Cnews.cz  »  Hry

Hry

Xbox řeší průšvih kolosálních rozměrů, na Steamu unikla Forza Horizon 6. Ihned vzniknul crack a hratelná verze

Matěj Vlk
Dnes
3 nové názory

Sdílet

Nový díl se bude odehrávat v Japonsku. Autor: Xbox
Nový díl se bude odehrávat v Japonsku.
Během víkendu se na Steam dostala nešifrovaná data ke hře v rámci pre-loadingu. Crackerská komunita nezaváhala a ke hře ihned vydala funkční crack. Hra tak koluje po torrentech.

Závodní arkáda Forza Horizon 6 je jednou z nejdůležitějších her pro Xbox tohoto roku. Možná ještě důležitější než Call of Duty – jde o očekávaný díl z Japonska, na který spoléhá i ekonomika herní divize Microsoftu. Pochybením vývojářského studia Playground Games (které spadá pod Xbox) se ale na Steam dostaly nezabezpečené soubory v rámci tzv. pre-loadingu. Hra se okamžitě dostala na torrentové sítě a další pirátské zdroje v hratelné podobě.

Včetně streamu na Twitchi

Souborů si všimnuli uživatelé, kteří si hru předplatili. Pre-loading, při kterém se stáhnou zašifrované soubory a zpřístupní se až v den vydání, je zcela běžný. Tady se ale vývojáři dopustili katastrofické chyby, kdy zpřístupnili běžně dostupné soubory. Crackerská komunita soubory stáhla a krátce na to vydala funkční crack. Díky tomu je možné titul s oficiálním vydáním 19. května hrát již nyní.

Zdroj: Youtube.com

V žádném případě to ale nedoporučujeme – Playground Games (a také uživatelé na Redditu) varují před striktními celoživotními bany. Toho ale nedbali někteří streameři, kteří hru začali vysílat na Twitchi a šířili tak povědomí o pirátské verzi hry.

TOP100

Forza Horizon 6 není jediný titul, který v poslední době řešil problémy s únikem hratelné verze před oficiálním vydáním. Totéž postihlo i vývojáře Death Stranding 2 – i v tomto případě se nejdřív spekulovalo o zpackaném pre-loadingu, s velkou pravděpodobností ale za únik může jeden z recenzentů s předběžným přístupem.

Zdroj: Windows Central

Vstoupit do diskuse (3 názory)

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Má podle vás Mironet právo na odškodné?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Gabe v jednom rozhovoru říká, že piráti jsou zároven nejvíce platící skupinou lidí. Těch, kteří jen čistě pirátí a nikdy si nic nekoupí je zanedbatelné procento, takže je to přesně jak píšeš - rozhodně to neni tak horký jako to bývalo.
primotop


Nejnovější články

Dále u nás najdete

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025. Čtěte souhrn všeho potřebného

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní

„Zakázali mi v e-shopu AI agenta.“

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě

Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může uškodit

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Zranitelnosti na historickém maximu, nejohroženější je Linux

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO