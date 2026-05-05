Cnews.cz  »  Hardware

Hardware   Hry

Vysněný procesor bez E-Core konečně otestován: Je Bartlett Lake nejlepší herní procesor Intelu?

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Desktopový procesor Intel Autor: Intel
Desktopový procesor Intel
Dvanáctijádrový procesor Intel bez E-Core byl konečně otestován. Vypadá to, že Bartlett Lake znatelně poráží Core i9–14900K, i přes svůj nižší takt, a dost možná je tak ve hrách vůbec nejrychlejší CPU Intelu.

Před měsícem jsme tu měli zprávu, že modderům se podařilo upravit BIOSy základních desek platformy Intel Z790 tak, aby se do nich daly instalovat procesory Bartlett Lake – čipy s 12 velkými jádry (P-Core), které Intel vydal jenom pro trh embedded zařízení a průmyslových desek a do osobních počítačů je nechce prodávat. O tato CPU měli zájem hráči a teď kdosi otestoval, zda by v herních PC skutečně šlo o takové terno, jak se myslelo.

Nejvýkonnější model Bartlett Lake, tedy 125W dvanáctijádro Core 9 273PQE s taktem až 5,9 GHz, které je přesně tím modelem, který by hráčům mohl něco slibovat, vyzkoušel německý youtuber Zed Up. Otestoval ho přitom proti Core i9–14900K, tedy nejvýkonnějšímu modelu řady Raptor Lake, který lze pro platformu LGA 1700 koupit normální cestou. Mělo by se tak ukázat, jestli je pro herní PC opravdu procesor s dvanácti velkými jádry v něčem lepší proti hybridnímu 24jádru (s 8 P-Core a 16 E-Core), které Intel nabízí standardně.

Intel vydává procesory bez E-Core a láká na předvídatelný výkon. Ale běžný člověk je nedostane Přečtěte si také:

Intel vydává procesory bez E-Core a láká na předvídatelný výkon. Ale běžný člověk je nedostane

Triumf modderů: Vysněné procesory Bartlett Lake bez E-Core se proti vůli Intelu povedlo zprovoznit v Z790 deskách Přečtěte si také:

Triumf modderů: Vysněné procesory Bartlett Lake bez E-Core se proti vůli Intelu povedlo zprovoznit v Z790 deskách

Herní test byl proveden na relativně slabší grafické kartě GeForce RTX 4070, takže je možné, že highendový model jako RTX 4090 nebo RTX 5090 by vykázal větší rozdíly, nicméně na oplátku bylo rozlišení her pouhých 1280 × 720 bodů, což by mělo zmenšit vliv výkonu GPU a odhalit tak lépe to, jak moc limitují výkon her samotné procesory.

V testu vyšel u dvou her nárůst výkonu o 9 % a nějaké drobné (Outcast, Shadow of the Tomb Raider) a o něco menší nárůsty (5 %, 7 %) ve hrách Horizon Zero Dawn a Monster Hunter Wilds. Naopak ve dvou hrách byl ale výkon mírně nižší. Tam však šlo o malé rozdíly (půl, jeden a půl procenta). Lze to brát tak, že Bartlett Lake přinejhorším není moc pozadu, zatímco v některých případech dokáže projevit vyšší výkon. Je zajímavé, že to dokáže i s o něco nižší (o 100 MHz) frekvencí.

Bartlett Lake by si zřejmě podržel nějakou výhodu i proti limitovanému Core i9–14900KS. A protože ani procesory Core Ultra 200 „Arrow Lake“, včetně nového Core Ultra 7 270K Plus, nejsou ve hrách o moc lepší než Core i9–14900K, je docela dobře možné, že Bartlett Lake ve hrách překonalo i ty. Což by znamenalo, že je nejlepším herním CPU od Intelu, přestože ho pro tento trh Intel paradoxně nechce vydat.

Pokud se ale výsledky zprůměrují, vychází, že výkon je jen o cca 5 % vyšší, což sice není zanedbatelné, ale ani to není nějaký zásadní rozhodující náskok. Ideální by bylo mít výsledky z větší skupiny her, možná by pak přínosy (nebo nepřínosy) Bartlett Lake byly patrnější.

Výkon Bartlett Lake ve hrách (test od Zed Up)
Hra Core i9–14900K Core 9 273PQE Bartlett Lake vs. Raptor Lake
Horizon Zero dawn 294 FPS 310 FPS +5,4 %
Monster Hunter Wilds 118 FPS 126 FPS  +6,8 %
Rainbow Six Siege 456 FPS 454 FPS –0,4 %
Outcast 55 FPS 60 FPS +9,1 %
Shadow of the Tomb Raidertd> 250 FPS 273 FPS +9,2 %
Counter-Strike 2 330 FPS 325 FPS –1,5 %
Průměr - - +4,8 %
Geom. průměr - - +4,7 %

Zed Up mimochodem nepoužil „hacknutý“ BIOS, ale koupil průmyslovou desku ASRock IMB-X1714 s čipsetem W680 – ta nepodporuje přetaktování CPU, ale měly by na ní fungovat XMP paměti DDR5. Tato deska ovšem stála 340 € navíc k procesoru, který sám vyšel na 725 € (dohromady 26 tisíc Kč). Ačkoliv tedy Bartlett Lake nemá špatné výsledky, nedá se asi říct, že by se pořízení vyplatilo.

Asi tedy stále zůstává platný závěr, že procesory Bartlett Lake jsou zajímavé teoreticky, ale už moc ne v praxi. Pokud teď máte počítač s deskou platformy LGA 1700, je takový upgrade příliš drahý, i když se odhlédne od komplikací s nutností hackovat BIOS (a že pak nemáte jistotu, zda vám bude vše dlouhodobě dobře fungovat). Pokud byste naopak chtěli stavět nový počítač s deskou se socketem LGA 1700 kvůli cenám pamětí (LGA 1700 umožňuje použít DDR4, s kterými ale tento test nebyl proveden), opět to nedává smysl, protože za samotný procesor zaplatíte nesmyslně vysokou částku.

Situaci by mohlo situaci změnit jedině, kdyby Intel vydal herní verzi Bartlett Lake pro běžné počítače, která by byla za nižší cenu. To ale podle neoficiálních informací i podle vyjádření Roberta Hallocka firma neplánuje. Místo toho by měl začátkem roku 2027 vyjít refresh procesorů Raptor Lake, který ale stále bude používat hybridní čipy s E-Core (možná s podobnými konfiguracemi, jaké mají refreshované modely Arrow Lake, Core Ultra 5 250K Plus a Core Ultra 7 270K Plus).

TOP100

Za současného stavu bychom doporučili, pokud pro herní PC zvažujete LGA 1700 desku nebo ji už máte, raději koupit nějaký procesor, který je levný, a zbytek peněz použít na nákup lepší grafické karty, nebo je odložte na budoucí větší upgrade.

Zdroje: Zed Up, PC Games Hardware, Tom's Hardware

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Má podle vás Mironet právo na odškodné?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

E-shopy jsou pod náporem AI botů

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025. Čtěte souhrn všeho potřebného

U EET musíte nahlásit provozovny, kde přijímáte neevidované tržby

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Sedm trendů, které změní podobu datových center

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Zácpa není jen nepříjemnost. Co může způsobit a jak ji řešit?

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Na Univerzitě Karlově dupe a funí humanoid Karel

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Měkké neznamená zralé. Takhle poznáte chutné avokádo

Zranitelnosti na historickém maximu, nejohroženější je Linux

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO