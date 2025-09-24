Je pakt s Nvidií konec grafických karet Intel Arc? Prý je to jinak, tvrdí firma

Na konci minulého týdne jsme tu měli překvapivou až šokující zprávu, že Intel a Nvidia uzavírají partnerství a pracují na společných produktech – x86 procesorech z portfolia Intelu, které ale budou současně obsahovat GPU technologie Nvidie. Intel tak chystá „x86 RTX SoC“ neboli procesor, který bude mít integrovanou grafiku GeForce. To hned vzbudilo obavy, že Intel opustí vlastní technologii GPU Arc, kterou se doteď snažil budovat.
Tyto závěry se objevily prakticky ze všech stran. To, že příklon ke grafikám od Nvidie by mohl znamenat konec (ať už rychlý, nebo postupný) grafických karet Arc a s nimi spojených investic Intelu do vlastní architektury GPU, ovladačů a softwarového ekosystému, zaznívalo i ve vašich komentářích ke zprávě.
Komplementární řešení?
Intel ale poté vydal prohlášení, v kterém tuto interpretaci odmítá. Webu PC World řekl, že „roadmapa“ (čili plán postupného budoucího vývoje a vydávání příštích generací produktu) GPU technologií Intelu nebyla zrušena. Mluvčí firmy také přímo řekl, že „Intel bude nadále mít ve své nabídce GPU produkty“ a podobně se měli vyjádřit další oslovení zástupci Intelu.
Je samozřejmě možné, že firma se jen snaží špatné zprávy postupně dávkovat a otupit jejich ostří, takže toto nemusí být úplně zaručené vyvrácení obav, že GPU Arc přišla o budoucnost. Je samozřejmě možné, že si je sice Intel ponechá, takže formálně tomuto tvrzení dostojí, ale s výrazně redukovanými investicemi a v podobě, která už nebude moci konkurovat herním grafikám Nvidie a GeForce.
We’re not discussing specific roadmaps at this time, but the collaboration is complementary to Intel’s roadmap and Intel will continue to have GPU product offerings.
Ovšem, to že Intel byl ochoten toto stanovisko jasně říct, dává slušnou naději. Podobná závazná vyjádření firmy vydávají dost opatrně. Tedy tradiční seriózní firmy; je pravda, že v posledních letech se i v byznysu množí celebrity, které mají pocit, že se jich pravidla netýkají…
Podle Intelu produkty vyvíjené společně s Nvidií nemají nahradit a vystrnadit produkty Intelu, ale být „komplementární“, tedy představovat příležitost na trhu navíc. Představa, že Intel nahradí svá vlastní GPU čiplety od Nvidie nebo licencováním architektury od Nvidie, tedy asi není správná. Možná, že o oněch „x86 RTX SoC“ bychom spíš měli uvažovat jinak.
Trh herních notebooků či obecně notebooků s výkonnější grafikou má dnes Nvidia až extrémním způsobem opanovaný svými samostatnými GPU, takže zjednodušeně řečeno to lze brát tak, že grafika od Nvidie je prakticky daná věc. Každý takový notebook tedy musí mít nějaký procesor a nějaké GPU (předpokládejme že od Nvidie, byť alternativy jsou). Je možné, že onen společný x86 RTX SoC obou firem je jednoduše snaha tyto dva komponenty sbalit dohromady, aby v notebooku zabíraly méně místa, lépe se navrhovalo chlazení a tak podobně. Takové společné balení by pak bylo snahou vyhovět výrobcům notebooků v jejich potřebách.
Za normálních okolností by se asi Intel snažil jako řešení tohoto problému tlačit v onom společném balení svůj procesor a své GPU (coby náhradu grafiky GeForce), ale vzhledem k dominantnímu postavení Nvidie teď asi musí dělat kompromisy. A je proto ochoten grafickou část Nvidii nechat, pokud mu to výměnou umožní dál do notebooků aspoň dostávat vlastní CPU.
Toto by ale bylo řešení jen pro část trhu, zatímco pro běžnější notebooky, které dnes mají jen integrované GPU, Intel nejspíš chce nadále nabízet jednodušší procesory s jeho vlastním GPU, bez „implantátů“ Nvidie.
Nahradit svá GPU kompletně grafikami Nvidia ani Intel nemůže
To má své opodstatnění – pokud by Nvidia licencovala grafiku do všech procesorů Intelu, nebo dokonce ve všech byl nějaký čiplet, který by Intel od Nvidie nakupoval, vyšlo by to hodně draho. A navíc je tu ta důležitá věc, že by Intel neměl záruku, že mu Nvidia přístup k těmto technologiím v jednu chvíli neodepře, čímž by se dostal do hodně prekérní situace. Z tohoto důvodu se zdá prakticky jisté, že nějakou formu GPU technologie si Intel rozhodně bude snažit ponechat a grafika od Nvidie by měla vždy být spíše v menšině produktů – v těch, u nichž je třeba výkonu víc.
Toto vše platí pro integrované grafiky. Ty samostatné jsou asi více ohrožené, protože vyžadují investice, které se asi se současnými relativně malými prodeji Intelu nevrací. Na druhou stranu ale samostatné a integrované grafiky jsou provázané a investice do herního softwarového ekosystému, herních ovladačů a technologií jako XeSS podporují obě oblasti. Intel tedy nemůže jednoduše škrtnout všechny výdaje, které nyní do grafik Arc vkládá.
Možná tedy přece jenom ona spolupráce Intelu s Nvidií bude spíše bližší tomu, jak vypadala jeho předchozí spolupráce s AMD na procesorech Kaby Lake-G s integrovaným Radeonem. Ta taky neznamenala konec snah Intelu o vlastní GPU, ty naopak běžely paralelně během spolupráce s AMD a nakonec měly mnohem delší trvání i dosah.
