Známe data vydání všech nových procesorů AMD a Intelu. Zen 5, Lunar Lake a Arrow Lake

Zdá se, že se na internet dostaly termíny vydání všech v současnosti očekávaných procesorů od AMD i Intelu. Během následujících tří, čtyř měsíců bude v této oblasti rušno, přičemž první přísun novinek začne už za pár týdnů. A to Zenem 5, který bude brzo venku jak v notebookové, tak v desktopové podobě. Naopak Intel bude následovat až o pár měsíců později, a reálná dostupnost nových architektur tak u něj sklouzne do podzimu.

Termíny vydání Zenu 5

Během minulého týdne se objevily nejprve informace o tom, kdy by měly vyjít procesory AMD nové generace s architekturou Zen 5. V tomto případě pochází z indiskrétnosti amerických obchodů, v jejichž katalogu se objevily notebooky s procesory Ryzen AI 300 (což je mobilní verze Zenu 5, také nazývaná Strix Point) a Ryzeny 9000 (což je desktopová verze pro socket AM5 s kódovým označením Granite Ridge). Zatím sice jen pro předobjednávky, ale bylo u nich napsané datum dostupnosti, které by jinak mělo být tajné pod NDA.

Podle tohoto zdroje vyjde mobilní Ryzen AI 300 jako první, což je vůbec poprvé. Dostupnost prvních notebooků patrně má nastat v polovině července 15. 7. a zřejmě to bude i den oficiálního vydání dotyčných procesorů.





Desktopová verze vždy bývala na trhu dřív o řadu měsíců, tentokrát ji ale AMD vydá až o trošku později. Dostupnost procesorů Ryzen 9000 by prý měla nastat 31. 7. na konci příštího měsíce. Opět to asi bude den jejich oficiálního uvedení, ale v tomto případě by možná embargo na recenze mohlo skončit o trošku dříve, protože u desktopových grafik a procesorů někdy bývá prodleva mezi NDA na publikování testů a začátkem prodejů.

Lunar Lake na samém konci třetího kvartálu

Poté pak vynesl pro změnu web Benchlife i termíny vydání, které pro své nové procesory plánuje Intel. Jako první od něj vyjde silně mobilně zaměřený speciální procesor Lunar Lake (Core Ultra 200V). Intel na Computexu ještě hovořil o tom, že vyjde v třetím kvartálu, ale zdá se, že to firma stihne jen tak tak. Má údajně naplánováno vydání v okně mezi 17. 9. a 24. 9., takže si nemůže dovolit moc velké zpoždění, jinak vydání sklouzne do Q4 2024 v rozporu s veřejně proklamovaným plánem. Tento termín už hovoří přímo o fyzické dostupnosti notebooků, předtím ještě může být nějaké „papírové“ oficiální vydání o pár týdnů dříve začátkem září.

Prezentace procesorů Intel Lunar Lake Autor: Intel, via: Tom's Hardware

Procesor Lunar Lake možná už zpoždění nabral, protože podle Benchlife byl původní plán, že notebooky s ním půjdou na trh v červnu, což by pro Intel bývalo výhodné, protože by předběhl novou generaci AMD a také měl ihned odpověď na výzvy od Qualcommu a jeho ARM procesoru Snapdragon X Elite. Nicméně došlo k skluzu a notebooky teď mají na trh jít v září.

Další zpoždění už doufejme nebude, Intel zatím trvá na tom, že zájemci budou mít šanci pořídit si první z vydaných notebooků ještě před koncem září a tím třetího čtvrtletí. Asi ale není vyloučeno, že to bude dost napnutý termín a těchto prvních notebooků nebude v obchodech moc, jako to bylo s procesory Meteor Lake, které také tak tak stíhaly termín, aby vyšly před koncem roku 2023.

Arrow Lake pro desktop v říjnu – ale nejprve jenom modely K

Desktopové procesory s novými architekturami Intelu už třetí kvartál nestihnou, což potvrzuje to, co již oficiálně sdělil Intel, který u nich hovořil o Q4 2024. Podle Benchlife ale nebudou vydány až na konci roku, jak se třeba někdo mohl obávat. Intel naopak plánuje vydání v říjnu, což by sedělo s tradičním načasováním, které firma udržuje už několik posledních let.

Zde to zatím není známo tak přesně, ale vydání má údajně být „o měsíc později“ proti Lunar Lake, takže se asi bavíme o konci října. Vydány budou procesory Core Ultra 200K, tedy nadšenecká verze Arrow Lake s odemčenými násobiči pro přetaktování a patrně se 125W TDP (ovšem to neudává reálnou spotřebu, tu zatím neznáme). Spolu s procesory vyjdou desky platformy LGA 1851 s čipsetem Z890 – opět umožňujícím přetaktování.

Ostatní mainstreamové modely procesorů Arrow Lake bez odemčených možností přetaktování a s nižším TDP, tedy „ne-K“ modely, ale vyjdou později. Opět dle zvyklostí Intelu se na ně bude čekat až do ledna, pravděpodobně vyjdou na CES 2025. Také levnější desky s čipsety B860 a H810 podle zdrojů Benchlife vyjdou až v tomto lednovém termínu, ne letos na podzim.

Zdroje: VideoCardz (1, 2), Benchlife