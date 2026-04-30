Volání a SMS jako doma. EU plánuje rozšířit roaming do šesti zemí Balkánu

Richard Šimáček
Dnes
Operátoři dávají zdarma mobilní data (ilustrační obrázek) Autor: Oleg Elkov / Shutterstock
Operátoři dávají zdarma mobilní data (ilustrační obrázek)
Evropská unie chce rozšířit režim domácího roamingu i mimo své hranice. Nově by se mohl týkat šesti zemí západního Balkánu, kam Češi často vyrážejí na dovolenou.

Dovolená mimo evropskou roamingovou zónu se může z pohledu mobilních služeb nepříjemně prodražit. Často dává smysl pořídit si místní SIM kartu. To by se ale brzy mohlo změnit. EU totiž jedná o rozšíření výhodnějšího fungování mobilních služeb i do zemí západního Balkánu.

Příjemnější dovolená na Balkáně

Na dovolenou mimo EU míří stále více Evropanů a nejvíce jsou v kurzu právě země západního Balkánu, které jsou dobrou alternativou k dnes už drahému Chorvatsku. EU proto začala vyjednávat s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Kosovem, Černou Horou, Severní Makedonií a Srbskem o rozšíření plnohodnotného roamingu.

Pokud budou jednání úspěšná, české SIM karty se v těchto zemích budou chovat beze změny. To znamená, že budete moci volat a posílat SMS bez dodatečných poplatků. Totéž bude platit i pro mobilní data, která ale zůstanou omezená evropským datovým limitem stanoveným jednotlivými operátory.

Data jsou přitom na Balkáně obvykle drahá. Pár gigabajtů na týden může vyjít klidně i na více než 1000 korun. Zavedení této novinky by tak pro cestovatele znamenalo výraznou úsporu. Neprospělo by to jen turistice, ale mohlo by to také pomoci přilákat do regionu nové firmy z Evropy.

Aby mohl evropský roaming v šesti zemích západního Balkánu fungovat, musí EU uzavřít samostatnou dohodu s každým státem. Celkem tak vznikne šest smluv, které ještě musí schválit Evropská komise. Zavedení změny se proto může protáhnout o několik let.

Zdroj: Evropská komise

Richard Šimáček

CorelDRAW Graphics Suite 2026: design s Artist Intelligence

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

Jaká velikost nádoru slinivky dává šanci na přežití?

V digitálních dovednostech jsou Češi nad průměrem EU

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Kdo je kdo v péči o duševní zdraví

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

Na Univerzitě Karlově dupe a funí humanoid Karel

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní

Perličky z diskuze účetních k JMHZ

Dobírka je jako smažák. Bude mít fanoušky, ale hospodu nezachrání

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Zácpa není jen nepříjemnost. Co může způsobit a jak ji řešit?

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

