Logitech má nový high-end mezi klávesnicemi s kombinací analogových a mechanických spínačů. High-endová je i cena

Matěj Vlk
Dnes
Logitech G512 X
Nejnovější klávesnice Logitech G512 X umí kombinovat mechanické a analogové spínače, které lze snadno měnit. Má i speciální kroužky kláves pro vytvoření druhé polohy sepnutí.

Logitech rozšířil svou nabídku klávesnic o high-endový model G512 X, který staví především na kombinaci dvou typů spínačů. Vedle toho přidává i další možnosti, jak fyzicky upravit vlastnosti samotných kláves. Nechybí pokročilé senzory a velmi vysoký polling rate 8 kHz.

Analog i mechanika

Jednoznačně nejzajímavější vlastností nové klávesnice je možnost kombinovat oba typy spínačů. Logitech klávesnici ve výchozím stavu osadí mechanickými spínači, ke klávesnici ale přidává i 9 analogových magnetických spínačů, které lze snadno vyměnit. Bude to pravděpodobně u typicky herních kláves jako jsou WASD, případně další klávesy rychlých akcí. Výměnu zvládne každý, přičemž jak náhradní spínače, tak nástroje k jejich výměně, lze uschovat přímo do klávesnice. Logitech přidává analogové spínače Gateron KS-20, stejně tak je ale klávesnice kompatibilní s dalšími spínači využívající 3pinový či 5pinový design.

Příjemnou funkcí je možnost u vyměněných analogových spínačů nakonfigurovat dva body sepnutí podle hloubky stlačení. V aplikaci tak lze pro jednu klávesu nastavit dvě různé akce. Fyzická úprava potom spočívá ve vložení tzv. SAPP kroužku, který slouží jako indikátor první „měkké“ polohy. Jeho promáčknutím pak dojde k běžnému sepnutí spínače na konci. Klávesnice je vybavena rovněž dvojicí analogových otočných ovladačů, které lze použít jak ve hrách, tak v systému. Hodit se určitě budou například v simulátorech.

Klávesnice je k dispozici ve dvou provedeních a dvou barvách. Vybírat lze buď z krátké 75% varianty bez numerického bloku a delší 98% verze. Ta má i numerický blok, chybí ale středový blok kláves z plnotučných klávesnic. Volit lze mezi bílou a černou variantou. Logitech jako doplňkové příslušenství nabízí pro obě varianty opěrku zápěstí. Ceny jsou nastaveny vysoko – za krátkou verzi chce Logitech 4 699 Kč, za dlouhou potom 5 399 Kč.

Zdroj: TZ Logitech

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

