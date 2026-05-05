Vysněný procesor bez E-Core konečně otestován: Je Bartlett Lake nejlepší herní procesor Intelu?

Před měsícem jsme tu měli zprávu, že modderům se podařilo upravit BIOSy základních desek platformy Intel Z790 tak, aby se do nich daly instalovat procesory Bartlett Lake – čipy s 12 velkými jádry (P-Core), které Intel vydal jenom pro trh embedded zařízení a průmyslových desek a do osobních počítačů je nechce prodávat. O tato CPU měli zájem hráči a teď kdosi otestoval, zda by v herních PC skutečně šlo o takové terno, jak se myslelo.
Nejvýkonnější model Bartlett Lake, tedy 125W dvanáctijádro Core 9 273PQE s taktem až 5,9 GHz, které je přesně tím modelem, který by hráčům mohl něco slibovat, vyzkoušel německý youtuber Zed Up. Otestoval ho přitom proti Core i9–14900K, tedy nejvýkonnějšímu modelu řady Raptor Lake, který lze pro platformu LGA 1700 koupit normální cestou. Mělo by se tak ukázat, jestli je pro herní PC opravdu procesor s dvanácti velkými jádry v něčem lepší proti hybridnímu 24jádru (s 8 P-Core a 16 E-Core), které Intel nabízí standardně.
Herní test byl proveden na relativně slabší grafické kartě GeForce RTX 4070, takže je možné, že highendový model jako RTX 4090 nebo RTX 5090 by vykázal větší rozdíly, nicméně na oplátku bylo rozlišení her pouhých 1280 × 720 bodů, což by mělo zmenšit vliv výkonu GPU a odhalit tak lépe to, jak moc limitují výkon her samotné procesory.
V testu vyšel u dvou her nárůst výkonu o 9 % a nějaké drobné (Outcast, Shadow of the Tomb Raider) a o něco menší nárůsty (5 %, 7 %) ve hrách Horizon Zero Dawn a Monster Hunter Wilds. Naopak ve dvou hrách byl ale výkon mírně nižší. Tam však šlo o malé rozdíly (půl, jeden a půl procenta). Lze to brát tak, že Bartlett Lake přinejhorším není moc pozadu, zatímco v některých případech dokáže projevit vyšší výkon. Je zajímavé, že to dokáže i s o něco nižší (o 100 MHz) frekvencí.
Bartlett Lake by si zřejmě podržel nějakou výhodu i proti limitovanému Core i9–14900KS. A protože ani procesory Core Ultra 200 „Arrow Lake“, včetně nového Core Ultra 7 270K Plus, nejsou ve hrách o moc lepší než Core i9–14900K, je docela dobře možné, že Bartlett Lake ve hrách překonalo i ty. Což by znamenalo, že je nejlepším herním CPU od Intelu, přestože ho pro tento trh Intel paradoxně nechce vydat.
Pokud se ale výsledky zprůměrují, vychází, že výkon je jen o cca 5 % vyšší, což sice není zanedbatelné, ale ani to není nějaký zásadní rozhodující náskok. Ideální by bylo mít výsledky z větší skupiny her, možná by pak přínosy (nebo nepřínosy) Bartlett Lake byly patrnější.
|Hra
|Core i9–14900K
|Core 9 273PQE
|Bartlett Lake vs. Raptor Lake
|Horizon Zero dawn
|294 FPS
|310 FPS
|+5,4 %
|Monster Hunter Wilds
|118 FPS
|126 FPS
|+6,8 %
|Rainbow Six Siege
|456 FPS
|454 FPS
|–0,4 %
|Outcast
|55 FPS
|60 FPS
|+9,1 %
|Shadow of the Tomb Raidertd>
|250 FPS
|273 FPS
|+9,2 %
|Counter-Strike 2
|330 FPS
|325 FPS
|–1,5 %
|Průměr
|-
|-
|+4,8 %
|Geom. průměr
|-
|-
|+4,7 %
Zed Up mimochodem nepoužil „hacknutý“ BIOS, ale koupil průmyslovou desku ASRock IMB-X1714 s čipsetem W680 – ta nepodporuje přetaktování CPU, ale měly by na ní fungovat XMP paměti DDR5. Tato deska ovšem stála 340 € navíc k procesoru, který sám vyšel na 725 € (dohromady 26 tisíc Kč). Ačkoliv tedy Bartlett Lake nemá špatné výsledky, nedá se asi říct, že by se pořízení vyplatilo.
Asi tedy stále zůstává platný závěr, že procesory Bartlett Lake jsou zajímavé teoreticky, ale už moc ne v praxi. Pokud teď máte počítač s deskou platformy LGA 1700, je takový upgrade příliš drahý, i když se odhlédne od komplikací s nutností hackovat BIOS (a že pak nemáte jistotu, zda vám bude vše dlouhodobě dobře fungovat). Pokud byste naopak chtěli stavět nový počítač s deskou se socketem LGA 1700 kvůli cenám pamětí (LGA 1700 umožňuje použít DDR4, s kterými ale tento test nebyl proveden), opět to nedává smysl, protože za samotný procesor zaplatíte nesmyslně vysokou částku.
Situaci by mohlo situaci změnit jedině, kdyby Intel vydal herní verzi Bartlett Lake pro běžné počítače, která by byla za nižší cenu. To ale podle neoficiálních informací i podle vyjádření Roberta Hallocka firma neplánuje. Místo toho by měl začátkem roku 2027 vyjít refresh procesorů Raptor Lake, který ale stále bude používat hybridní čipy s E-Core (možná s podobnými konfiguracemi, jaké mají refreshované modely Arrow Lake, Core Ultra 5 250K Plus a Core Ultra 7 270K Plus).
Za současného stavu bychom doporučili, pokud pro herní PC zvažujete LGA 1700 desku nebo ji už máte, raději koupit nějaký procesor, který je levný, a zbytek peněz použít na nákup lepší grafické karty, nebo je odložte na budoucí větší upgrade.
Zdroje: Zed Up, PC Games Hardware, Tom's Hardware