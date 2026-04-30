Zapíchl Intel své pokusy o samostatná GPU? Arc žije, Celestial nebude pro hráče, ale Druid „je ve vzduchu“

V posledních letech zasáhly Intel velké finanční problémy a poté rozsáhlé škrty a propouštění za nového CEO Lip-Bu Tana. Spolu s jen malým úspěchem na trhu to vyvolalo velké pochybnosti o tom, zda mají samostatná GPU Intelu (karty Arc) nějakou budoucnost. Podle části insiderů nikoliv a jak týmy, tak plánované produkty byly zrušeny. Nicméně se zdá, že úplně pravda to není a Tan počítá s tím, že samostatná GPU Intelu budou pokračovat.
Poměrně dlouho se objevují hlasy, že po nevelkých prodejcích grafik Arc prvních dvou generací (Alchemist a Battlemage) Intel další generace víceméně zrušil, uvádí se například, že bylo propuštěno, odešlo nebo nebylo přeřazeno hodně ze zaměstnanců, kteří na GPU a jejich ovladačích pracovali, nebo dokonce celé týmy. Je ale možné, že tyto zprávy byly založené na neúplných informacích, protože podle aktuálních zpráv Intel ve skutečnosti vývoj budoucích samostatných GPU nezrušil, ale jen omezil na některé segmenty, což pak v informačních únicích vyvolalo zdánlivý dojem, že je s GPU konec úplně.
Samostatná GPU Intelu nekončí…
Leaker Jaykihn, který má dnes podle všeho nejlepší informace o chystaných procesorech Intelu, a patrně má přístup i k interním dokumentům týkajícím se grafik Intelu, se teď k osudu karet Arc vyjádřil. Jsou na tom jak se říká dvě zprávy, dobrá a špatná. Ta dobrá je, že Intel samostatná GPU bude vyvíjet dále a tuto oblast neopouští. Nepřijdeme tedy o třetího konkurenta proti Nvidii s grafikami GeForce a AMD s grafikami Radeon.
Podle všeho na tom nic nezměnily ani plánované procesory s integrovanými GPU od Nvidie, které vzniknou na základě loni uzavřeného partnerství obou firem. Mimochodem, mezitím se vyjasnilo, že tímto produktem budou (podle Jaykihna) procesory s kódovým označením Serpent Lake, o kterých jsme již psali před časem. Zřejmě se objeví v generaci Core Ultra 600, nejspíš v roce 2029. Partnerství s Nvidií někteří komentátoři interpretovali jako jistou smrt pro vývoj samostatných GPU Intel, ten to tak ale nebere. Dokonce to oficiálně popřel.
Intel stále chystá minimálně jedno samostatné GPU s architekturou Xe3P, což je vylepšená verze GPU architektury Xe3 z procesorů Core Ultra 300 „Panther Lake“. To už loni firma oznámila pod označením Crescent Island – ale pro výpočetní oblast, konkrétně pro akceleraci AI. Co je ale důležité: podle Jaykihna je potvrzeno, že Intel pracuje i na dalších dvou generacích samostatných GPU – s následující architekturou Xe4 a poté ještě další architekturou, která ještě nemá známé jméno (mohlo by tedy jít o Xe5, ale také třeba o Xe4P). Stále tedy existuje celá roadmapa vývoje a samostatná GPU Intelu nejsou slepá větev.
… ale není jasné, zda ještě někdy budou pro hráče
Problém je, že aktuálně není vůbec jisté, zda od těchto GPU ještě někdy vůbec vyjdou herní verze. U nejbližší generace Celestial, což mají být samostatná GPU Arc „řady C“ s architekturou Xe3P, už je jisté, že herní modely nevyjdou. Podle Jaykihna byla herní verze zrušena – pravděpodobně je řeč o herní kartě, která by byla založená na čipu z onoho už oznámeného AI akcelerátoru Crescent Island.
Dosud jsme spekulovali, že zůstává aspoň nějaká šance, že Intel takovou verzi pro hráče vydá, podle Jaykihna ale tyto plány už byly explicitně zastaveny, podobně jako už před delší dobou bylo zrušeno vydání herních grafik s větším čipem Battlemage a vyšly jen karty Arc Pro B65 a B70 pro pracovní stanice. Jaykihn uvádí, že také v generaci Celestial mají vyjít karty Arc Pro založené na čipu z akcelerátoru Crescent Island, takže bude možné nějak vyzkoušet, jak by si Xe3P grafiky ve hrách vedly. Jejich vydání by dokonce mohlo být už koncem aktuálního roku (2026). Ale modely pro pracovní stanice budou příliš drahé na to, aby se mohly v herním PC uplatnit v praxi.
