Vánoce jsou čas, kdy si připomínáme… že grafiky Nvidia s 12+4pinovým konektorem mohou způsobit požár?

Jan Olšan
Dnes
1 nový názor

12+4pinový konektor 12VHPWR Autor: Ľubomír Samák / HWCooling
12+4pinový konektor 12VHPWR
Nebezpečnost 12+4pinového napájení na grafikách neodezněla ani nebyla vyřešena. Objevil se zatím nejhorší případ, kdy 9 měsíců stará GeForce RTX 5090 regulérně zapálila počítač.

Od počátku kauzy s problematickým řešením napájení grafických karet 12+4pinovými konektory 12VHPWR (nyní rebrandovanými na 12V-2×6), které prosazuje Nvidia, se varuje před tím, že velmi časté přehřívání a tavení kabelů a konektorů také představuje riziko požáru. Zatím naštěstí není znám incident, kdy by kvůli grafice GeForce vyhořel dům nebo byt, ale zřejmě máme první důkaz, že kabel může opravdu vzplanout.

Nejen tavení, ale i hoření plamenem

Na Redditu se mezi běžnějšími případy roztavených konektorů, které se neustále objevují, nyní objevil hodně varovný exemplář uživatele karty GeForce RTX 5090 od MSI, kterému ve skříni kabel hořel plamenem. Je to podloženo fotografiemi, které ukazují skutečně stopy hoření a nejen roztavení vlivem pouze vysoké teploty. Bužírka kabelů je do značné délky nad grafickou kartou zničená, vedle toho, že jsou odhalené vodiče, je i viditelně ohořelá.

A jasné stopy plamene nesou také hadice vodního chlazení, které se nacházely poblíž. Fotografie můžete vidět zde na VideoCardz, případně v originálním vláknu na Redditu (uživatel mimochodem píše, že příspěvek byl předtím smazán na subredditu Nvidie tamními moderátory). Karta byla podle uživatele používána devět měsíců.

Je to dobré připomenutí toho, že nebezpečnost 12+4pinového napájecího standardu by se neměla tolerovat a náchylnost k selhání bagatelizovat (či shazovat na uživatele, údajně nekvalitní kabely nebo zdroje), jak se to často děje. Pravděpodobně s neblahým přispěním silného postavení Nvidie jako značky mezi hráči a fanoušky. Při hraní je naštěstí asi člověk téměř vždy blízko počítače, aby případný požár uhasil v zárodku, ale stejné karty se někdy používají i na výpočty umělé inteligence a další podobné účely, kdy už nemusí u PC vždy sedět. Beztak by to ovšem nebyla žádná omluva pro takto vážnou závadu v návrhu napájení.

Uživatel uvedl, že používal pro napájení kabel přímo od výrobce zdroje, tedy přímý 12+4pinový kabel 12V-2×6, nikoliv adaptér z osmipinů. Mělo jít o 1050W zdroj značky PowerSpec, což je značka prodávaná (a podporovaná) v USA obchodním řetězcem Micro Center. Přesně by to měl být model PS 1050GFM, jinak zdroj s certifikací 80 Plus Platinum (ATX 3.1) nebo Gold (ATX 3.0) podle verze.

V obchodech je zdroj většinou verze ATX 3.0, avšak uživatel mluví o ATX 3.1 verzi a ukázal fotografii krabice s logem ATX 3.1 Ready. Na věci to ovšem nic nemění, nebezpečí požáru kvůli zvolenému napájecímu konektoru je nepřípustné tak jako tak a starší ATX 3.0 zdroje jsou pro grafiky GeForce RTX 5090 podporovaná možnost.

12+4pinové konektory ATX 3.0 / 12VHPWR

12+4pinové konektory ATX 3.0 / 12VHPWR

Autor: Gigabyte

Je nešťastné, že dominantní výrobce herní grafik exkluzivně nabízí výkonnější GPU jen s těmito závadnými napájecími konektory, takže je dost těžké říct, že byste tyto grafiky neměli kupovat a kvůli nebezpečnosti se jim vyhýbat. Je to samozřejmě na zvážení – osobně bych toto v počítači nechtěl, už jen proto, že v životě máte obvykle dost jiných starostí, než abyste potřebovali myslet na to, že je třeba být ostražitý před napájecím kabelem. V menší míře se tyto konektory dokonce objevily na kartách Radeon (dva modely od ASRocku a Sapphire), což je také nešťastné, akceptování nebezpečného konektoru byla chyba.

