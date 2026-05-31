Revoluce v PC zdrojích? ATX12VO v3 je velký pokrok proti ATX, ale má všude nebezpečné konektory od Nvidie

Už je to šest let, co se na scéně objevily zdroje ATX12VO. Tato alternativa ke standardním zdrojům ATX, vyvinutá Intelem, nahrazuje zdroje s několika různými napětími za koncepci s jedinou větví – 12 voltů (odtud název: „12V Only“) s cílem zlepšit energetickou efektivitu. Zatím se ale moc neprosadila. Intel teď uvádí novou verzi „v3“, která přináší hlubší změny. Jsou hodně zajímavé a stály by za přechod, ale je tu i jeden velký otazník.
Nové zdroje pro úspornější a spolehlivější počítače: ATX12VO v3
Zdroje ATX12VO v3 pravděpodobně budou jednou z novinek prezentovanou různými výrobci na Computexu 2026 v nadcházejících dnech. Jestli tuto technologii bude zvlášť prezentovat i samotný Intel, není jisté, protože nejde úplně něco, co by zajímalo běžného spotřebitele. Nicméně dokumenty z prezentace technologie, patrně určené hlavně pro výrobce počítačů, se teď dostaly na internet a prozradily, o co v této novince půjde.
Pryč se Standby
Zdroje ATX12VO v3 nebudou pravděpodobně kompatibilní s předchozími verzemi (a také nejsou kompatibilní s ATX). Změní se totiž konektory, ale i samotné napájení. Nejdůležitější aspekt je, že ze zdrojů zmizí „Standby“ větev. To byla před 30 lety (to to letí…) jedna z největších inovací ve zdrojích ATX proti historickému typu AT zdrojů. Znamenala, že zdroj musí neustále být aspoň z části zapnutý, aby napájel neustále zapnuté komponenty počítače, jako hodiny reálného času a paměť CMOS s nastaveními firmwaru. Případně je tím také umožněno zapnutí na dálku síťovým packetem.
Původní technologie zdrojů ATX12VO měla Standby větev rovněž (12V místo 5V u ATX), ale ATX12VO v3 ji ruší. To by mělo šetřit energií, protože tato funkce neustále sosá elektřinu ze sítě, i když je počítač a zdroj vypnutý. Zatím není úplně jasné, zda zdroje ATX12VO v3 a počítače s ním budou mít ve vypnutém stavu úplně nulový příkon (jako kdysi AT počítače), přinejmenším by „Standby“ spotřeba mohla být snížená.
Pokud počítač bude potřebovat funkce jako je Wake On LAN, měly by pořád být podporované. Zdroje ATX12VO v3 zavedou dva režimy aktivity – High Power Mode a Low Power Mode. Druhý z nich ponechává na 12V aktivní napájení. Předpokládáme, že se bude dát použít například v kombinaci s režimem Modern Standby.
Konečně zpětná vazba a monitoring, ale i aktivní ochrana proti přetížení
Hodně velká a v některých ohledech možná i nejzajímavější novinka je, že tyto zdroje dostanou konečně nějakou formu komunikace s deskou. Všechny zdroje ATX fungují z pohledu zbytku počítače jako „black box“, je to jedna z mála komponent, kterou PC nemůže nijak monitorovat – nelze číst data ze senzorů teplot, nebo otáčky ventilátoru (pro kontrolu, zda funguje) nebo podobné údaje, které by přitom mohly být velmi užitečné. Kdyby zdroj uměl předávat telemetrii, mohla by jeho elektronika například hlásit, jaká je okamžitá spotřeba celé sestavy, aniž byste museli měřit Wattmetrem, někdy nepřesným. Nebo varovat před problémy.
ATX12VO poprvé přidává takovouto funkcionalitu. Ta není povinná, ale zdroje ji mohou implementovat tak, že na hlavní konektor pro napájení desky přidají čtyři další piny (takže celkově bude konektor 12pinový – tyto čtyři piny budou na oddělitelné části konektoru, takže bude kompatibilita s 8pinovou verzí konektoru). Piny 9 až 12 jsou pro komunikační rozhraní PMBUS. To je již existující technologie sloužící pro stejné účely v serverových zdrojích, takže už existuje podpora těchto technologií a mělo by být snadné rozšířit ji i na desktopová PC.
Jedno z nejdůležitějších zlepšení, které PMBUS přinese, je ochrana před přetížením. Dnes je se zdroji ten problém, že mají nějakou kapacitu, kterou byste neměli překračovat, ale vy většinou nemáte představu o tom, kolik vám skutečně počítač „žere“, a zda se třeba nevědomky nedopouštíte nebezpečného přetěžování zdroje.
Přes PMBUS ale zdroj konečně může posílat zpětnou vazbu, konkrétně signál I_PSU%, což by mělo být procento zatížení zdroje. Zdroj takto bude varovat, že došlo k překročení 100 % jeho povolené kapacity. Na to počítač (procesor přes základní desku a její firmware) může reagovat snížením své spotřeby tak, aby zátěž klesla na bezpečnou úroveň.
Toto měla PC ideálně umět už dávno. Dnes totiž máte v lepším případě funkci ochrany proti přetížení ve zdroji, která ale v momentě, kdy je zátěž vyhodnocena jako příliš vysoká, nemůže udělat nic jiného, než okamžitě přerušit napájení a PC tak vypnout (bez toho, aby se na to OS mohl připravit, je to tedy podobně problematické jako náhlé zamrznutí PC kvůli chybě nebo výpadek elektřiny v síti). Přijdete o rozdělanou práci, „chcípne“ vám hra, případně v horším případě může dojít k věcem jako poškození dat v souborovém systému nebo na SSD.
