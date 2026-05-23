Václav Moravec spustil placený web s pěti pořady týdně. Prvními hosty budou Macinka, Topolánek a Rusnok

Dominik Dobrozenský
Dnes
Vlastní mediální platforma Moravec.cz láká na placený obsah s hned několika pořady týdně. Projekt startuje navzdory pokračujícímu sporu s Českou televizí.

Bývalý moderátor České televize Václav Moravec ve čtvrtek 21. května zahájil provoz vlastního mediálního projektu. Se svým týmem nabízí předplatitelům několik původních pořadů týdně. Provozovatelem stránek Moravec.cz je společnost Moravec Media s.r.o., v níž je Václav Moravec jediným majitelem a investorem. Jako provozovnu firma uvedla Kongresové centrum Praha. Mottem projektu je heslo „Fakta na prvním místě“.

Rok za dva tisíce, pět pořadů týdně

Web nabízí dva tarify předplatného. Roční přístup za 1990 korun zahrnuje kompletní obsah bez reklam, pět exkluzivních pořadů týdně a možnost osobního setkání s tvůrci a Václavem Moravcem. Měsíční předplatné za 199 korun obsahuje stejnou nabídku s výjimkou setkání s tvůrčím týmem. Spuštění mobilní a televizní aplikace projekt avizuje na červen 2026. Technické řešení dodává společnost Tivio.

V programové nabídce je podle serveru Lupa.cz pět titulů. Formát 1:1 přináší rozhovory s osobnostmi, Populace mapuje Česko v datech a přidává odborné komentáře k výzkumům. Pořad Kontexty představuje hloubkový rozbor vybraného tématu týdne. Premiérový díl se věnuje agresivitě dětí. Formát Generace přináší diskuse osobností se studenty středních škol, první díl natočený na pražském Výstavišti se zabývá proměnou demokracie v diktaturu.

Poslední formát Poledne s Moravcem nabídne politickou diskusi týdne. Premiérovými hosty budou v neděli 24. května vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka a poté bývalí premiéři Mirek Topolánek a Jiří Rusnok.

Václav Moravec oznámil odchod z České televize v neděli 8. března 2026, následovalo ho několik blízkých spolupracovníků. Společnost Moravec Media s.r.o. založil několik týdnů poté. Česká televize minulý týden potvrdila, že trvá na platnosti konkurenční doložky z Moravcovy pracovní smlouvy, která mu až do září zakazuje působení v médiích. Moderátor opakovaně uvedl, že od veřejnoprávní televize žádné peníze nepožaduje a hodlá se z doložky vyvázat. Částky, které mu televize na základě doložky vyplácí, podle svých slov posílá zpět.

zdroj: Lupa.cz

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky.

Moravec? Ani kdyby platil ty dva tisíce on mně. (I když Macinka ho možná dokáže zesměšnit.)23. 5. 2026, 08:53 editováno autorem komentáře
Pavka


