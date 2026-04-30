Microsoft pracuje na Windows K2: tahle verze systému má opravit vše špatné z Windows 11

Od začátku letošního roku můžeme pozorovat plíživé plány Microsoftu na rehabilitaci Windows. Byť je prakticky každá větší aktualizace spojena s nějakým problémem, firma začíná na venek komunikovat problematický stav systému. Ještě před několika měsíci se zdálo, že jedinou prioritou Microsoftu je najít všechny způsoby, jak AI funkcemi Copilot zaplevelit celý Windows.
Tuto politiku ale přerušil a vývojáři se budou soustředit na celkové doladění systému bez přidávání velkých funkcí. Zach Bowden z Windows Central nyní popsal interní projekt s kódovým označením Windows K2, který má tyto snahy zastřešit.
Výkon a spolehlivost
Prioritou vývojářů byla doposud agilnost při vydávání nových funkcí. Do systému tak mířily velmi rychle, ale za cenu menší spolehlivosti. To se aktuálně mění a interní politika Microsoftu bude více nakloněna vyladění menšího množství funkcí. Stejně vysokou prioritou pro Windows K2 je samotný výkon, který ve Windows 11 zaostává v rámci základních systémových aplikací jako je Průzkumník či kontextové nabídky. Interní dokumenty Microsoftu jasně přiznávají, že jsou Windows 11 pomalejší než Windows 10.
Pracovat se má i na využití systémových prostředků při hraní her. Microsoft chce Windows 11 dopracovat do stavu, kdy by herní výkon systému odpovídal možnostem SteamOS. Výrazně se tak mají změnit základy platformy. Microsoft chce celý systém odlehčit tak, aby lépe běžel i na méně výkonném hardwaru, jakým jsou například herní handheldy.
Změny se čekají i u Windows Update, který by měl co možná nejvíc potlačit potřebu restartů. Stejně tak se má celý systém aktualizací chovat přívětivěji pro uživatele. Například update ovladačů grafické karty by se automaticky nainstaloval až při restartu systému, nikoliv uprostřed práce.
Windows K2 nemá žádné stanovené datum ani zcela konkrétní body ve vývoji. Je ale jasné, že se tato iniciativa potáhne celým rokem 2026 i do aktualizací systému příští rok. Microsoft chce první větší změny, které v rámci tohoto projektu zamíří do Windows 11, přinést v aktualizacích na začátku léta.
Zdroj: Windows Central