být vyladěná.

V těchto benchmarcích je kvalifikační vzorek (QS) porovnávaný se starším a pomalejším inženýrským vzorkem (ES2) a pro srovnání s Core i9–14900K z nynější generace procesorů Intel. Všechny procesory mají nastavené 250W PL2, tedy stejnou maximální spotřebu (berte v úvahu, že toto donedávna nebyl standard u i9–14900K, které v recenzích obvyklé mívalo vyšší spotřebu a tím vyšší mnohovláknová skóre).





Prvním benchmarkem, který Jaykihn ukazuje, je CrossMark od BAPCo. Tento test by měl reprezentovat celkový výkon počítače a responzivnost, měl by být založen na modelech existujících aplikací. V tomto testu má kvalifikační vzorek Arrow Lake 2587 bodů a překonává o +6,4 % skóre Core i9–14900K. Toto je kompozitní skóre testu, jednotlivé subskóre nejsou uvedeny.

Následují dva testy webových prohlížečů, kde to bohužel pro Arrow Lake dopadá špatně, jak ES, tak QS jsou pomalejší než starý procesor Raptor Lake. Ve WebXPRT4 3.73 je Arrow Lake pomalejší o -4,2 %, ve Speedometer 2.1 vychází ještě větší rozdíl, -9,4 % pro Arrow Lake. Oba testy používají na všech procesorech prohlížeč Chrome v114.

Neslavný je také jednovláknový test GeekBench 5.4.5 (ST), kde kvalifikační vzorek Arrow Lake získal 2455 bodů, což je jen o +0,9 % lepší než skóre Core i9–14900K. Nová generace by tedy měla podle tohoto mizivé zlepšení jednovláknového výkonu. Mohlo by to být proto, že frekvence velkých jader během maximálního boostu podle úniků mají být jen 5,7 GHz (u nejvyššího modelu Core Ultra 9 285K), což je regrese proti až 6,0GHz Raptor Lake.

Ovšem pozor, Arrow Lake si překvapivě utrhlo vítězství v mnohovláknovém skóre. V GeekBench 5.4.5 (MT) má 27 381 bodů což je o +14,6 % lepší než výkon Core i9–14900K.

A podobně se Arrow Lake pochlapuje také v Cinebench R23 (mnohovláknovém), kde má 43 118 bodů a to je dokonce o +17,5 % lepší skóre než má Raptor Lake. Je třeba říci, že u Core i9–14900K často v recenzích najdete vyšší skóre přes 40 000 bodů, ale to je právě tehdy, když má (proti „doporučením“ Intelu) odemčenou spotřebu, zatímco respektování 250W limitu výkon o dost sníží. Toto ukazuje, že je Arrow Lake energeticky efektivnější (což by rozhodně měl být, když používá 3nm proces proti 7nm technologii Raptor Lake).

Předběžný výkon QS Intel Core Ultra 9 285K Benchmarky (250W) Arrow Lake ES Arrow Lake QS Core i9–14900K Arrow Lake vs. Raptor Lake CrossMark 2145 2587 2432 +6,4 % WebXPRT4 3.73 304 372 388 –4,2 % Speedometer 2.1 385 472 521 –9,4 % GeekBench 5.4.5 (ST) 2001 2455 2432 +0,9 % GeekBench 5.4.5 (MT) 22 076 27 381 23 902 +14,6 % Cinebench R23 (MT) 34 975 43 118 36 681 +17,5 %

Silný v mnohovláknovém softwaru, slabý jednovláknově?

I tak jsou toto ale překvapivé výsledky. Obecně se čekalo, že by Arrow Lake neměl být zrovna v mnohovláknovém výkonu moc silný, protože má stejný počet jader P-Core i E-Core jako Raptor Lake, zatímco jeho velká jádra ztratí HT a tím i část výkonu v mnohovláknových úlohách typu Cinebench. Zdá se ale, že nové efektivní jádro Skymont tento deficit hravě překonává. Má totiž mít o desítky procent lepší výkon na 1 MHz proti předchozímu E-Core a ještě možná i vyšší takty.

Překvapivě by tak Arrow Lake mohlo být silné právě v mnohovláknovém výkonu, kde patrně maximální konfigurace s 8+16 jádry bude úspěšně čelit (a v programech jako Cinebench R23 tedy možná i porážet) i nejrychlejší Ryzen 9 9950X s 16 jádry Zen 5 a 32 vlákny. Naopak v jednovláknovém výkonu, kde bývala historicky síla Intelu a čekali jsme, že u Arrow Lake projde větším pokrokem a možná zase bude vést nad AMD, to teď skoro vypadá na prohru. Tedy zcela proti očekáváním.

Uvidíme ale, jak se ještě případně změní výkon oním dalším laděním platformy. Teoreticky by se tím asi mohly zlepšit ony testy výkonu v prohlížeči, takže by pak i jednovláknový výkon mohl vypadat lépe.

Bohužel bude trvat asi ještě dost dlouho, než o výkonu dostaneme kompletní obrázek, protože procesory Arrow Lake pro desktop vyjdou až v říjnu letošního roku. Ale až za dva týdny a něco vyjdou recenze Ryzenu 9 9950X, bude se aspoň možno podívat na jeho skóre v Cinebench R23, které určitě v nějaké recenzi bude naměřeno, a porovnat s těmito údajnými výsledky QS vzorku nové generace Intelu.

Zdroj: Jaykihn