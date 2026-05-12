Xbox řeší průšvih kolosálních rozměrů, na Steamu unikla Forza Horizon 6. Ihned vzniknul crack a hratelná verze

Závodní arkáda Forza Horizon 6 je jednou z nejdůležitějších her pro Xbox tohoto roku. Možná ještě důležitější než Call of Duty – jde o očekávaný díl z Japonska, na který spoléhá i ekonomika herní divize Microsoftu. Pochybením vývojářského studia Playground Games (které spadá pod Xbox) se ale na Steam dostaly nezabezpečené soubory v rámci tzv. pre-loadingu. Hra se okamžitě dostala na torrentové sítě a další pirátské zdroje v hratelné podobě.
Včetně streamu na Twitchi
Souborů si všimnuli uživatelé, kteří si hru předplatili. Pre-loading, při kterém se stáhnou zašifrované soubory a zpřístupní se až v den vydání, je zcela běžný. Tady se ale vývojáři dopustili katastrofické chyby, kdy zpřístupnili běžně dostupné soubory. Crackerská komunita soubory stáhla a krátce na to vydala funkční crack. Díky tomu je možné titul s oficiálním vydáním 19. května hrát již nyní.Zdroj: Youtube.com
V žádném případě to ale nedoporučujeme – Playground Games (a také uživatelé na Redditu) varují před striktními celoživotními bany. Toho ale nedbali někteří streameři, kteří hru začali vysílat na Twitchi a šířili tak povědomí o pirátské verzi hry.
Forza Horizon 6 není jediný titul, který v poslední době řešil problémy s únikem hratelné verze před oficiálním vydáním. Totéž postihlo i vývojáře Death Stranding 2 – i v tomto případě se nejdřív spekulovalo o zpackaném pre-loadingu, s velkou pravděpodobností ale za únik může jeden z recenzentů s předběžným přístupem.
Zdroj: Windows Central