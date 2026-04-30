Cnews.cz  »  Software

Software

Microsoft pracuje na Windows K2: tahle verze systému má opravit vše špatné z Windows 11

Matěj Vlk
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Autor: Microsoft
Microsoft si uvědomuje nedobrý stav Windows 11 a postupně jej chce opravit.
Výraz enshittification můžeme v poslední době v souvislosti s Windows 11 slýchávat stále častěji. Projekt Windows K2 chce zhovínkovatěnému systému vrátit lesk a napravit jeho reputaci.

Od začátku letošního roku můžeme pozorovat plíživé plány Microsoftu na rehabilitaci Windows. Byť je prakticky každá větší aktualizace spojena s nějakým problémem, firma začíná na venek komunikovat problematický stav systému. Ještě před několika měsíci se zdálo, že jedinou prioritou Microsoftu je najít všechny způsoby, jak AI funkcemi Copilot zaplevelit celý Windows.

Tuto politiku ale přerušil a vývojáři se budou soustředit na celkové doladění systému bez přidávání velkých funkcí. Zach Bowden z Windows Central nyní popsal interní projekt s kódovým označením Windows K2, který má tyto snahy zastřešit.

Výkon a spolehlivost

Prioritou vývojářů byla doposud agilnost při vydávání nových funkcí. Do systému tak mířily velmi rychle, ale za cenu menší spolehlivosti. To se aktuálně mění a interní politika Microsoftu bude více nakloněna vyladění menšího množství funkcí. Stejně vysokou prioritou pro Windows K2 je samotný výkon, který ve Windows 11 zaostává v rámci základních systémových aplikací jako je Průzkumník či kontextové nabídky. Interní dokumenty Microsoftu jasně přiznávají, že jsou Windows 11 pomalejší než Windows 10.

Rebélie v Microsoftu může znamenat návrat lokálních účtů ve Windows 11. A my říkáme ano prosím

Pracovat se má i na využití systémových prostředků při hraní her. Microsoft chce Windows 11 dopracovat do stavu, kdy by herní výkon systému odpovídal možnostem SteamOS. Výrazně se tak mají změnit základy platformy. Microsoft chce celý systém odlehčit tak, aby lépe běžel i na méně výkonném hardwaru, jakým jsou například herní handheldy.

Změny se čekají i u Windows Update, který by měl co možná nejvíc potlačit potřebu restartů. Stejně tak se má celý systém aktualizací chovat přívětivěji pro uživatele. Například update ovladačů grafické karty by se automaticky nainstaloval až při restartu systému, nikoliv uprostřed práce.

Školení Hacking

Windows K2 nemá žádné stanovené datum ani zcela konkrétní body ve vývoji. Je ale jasné, že se tato iniciativa potáhne celým rokem 2026 i do aktualizací systému příští rok. Microsoft chce první větší změny, které v rámci tohoto projektu zamíří do Windows 11, přinést v aktualizacích na začátku léta.

Zdroj: Windows Central

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Má podle vás Mironet právo na odškodné?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Zminka o tom, ze se ovladac graficke karty aktivuje az pri restartu systemu me opravdu rozesmala. To je stav windows xp, kdy se musely vsechny ovladace nainstalovat a pak restartovat pocitac. Ti opatrnejsi dokonce restartovali po kazde instalaci driveru.
MurphiX


