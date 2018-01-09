Cnews.cz  »  Hardware  »  Procesory Intel s integrovaným Radeonem RX Vega M jsou tu: 65/100W čipy pro notebooky

Procesory Intel s integrovaným Radeonem RX Vega M jsou tu: 65/100W čipy pro notebooky

Jan Olšan
9. 1. 2018
Procesor Intel Kaby Lake-G s grafikou Radeon Autor: Intel
Procesor Intel Kaby Lake-G s grafikou Radeon

CES 2018 se včera naplno rozzuřilo a s ním spousta počítačových novinek. Včera tu byla řeč o Zenových APU od AMD (mimo jiné), současně ale svou vizi integrované herní grafiky představil i Intel. V jeho případě je ale všechno tak trochu jinak. Jde o produkt pro notebooky a ne levný, ale asi docela „prémiový“. A také výkonnější. Intel totiž oficiálně uvádí na trh své procesory „Kaby Lake-G“, což je pozoruhodná kombinace výkonného mobilního CPU a v podstatě kompletního samostatného GPU v jednom pouzdru. Loni na podzim tento produkt udělal senzaci v médiích, nyní se konečně dostává do notebooků – a dalších počítačů. 

Dva v jednom

Základní rysy toho na symbolické rovině (ale i technologicky) výjimečného spojení jsou už známé delší dobu. Jde o kombinaci čtyřjádrového mobilního procesoru – mělo by jít o čip patřící do rodiny Kaby Lake-H – se speciálním GPU Radeon od AMD připojeným po sběrnici PCI Express. To je ovšem osazeno přímo na stejný substrát jako CPU, do společného pouzdra. GPU má zároveň hned vedle sebe integrovanou ještě rychlou paměť HBM2. Použita je pro to technologie EMIB nahrazující obvyklý křemíkový interposer, již vyvinul přímo Intel a asi ji ještě uplatní v různých dalších produktech. Díky vlastní HBM2 tato grafika objede hlavní problém integrovaných řešení, kterým je nízká propustnost pamětí. Čip naopak bude mít propustnosti tolik co mainstreamová desktopová karta.

Takto vypadají loga procesorů Intel s grafikou AMD Takto vypadají loga procesorů Intel s grafikou AMD

Grafika Radeon se z pohledu systému chová zcela jako samostatné GPU – až na to, že nemá nezávislou napájecí kaskádu. Nejde tedy o „APU“ a procesor bude mít i svou vlastní integrovanou grafiku Intel. Při provozu se pravděpodobně bude mezi oběma adaptéry přepínat, jak je to u notebooků obvyklé. Ovšem spojení do jednoho pouzdra se společným napájením má tu zásadní výhodu, že procesor a GPU sdílejí jedno TDP. Z něho lze podle potřeby přidělit tu grafice, tu CPU více nebo méně energie a „tepelného kreditu“. Toto řešení proto má být efektivnější, než pokud by bylo vedle sebe osazeno stejné CPU a samostatné GPU o stejném souhrnném TDP, avšak ne sdíleném. Celek je také chlazen současně, což může zjednodušit a zefektivnit konstrukci chladícího systému v notebooku.

TDP je dynamicky sdíleno mezi CPU a GPU, ačkoliv jde o dva samostatné čipy TDP je dynamicky sdíleno mezi CPU a GPU, ačkoliv jde o dva samostatné čipy

Procesorová část

Na CES 2018 Intel zveřejnil parametry všech procesorů Kaby Lake-G, které rovnou vypustil na trh. Jde o celkem pět čtyřjádrových typů s HT. Tři z nich mají TDP 65 W a dva 100 W, což jim přirozeně umožní vyvinout v zátěži vyšší grafický výkon. 100W verze poznáte podle čísla 9 na konci názvu: jde o modely Core i7–8709GCore i7–8809G. Jejich takty jsou 3,1 GHz v základu a 4,1, respektive 4,2 GHz při maximálním turbo. Parametry jsou tedy hodně podobné, ale zásadní rozdíl je v něčem jiném. Core i7–8809G je odemčené pro přetaktování. Jako jediný model, ostatní Kaby Lake-G jsou zamčená.