Čtvrtá generace samostatných grafik, které Intel už před lety dal předběžně jméno Druid, neboli Arc řady D, má používat architekturu Xe4. Zda bude Druid mít herní verzi, podle Jaykihna ještě není z dostupných dokumentů známo. Intel možná ještě nerozhodl, zda to s ní zkusí, nebo ji také zruší a vydá zase jenom profesionální grafiky pro pracovní stanice Arc Pro řady D. Podle Jaykihna zatím osud herních Druidů visí „ve vzduchu“ – nějaká naděje zůstává, ale jak velká je, to těžko říct.
Jak by se jmenovala samostatná GPU pro hráče založená na oné post-Xe4 architektuře, není zatím známo. Pokud ale půjde o řadu E, asi by kódové označení mohlo být Elf, což se asi z fantasy tematiky nabízí nejvíc. Nebo možná Elemental.
Roadmapa výpočetních GPU pro AI
V roadmapě Intelu je známo zatím jedno GPU nebo rodina GPU založená na architektuře Xe4, a to čip nebo čipy s kódovým označením Jaguar Shores. Není úplně jasné, zda jde o následníka Crescent Islandu, nebo o produkt z jiného, vyššího segmentu, ale půjde o GPU určené primárně pro servery a AI. Označením Shores dříve firma označovala velká výkonná výpočetní GPU, takže je možné, že Jaguar Shores bude čip tohoto typu a Intel se s ním opět pokusí prorazit v sektoru AI akcelerátorů velkého formátu. Jaguar Shores má vyjít koncem roku 2027.
Pátá generace založená na zatím nepojmenovaném následníku architektury Xe4 má podle Jaykihna také přislíbeno GPU ze stejného segmentu, jakým je Jaguar Shores – má totiž zatím opisné označení „následník Jaguar Shores“. Opět to tedy bude produkt hlavně pro AI, přičemž toto GPU už má umožňovat velké „rack-scale“ integrované AI systémy, tedy servery, kde je po vzoru systémů jako třeba Nvidia NVL72 propojeno velké množství GPU. Vyjít má patrně na konci roku 2028. Generace Jaguar Shores předtím ještě schopnost rack-scale integrace mít nebude. O tom, zda bude od této architektury odvozena i samostatná herní grafika, zatím nejsou žádné informace.
Samostatná herní GPU od Intelu nejsou mrtvá, ale může trvat dost dlouho, než nějaké nové uvidíme
Celkově to tedy s grafikami Arc je takové polovičaté. V příští generaci Intel nevydá nové herní grafiky a nepřispěje tedy k větší konkurenci – a může se stát, že se nezúčastní ani dalšího následujícího kola. Ale protože si stále ponechává vlastní vývoj architektury GPU, zůstává aspoň latentně konkurencí pro AMD a Nvidií, která se může vrátit na trh a opět na ně zatlačit.
Toto ale neznamená, že Intel nebude mít žádné GPU produkty pro herní počítače. V nejbližších letech bude nabízet relativně výkonná integrovaná GPU coby součást procesorů. V Panther Lake jsou to GPU s architekturou Xe3 a až 1536 shadery, přičemž v generaci Nova Lake také taková integrovaná grafika vyjde, ale bude mít 1536 shaderů už architektury Xe3P – bude už tedy asi značená jako Arc řady C (jako Celestial – jména jako Celestial a Druid jsou však označeními pro vyloženě samostatná GPU, integrovanými grafikami budou používána jen v přeneseném smyslu). V generaci Nova Lake takovéto GPU dokonce možná bude existovat i pro desktopová PC:
Na architektuře Xe3P by měla patrně být založena i grafika procesorů Razor Lake-AX (v generaci Core ultra 500), která bude ještě výkonnější a mohla by mít širší paměti, půjde zřejmě o obdobu „Halo“ APU Ryzen AI Max od AMD. A podobné produkty (vedle Halo notebookového procesoru by to mohly být i procesory pro herní handheldy) by mohly Intelu pomoci se udržet jako relevantní značka a platforma herních GPU do doby, než nabere sílu se zase vrátit na trh se samostatným herním GPU…