ATX12VO v3 zdroj s implementovaným PMBUSem by to vyřešil elegantně a korektně tak, že by se PC samo o něco zpomalilo, aniž by přestalo fungovat. Toto je asi největší výhoda, pro kterou by stálo za to zvážit přechod desktopových počítačů na tento typ zdrojů.
…ale s konektory ve stylu tavících se 12V-2×6 od Nvidie
Co je pro změnu největší nevýhoda: Změní se i samotné fyzické konektory, které budou menší a potenciálně choulostivější. Rozteč zdířek a ochranných sloupků na konektoru pro napájení CPU i pro napájení desky se zmenší z 4,2 mm na 3,0 mm, čímž se zmenší i celé konektory, takže bude snazší je napasovat na mATX a zejména Mini-ITX desky. Bohužel se zdá, že jde o stejný rozměrový typ konektoru, jaký je použitý u 12+4pinových konektorů (ten má právě 3mm rozteč), které Nvidia prosadila pro napájení GPU, takže i fyzické a elektrické parametry pinů a dutinek by mohly být stejné ( = stejně špatné). Tyto konektory ale budou osmipinové pro CPU a osmi nebo 12pinové pro základní desku (12 pinová verze je potřeba pro podporu telemetrie PMBUS).
U grafických karet 12+4pinové GPU konektory velmi často nebezpečně selhávají, protože nejsou dostatečně robustní a přehřívají se tak moc, že ničí kabely i konektory na zdrojích a grafikách. Zaznamenány byly i případy, kdy kabel začal hořet, což je zcela neakceptovatelné riziko. Doufejme, že se Intel poučil z tohoto ostudného fiaska a nějak si toto nebezpečí pohlídal.
Je ale dost otázka, zdali u zdrojů ATX12VO v3 tento rozměrový typ konektoru bude mechanicky odolnější. Alespoň doufáme, že Intel měl rozum a ponechá dostatečnou bezpečnostní rezervu, kterou Nvidia zanedbala u konektorů 12V-2×6.
Toto na jinak zajímavou technologii klade dost nepříjemný stín – k nebezpečí shoření konektorů na grafice a zdroji by se přidalo navíc riziko takového poškození základní desky (a to hned na dvou místech). Teoreticky by se konektory ještě daly změnit ve prospěch klasických robustnějších jako na ATX zdrojích, ale to by pochopitelně nebylo fyzicky kompatibilní, respektive by vyžadovala adaptéry. Pokud jsou ale už zdroje i desky a počítače teď v přípravě, už je asi na změnu konektorů pozdě.
Výrazně nižší spotřeba v klidu i zátěži
Celkově mají zdroje ATX12VO v3 snížit spotřebu desktopových počítačů jak v klidu, tak v zátěži. Intel uvádí referenční měření, ve kterém srovnává sestavy s procesorem Core i5–14400F, GeForce RTX 4060, 33GB operační pamětí a 1TB NVMe SSD s 500W zdroji. Sestava s deskou Asus Z790M-Plus Prime a 500W zdrojem Be Quiet! E10-CM-500W má podle jeho měření o 29 % vyšší spotřebu v klidu a nízké zátěži (v testech Energy Star Idle Mode a Energy Star Measured TEC).
Ale přínosy byly údajně naměřené také v zátěži. ATX zdroj vykázal o 12 % vyšší spotřebu v testování (například Cinebench R24, Geekbench 6 ST/MT a v herním benchmarku Far Cry 6) proti zdroji ATX12VO v3. Hodnoty pro napájení ATX12VO v3 byly naměřeny na herním desktopovém PC Lenovo LOQ se zdrojem AcBel PCK010 500W. Je třeba upozornit, že jeho základní deska také musí být nutně odlišná od zmíněného Asusu, což nelze od naměřených výsledků úplně oddělit.
Toto zlepšení efektivity a spotřeby v klidu i při vypnutém PC by mělo být přínosné pro různé certifikace či předpisy kladoucí požadavky na spotřebu počítačů. Tím pádem by tyto zdroje mohly nasadit velcí výrobci počítačů, kteří podobným předpisům potřebují vyhovovat.
Jiná otázka je, zda se zdroje a napájení typu ATX12VO v3 někdy objeví i mimo OEM počítače v tzv. „DIY“ deskách, které si můžete koupit volně v obchodech a sami si s nimi poskládat PC. Do těch předchozí verze ATX12VO neprorazily. Nicméně verze v3 má některá zlepšení, zejména ono rozhraní PMBUS, kvůli kterým by to už stálo za to, jakkoli je samozřejmě přerušení dekády dlouhé kompatibility zdrojů a desek škoda. Nebo aspoň za předpokladu, že zmenšené konektory nebudou nespolehlivé jako 12V-2×6 u GPU.
Ačkoliv má ATX12VO v3 ony nové konektory a telemetrii, teoreticky je tu možnost, že by třeba mohla fungovat nějaká omezená kompatibilita základních desek se starými ATX zdroji, pokud by se použily pasivní adaptéry či redukce. U předchozích verzí byl problém s rozdílným napětím Standby větve. Její zrušení by paradoxně mohlo umožnit provozovat desku s ATX zdrojem, ale přišli byste o telemetrii a Low Power Mode (takže by se u vypnutého PC rychleji vybíjela knoflíková baterie). Je otázka, zda by s tím počítače uměly fungovat. Dokumenty, které se dostaly na internet, nikde o takové částečné či nouzové kompatibilitě s ATX nic neříkají, takže asi nejde o něco, na co by Intel explicitně cílil.
Zdroje: Momomo_us, techPowerUp