Verze s 65W TDP jsou tři. Core i7–8705GCore i7–8706G běží v základu na 3,1 GHz a s turbem na 4,1 GHz. Liší se tím, že šestkový model podporuje technologie vPro, takže se bude dát použít i v korporátně zaměřených počítačích a noteboocích. Poslední model, Core i5–8305G, má poněkud osekané CPU. Jeho základní takt je jen 2,8 GHz a maximální turbo 3,8 GHz. Také L3 cache je omezená – zatímco zbylé verze mají kapacitu 8 MB, zde dostanete jen 6 MB. Ovšem podle specifikací Intelu by snad neměl mít vypnutý HT, takže stále zpracovává osm vláken (doufejme, že nejde o chybu).

Modely Kaby Lake-G, parametry CPU Modely Kaby Lake-G, parametry CPU

Všechna tato CPU sdílí stejné integrované GPU Intel (míněno to přímo na křemíku, nikoliv Radeon posazený v pouzdru hned vedle halvního čipu), označené HD 630. To by mělo mít 24 EU a maximální takt 1100 MHz u všech modelů. Všech pět verzí také podporuje oficiálně 2400MHz DDR4, což odpovídá ostatním čipům generace Kaby Lake. 2666MHz paměti umí oficiálně až Coffee Lake. Všechny parametry můžete vidět přehledně v tabulce.

Toto by mělo být reálné MCM BGA pouzdro s procesorem Kaby Lake-G (vpravo), grafikou Radeon RX Vega M (uprostřed) a pamětí HBM2 (zleva vlevo) Toto by mělo být reálné MCM BGA pouzdro s procesorem Kaby Lake-G (vpravo), grafikou Radeon RX Vega M (uprostřed) a pamětí HBM2 (zleva vlevo)

Grafická část

Grafická část se k procesorům připojuje rozhraním PCI Express 3.0 ×8, neodebírá tedy úplně všechny linky řadiče v procesoru a dalších osm jich nechává volných pro NVMe SSD nebo teoreticky dokonce pro další grafický adaptér. Intel bude používat dvě různé konfigurace onoho integrovaného samostatného GPU, označené Radeon RX Vega M GL (slabší verze) a Radeon RX Vega M GH (silnější verze).

Radeon RX Vega M GH je plnotučnou verzí onoho zakázkového GPU, která se nachází v procesorech Core i7–8709G a Core i7–8809G, tedy těch 100W. Obsahuje 1536 stream procesorů architektury Vega (24 jednotek CU), přičemž jejich základní takt je 1063 MHz a boost 1190 MHz. Intel uvádí, že teoretický výkon je až 3,7 TFLOPS. Počet rasterizačních jednotek není úplně jasný, prý by jich mělo být 16, ale zpracovávají celkem až 64 pixelů za jeden cyklus. Grafika má 4GB integrované paměti HBM2 s 1024bitovou sběrnicí (jeden čip) a efektivním taktem 1,6 GB/s, propustnost je udávána 204,8 GB/s.

GPU je jinak organizováno do čtyř Shader Enginů, z nichž každý má po šesti CU. Zároveň jsou integrované také čtyři Geometry Processory. Pro srovnání, Polaris 11 je členěn do dvou Shader Enginů po osmi shaderech a obsahuje jen dva Geometry Processory. U tohoto GPU je tedy rovnováha vychýlena ve prospěch geometrického výkonu, což by mělo být výhodné pro hraní na nižších rozlišeních.

intel-kaby-lake-g-radeon-rx-vega-m-gh-benchmarky

Podle slajdů Intelu by celek měl být ve hrách až o 13 % rychlejší než GeForce GTX 1060 6GB „Max-Q“ běžící na procesoru Core i7–7700HQ.

Radeon RX Vega M GL bude proti tomu o něco ořezán; tato slabší konfigurace je osazována do procesorů Core i5–8305G, Core i7–8705G a Core i7–8706G, tedy oněch úspornějších 65W modelů. GPU poskytuje v tomto případě jen 1280 stream procesorů (20 CU) a běží na 931–1011 MHz. Teoretický hrubý výpočetní výkon činí 2,6 TFLOPS, tedy o 30 % nižší. Intel také uvádí, že rasterizační jednotky zvládnou jen 32 pixelů za vteřinu a propustnost pamětí je 179,2 GB/s, což by odpovídalo efektivní frekvenci 1,43 GHz. Kapacita paměti je však zachována na 4 GB.

intel-kaby-lake-g-radeon-rx-vega-m-gl-benchmarkyPodle slajdů má tato slabší verze grafiky mít až o 40 % lepší výkon než GeForce GTX 1050 pro notebooky (ta je ovšem kombinovaná se slabším CPU, s Core i7–8550U). Jde ovšem samozřejmě o oficiální benchmarky.

