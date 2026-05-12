Microsoft chystá turbo režim pro Windows 11. Aplikace i systémové nabídky mají zrychlit až o 70 %

Dominik Dobrozenský
Dnes
Nabídka Start Windows 11
Microsoft chystá velkou vzpruhu pro Windows 11. Nový režim má při běžném používání krátkodobě vyhnat procesor na maximum, díky čemuž se aplikace, nabídka Start i Průzkumník mohou otevírat až o 70 % rychleji.

Windowsu se v posledních měsících opravdu nedaří. Snad i právě proto přišel Microsoft s projektem Windows K2, jehož cílem je systému vrátit zašlou slávu a výrazně jej zrychlit a zefektivnit.

Součástí těchto snah je i nová funkce interně označovaná jako „LLP“ (Low Latency Profile). Ta má při běžném používání systému krátkodobě vyhnat procesor na maximální výkon, aby se aplikace otevíraly rychleji a systém reagoval okamžitě.

Zrychlení až o 70 %

Nejde o klasické přetaktování procesoru. Funkce má využívat jen krátké „výkonové pulzy“ trvající zhruba 1 až 3 sekundy. Během nich procesor dočasně zvýší takt na maximum. Podobný princip dnes používají technologie jako Intel Turbo Boost nebo AMD Precision Boost, Microsoft však chce, aby systém tento režim aktivoval agresivněji právě při otevírání aplikací a dalších krátkých úlohách.

Nová funkce profilu s nízkou latencí je už testována v programu Windows Insider, přičemž nárůst výkonu může být extrémní. Systémové aplikace jako Microsoft Edge nebo Outlook se spouštějí až o 40 % rychleji, nabídka Start, Průzkumník souborů a kontextová menu se spouštění až o 70 % rychleji. Rychlejší by mělo být také otevírání aplikací třetích stran.

Nevýhody? Samozřejmě jsou

Vedle vyšší svižnosti však mohou přijít i nevýhody v podobě větší spotřeby energie, vyšších teplot nebo hlučnějšího chlazení, hlavně u notebooků. Je však důležité zmínit, že funkce nebyla zatím oficiálně představena a jde pouze o testovací verzi. Není proto jasné, kdy se novinka dostane do běžných verzí Windows 11. Podle zákulisních informací by se mohla objevit v některé z budoucích aktualizací systému.

zdroj: Windows Central

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Nějakej youtuber včera prezentoval video s údajně zatím nevydanou verzí W11 s tzv. XBOX modem. Měl puštěnýho taskmanagera a vytížení bylo nula nula prd. Jen pamět měl stabilně na 4 GB, vše ostatní se drželo u dna tabulky. Nicméně to neřeší ten hlavní problém - že Win11 jsou především spywarem víc než čímkoliv jiným.
primotop


