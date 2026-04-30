Volání a SMS jako doma. EU plánuje rozšířit roaming do šesti zemí Balkánu

Dovolená mimo evropskou roamingovou zónu se může z pohledu mobilních služeb nepříjemně prodražit. Často dává smysl pořídit si místní SIM kartu. To by se ale brzy mohlo změnit. EU totiž jedná o rozšíření výhodnějšího fungování mobilních služeb i do zemí západního Balkánu.
Příjemnější dovolená na Balkáně
Na dovolenou mimo EU míří stále více Evropanů a nejvíce jsou v kurzu právě země západního Balkánu, které jsou dobrou alternativou k dnes už drahému Chorvatsku. EU proto začala vyjednávat s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Kosovem, Černou Horou, Severní Makedonií a Srbskem o rozšíření plnohodnotného roamingu.
Pokud budou jednání úspěšná, české SIM karty se v těchto zemích budou chovat beze změny. To znamená, že budete moci volat a posílat SMS bez dodatečných poplatků. Totéž bude platit i pro mobilní data, která ale zůstanou omezená evropským datovým limitem stanoveným jednotlivými operátory.
Data jsou přitom na Balkáně obvykle drahá. Pár gigabajtů na týden může vyjít klidně i na více než 1000 korun. Zavedení této novinky by tak pro cestovatele znamenalo výraznou úsporu. Neprospělo by to jen turistice, ale mohlo by to také pomoci přilákat do regionu nové firmy z Evropy.
Aby mohl evropský roaming v šesti zemích západního Balkánu fungovat, musí EU uzavřít samostatnou dohodu s každým státem. Celkem tak vznikne šest smluv, které ještě musí schválit Evropská komise. Zavedení změny se proto může protáhnout o několik let.
Zdroj: Evropská komise