Modely Kaby Lake-G, parametry GPU Modely Kaby Lake-G, parametry GPU

Kaby Lake-G se objeví v noteboocích i (mini) desktopech

Jde o procesor typu BGA, který se bude pájet na základní desku, nikoli instalovat do socketu. Stěžejní otázka proto stojí, v jakých zařízeních bude tento tandem možné pořídit. Podle informací od Intelu víme zatím o třech, které mají vyjít ještě do konce prvního čtvrtletí. Prvním je konvertibilní notebook HP Spectre x360 15, v němž bude Kaby Lake-G s grafikou Radeon RX Vega M jedna z možných konfigurací. Jaké procesory přesně nabídne, to zatím nevíme, asi by mohlo jít o 65W verze. Nějaký notebook nebo počítač s Kaby Lake-G uvede také Dell, tam zatím detaily neznáme. (Aktualizováno: jde o konvertibilní Dell XPS 15, nabízen bude s Core i5–8305G a Core i7–8605G, tedy s 65W procesory a Radeonem RX Vega M GL).

HP Envy x360 15. Jeden z notebooků, ve kterém si Kaby Lake-G s Radeonem RX Vega M zařádí HP Envy x360 15. Jeden z notebooků, ve kterém si Kaby Lake-G s Radeonem RX Vega M zařádí

A třetím zákazníkem je sám Intel. Jak už jsme tušili, Intel použije Kaby Lake-G v nové generaci svých highendových NUCů pojmenované Hades Canyon. Ty se chystají ve verzi s 65W Core i7–8705G/Radeonem RX Vega M GL („NUC8i7HNK“) a také ve verzi se 100W odemčeným Core i7–8809G a Radeonem RX Vega M GH („NUC8i7HVK“). Tento výkonnější model se nazývá „Hades Canyon VR“ a má mít dost výkonu pro virtuální realitu. Mašinka bude mít až šest obrazových výstupů (po dvou HDMI, mini DP a Thunderboltech 3), dva Gigabitové Ethernety, Dual-Band Wi-Fi 802.11ac a také šasi iluminované pomocí RGB LED.

CIF25

NUC Hades Canyon NUC Hades Canyon

intel-nuc-hades-canyon-kaby-lake-g-01

O původu „toho druhého“ čipu ticho

Mimochodem, na závěr jedna kuriozita. Jak si všimli někteří novináři, na brífinku i v tiskových materiálech se Intel úzkostlivě snažil vyvarovat jakýchkoli zmínek o AMD – svém konkurentu, od nějž je GPU nakupováno. O grafice se zásadně vyjadřuje jako o Radeonu, o výrobci nikde ani zmínka. Zdá se také, že aplikace Radeon Settings v ovladačích – ty samozřejmě budou od AMD – bude mít modrý skin (podpora barevných témat byla přidána do verze Adrenalin Edition – že by na žádost Intelu?). Toto možná ukazuje, že obě firmy sice uzavřely tuto konkrétní spolupráci, ale Intel si není až tak jistý v kramflecích, aby AMD považoval za úplně nulovou hrozbu. Na druhou stranu, politika nezmiňovat cizí značku je poměrně obvyklá, takže možná nic jiného čekat nešlo.

Teoreticky je to možné, ale pravděpodobně to nebude zajímavé cenově, takže se to neobjeví, stejně jako nebyly desky s Iris Pro.Pokud by byly, tak vzhledem k nestandardnímu provedení by se to nejspíš prodávalo s předem nasazeným chladičem, jako Atomy, Kabini a jiné BGA čipy (Xeon D...).Šedivka tam bude, ale jenom klasicky mezi čipem a chladičem, v tom by nšměl být problém. Nemá to heatspreader, ale místo toho jen ochranný rámeček okolo jako GPU.
bez přezdívky

