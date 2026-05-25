Cnews.cz  »  Věda a technika

Věda a technika

Patnáct tisíc Tesel musí do servisu, protože jim chybí nálepka. Může za to robot na výstupní kontrole

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Z necelých 15 tisíc vozů má podle výrobce chybět štítek asi na 45 % z nich. Autor: Unsplash
Z necelých 15 tisíc vozů má podle výrobce chybět štítek asi na 45 % z nich.
Teslám chybí obdoba našeho typového štítku, který nese údaje o zatížení vozu. Robot, který je měl v továrně kontrolovat, nepracoval spolehlivě a takřka na polovině Modelů Y z let 2025–2026 štítek není.

Tesla v USA dobrovolně svolává 14 575 vozů Model Y, které byly vyrobeny od 17. listopadu 2024 do 24. února 2025. Zahrnuje také část vozů modelového roku 2026 vyrobených od 25. února 2025 do 21. dubna 2026. Důvodem je chybějící štítek, který informuje o možném zatížení vozu.

Chybějící štítek u poloviny aut

Celkový počet dotčených aut tvoří 2 697 kusů modelového roku 2025 a 11 878 kusů modelového roku 2026. Tesla odhaduje, že štítek skutečně chybí u 45 procent vozů zahrnutých do svolávací akce. Jde o obdobu našeho evropského typového štítku, který nese obdobné informace. Většinou se nachází na B-sloupku a u většiny moderních aut jde o nálepku. Starší auta jej coby plíšek mohou mít přinýtovaný.

Xiaomi slaví. Jeho YU7 GT se na Nordschleife stalo nejrychlejším SUV. Pokořilo nejvýkonnější Audi RS Q8 Přečtěte si také:

Xiaomi slaví. Jeho YU7 GT se na Nordschleife stalo nejrychlejším SUV. Pokořilo nejvýkonnější Audi RS Q8

U Tesly bývá dotčený štítek na vnitřní straně dveří řidiče a obsahuje údaje k zatížení vozu. Bez těchto údajů prý může zákazník auto přetížit, což americké úřady spojují se zvýšeným rizikem nehody. Tesla problém objevila 17. dubna 2026 při interním auditu továrny ve Fremontu. Následné šetření ukázalo, že automatický vizuální skener nekontroloval přítomnost štítku spolehlivě.

Školení Hacking

Tesla doposud neevidovala žádné záruční nároky ani hlášení z provozu, které by s chybějícím štítkem mohly souviset. Zároveň nebyly hlášeny žádné kolize, úmrtí ani zranění navázané na tuto závadu. Majitelé musí naplánovat servisní návštěvu v aplikaci Tesla, přičemž servis vůz bezplatně zkontroluje a chybějící štítek případně nalepí, takže návštěva servisu má trvat méně než 10 minut.

Litva na EU nečeká, autonomní řízení Tesly umožnila díky nizozemské legislativě. Co na to Česko? Přečtěte si také:

Litva na EU nečeká, autonomní řízení Tesly umožnila díky nizozemské legislativě. Co na to Česko?

Zdroj: The Verge

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Je podle vás 16 GB RAM dostatek?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

JMHZ v praxi: Účetním pomáhá software, malé firmy stále tápou

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

Revoluce v síťovém provozu, upload drtí download

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

Think tank Europarlamentu varuje před VPN

Jak bude vypadat a fungovat EET 2.0? Přinášíme podrobný přehled

Co teď radí dělat odborníci, když se bojíte drahých energií?

Rodičovská za 400 tisíc: Výkřik do tmy, který porodnost nezachrání

Novela zákoníku práce zavede povinné mzdové systémy

WordPress 7 přináší integraci AI a vylepšený editor Gutenberg

Žlučníková dieta: správná strava pomůže předejít bolestem

Jak vypadá nejstarší mobilní vysílač v Česku?

Doplňky na štítnou žlázu bývají zbytečné, hlavní je pestrá strava

Mistrovské zkoušky vyjdou na 30 tisíc Kč

Počet OSVČ opět vzrostl. Co způsobí změny u švarcsystému?

Dronové útoky na datová centra na Blízkém východě vyřadily služby

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Mythos je jen marketingový tah, tvrdí autor nástroje Curl

Zájem o tablety ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %