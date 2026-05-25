Patnáct tisíc Tesel musí do servisu, protože jim chybí nálepka. Může za to robot na výstupní kontrole

Tesla v USA dobrovolně svolává 14 575 vozů Model Y, které byly vyrobeny od 17. listopadu 2024 do 24. února 2025. Zahrnuje také část vozů modelového roku 2026 vyrobených od 25. února 2025 do 21. dubna 2026. Důvodem je chybějící štítek, který informuje o možném zatížení vozu.
Chybějící štítek u poloviny aut
Celkový počet dotčených aut tvoří 2 697 kusů modelového roku 2025 a 11 878 kusů modelového roku 2026. Tesla odhaduje, že štítek skutečně chybí u 45 procent vozů zahrnutých do svolávací akce. Jde o obdobu našeho evropského typového štítku, který nese obdobné informace. Většinou se nachází na B-sloupku a u většiny moderních aut jde o nálepku. Starší auta jej coby plíšek mohou mít přinýtovaný.
U Tesly bývá dotčený štítek na vnitřní straně dveří řidiče a obsahuje údaje k zatížení vozu. Bez těchto údajů prý může zákazník auto přetížit, což americké úřady spojují se zvýšeným rizikem nehody. Tesla problém objevila 17. dubna 2026 při interním auditu továrny ve Fremontu. Následné šetření ukázalo, že automatický vizuální skener nekontroloval přítomnost štítku spolehlivě.
Tesla doposud neevidovala žádné záruční nároky ani hlášení z provozu, které by s chybějícím štítkem mohly souviset. Zároveň nebyly hlášeny žádné kolize, úmrtí ani zranění navázané na tuto závadu. Majitelé musí naplánovat servisní návštěvu v aplikaci Tesla, přičemž servis vůz bezplatně zkontroluje a chybějící štítek případně nalepí, takže návštěva servisu má trvat méně než 10 minut.