Napájení konektorem 12VHPWR / 12V-2×6 je riziko, pozor na něj

Pokud grafiku Nvidia s tímto konektorem máte – zejména GeForce RTX 5090 a RTX 4090, byť spálení konektorů není vyloučeno ani u nižších modelů GeForce (a zmíněných výjimek, kdy grafiky Radeon používají 12+4pin) s mírnější spotřebou – dávejte si na kabely extrémní pozor. Konektor vždy musí být plně zasunutý a kabel by měl být v blízkosti konektoru co nejméně poohýbaný – jakékoli ohnutí totiž působí silou vychylující konektor a případně piny z ideální kolmé polohy, což zvyšuje riziko, že vzniknou nerovnoměrné odpory a nerovnoměrné proudy, které jsou jedním z mechanismů, které vyvolávají přehřátí konektoru.

Problém je, že kabel je třeba ohnout prakticky vždy, takže tato rada v praxi nemusí být moc platná – to, že se konektor nedokáže vyrovnat s něčím, co je u kabelů nevyhnutné, je bohužel další z jeho provinění (a provinění autorů specifikací tohoto napájení GPU).

A přece se hoří. Problémy 12pinových konektorů grafik Nvidia nekončí, ale je kolem toho spousta omylů

A přece se hoří. Problémy 12pinových konektorů grafik Nvidia nekončí, ale je kolem toho spousta omylů

Podle dosavadních zkušeností ale problémům asi nejde účinně předejít a jde vyloženě o loterii, protože se neustále objevují nové případy selhání kabelů, které mají dvoubarevné konektory. U těch je hned vidět, že kabel není zasunutý zcela. Uživatel z tohoto aktuálního případu měl zase grafiku instalovanou vertikálně, což mu umožnilo vést kabel kolmo vzhůru s poměrně mírným obloukem, což by mělo snížit riziko způsobené ohýbáním kabelu, přesto dostal, co dostal.

Kontrolujte proto pravidelně kabel, zda na něm nejsou stopy po přehřívání – například zda se nemění barva. Je rozumné občas skříň otevřít během delšího hraní (aniž by byly přerušena zátěž GPU) a žíly kabelu u konektorů osahat, zda nejsou horké. Pokud ano, je na čase „revize“. Bohužel k selhání konektoru může dojít nejen na straně grafické karty, kde je obvykle konektor pod vizuální kontrolou, máte-li prosklenou skříň (vida, k čemu je tato marnivost nakonec užitečná – bohužel).

Originální adaptér Nvidia na 12+4pinový konektor 12VHPWR zasunutý do grafické karty

Originální adaptér Nvidia na 12+4pinový konektor 12VHPWR zasunutý do grafické karty

Autor: Ľubomír Samák

Stejně se může přehřát a potenciálně začít hořet i konektor na straně zdroje, který je schovaný v tunelu skříně a je možná o dost rizikovější. V tunelu bývá horší odvětrávání, navíc kolem konektoru bude chumel dalších napájecích kabelů a plastových konektorů, které mohou chytit od kabelu GPU, pokud začne izolace hořet plamenem. Do tohoto prostoru vám také asi bude trvat delší dobu se dostat pro potřeby hašení, kdyby k nejhoršímu došlo.

Školení Kubernetes

Asi není třeba říkat, že byste měli být extrémně opatrní na známky neobvyklého zápachu vycházející z počítače a okamžitě ho vypnout, pokud náznaky kouře či „pálící se elektroniky“ ucítíte. Nejlépe nečekejte na ukončení hry a rovnou PC vytáhněte ze zásuvky nebo vypněte podržením zapínacího tlačítka PC (které je někdy nutné držet 4 sekundy), případně vypínačem, který bývá vzadu na zdroji.

Zdroje: Reddit, VideoCardz

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Myslím, že tenhle nepodarek jen krásně ukazuje, že když to vypadá, že bylo dosaženo dna, tak ve skutečnosti to dno ještě není a následuje další pokles. To že zelení redditoři mažou nepříjemné příspěvky jen dokresluje jaký tutl to je, Hlaváčku... :-)
tynyt

