Gamechanger od Intelu? Máme detaily čipů, které přinesou revoluční jádro, návrat HT… a GPU od Nvidie

V sobotu tu probírali informace o budoucích procesorech Razor Lake od Intelu, které vyjdou jako generace Core Ultra 500 patrně koncem roku 2027 (tedy až po teď přicházející generaci Nova Lake). Youtuber Moore’s Law is Dead, který je vynesl na internet, s nimi poodhalil i detaily generací Titan Lake a Hammer Lake, které budou následovat. Ty jsou ještě vzdálenější, ale současně s nimi přijde dlouho očekávaná radikální architektonická změna.
Detaily procesorů Titan Lake
Procesory Titan Lake by patrně měly patřit do až následující generace přicházející po Razor Lake, zřejmě tedy vyjdou jako Core Ultra 600 – nejspíš v roce 2028, ne-li třeba až začátkem roku 2029. Informace od Moore’s Law is Dead potvrzují, že je Intel plánuje jako generaci, která vyjde pouze v noteboocích. Zřejmě se v tom bude podobat letošní generaci Panther Lake.
Dříve se objevily na internetu články o tom, že by Titan Lake mohlo mít až 100 jader, to však byl nepodložený omyl, tato „story“ vznikla chybným citováním fanouškovského snění ze sociálních sítí (které ovšem bylo výslovně podáváno jako spekulace, ne jako únik, takže chyba byla na straně článků, které informaci přebíraly). Nic takového Intel ve skutečnosti neplánoval a Titan Lake bude mít ve skutečnosti parametry držící se o dost víc při zemi.
Jádro Copper Shark
První z velmi zajímavých zjištění je, že ač se to dřív zpochybňovalo, Titan Lake nakonec patrně budou první procesory s tzv. Unified Core, které odhodí současnou plně hybridní „big.LITTLE“ architekturu, jak jsme psali v tomto článku. Neznamená to ale, že už nebudou velká a malá jádra. To zůstane, ale jak P-Core, tak E-Core už budou založené na stejné architektuře. Bude to tedy řešení podobné velkým a kompaktním jádrům u AMD (například Zen 5, Zen 5c). Je možné, že mezi jádry budou větší rozdíly v IPC a dosažených frekvencích, což ale do budoucna asi může nastat i u AMD. Každopádně by se procesor měl chovat mnohem standardněji a lze očekávat, že u něj budou menší problémy s nevyrovnaným výkonem a obecně různé komplikace (ať už reálné nebo domnělé) populárně spojované s hybridním big.LITTLE procesory.
Tím prvním unifikovaným jádrem by údajně měla být architektura nazvaná Copper Shark. O té jsme již dříve věděli, že bude použitá jako E-Core, zatímco jméno P-Core nebylo známo. Teď se ukazuje, že odpověď je, že i P-Core je Copper Shark: Intel jeho malou/kompaktní a velkou variantu v interních materiálech označuje Copper Shark-E a Copper Shark-P. Pokud tedy dokumenty získané kanálem Moore’s Law is Dead jsou pravé a nezfalšované.
(Vylepšený) 1,8nm proces Intelu
Co je možná horší zpráva, je že Titan Lake bude používat pro výrobu CPU čipletů nikoliv proces TSMC, ale vlastní 1,8nm proces. Mohlo by jít o novější variantu (možná Intel 18A-U, tedy ještě výkonnější variantu než je první vylepšená verze 18A-P), nicméně i tak se vkrádá otázka, jestli by 2nm proces TSMC nebyl lepší. Že by se Intelu podařilo dostat frekvence na tak vysokou úroveň, jaká se očekává od procesu N2 a N2P, když dnešní 18A naopak zaostává i za horší verzí 3nm procesu TSMC (N3B), to je poměrně odvážný předpoklad.
SoC čiplet („HUB“) bude vyráběný stejným procesem jako u Nova Lake, zřejmě procesem 18A-P (pokud nejde o omyl a není to základní proces 18A). Bude v něm obsažena čtveřice jader LP E-Core, která ale mají architekturu Arctic Wolf, ne Copper Shark. Toto by mohlo ukazovat na to, že jde o evoluci SoC čipletu z Nova Lake s menšími změnami, aby vývoj stál méně peněz a byl rychlejší (Copper Shark také asi může být fyzicky větší a více náročný pro implementaci coby LP jádra). SoC čiplet ale není stejný jako v Nova Lake – zdá se, že Intel v něm přivá více multimediálních enginů, než má Nova Lake. A zejména má nový paměťový řadič. Údajně budou podporovány nejen paměti DDR5 a LPDDR5X se 128bitovou šířkou, ale i nová LPDDR6 se 192bitovou šířkou (toto by velmi navýšilo propustnost RAM).
GPU čiplety budou mít dvě verze: Menší variantu vyráběnou 1,8nm procesem (stejným jako SoC část) se zřejmě čtyřmi Xe Core (512 shaderů) architektury Xe3P; a výkonnější variantu zřejmě s 16 Xe Core (2048 shadery) architektury Xe3P, která bude vyráběná 2nm procesem TSMC (N2P).
V procesorech bude opět ještě také PCD čiplet přidávaící funkcionalitu dříve přítomnou v čipletu – má obsahovat například řadič Thunderboltu 5. Opět by mohlo jí to evoluci čipletu z Nova Lake a ne o převzatý stejný čiplet.
Varianty Titan Lake
Nejlevnější verze Titan Lake, Titan Lake-U (TTL-U) má patrně CPU čiplet se čtyřmi P-Core Copper Shark-P a nula E-Core, což tedy spolu se čtyřmi LP E-Core Arctic Wolf v SoC čipletu dává celkem 8 jader (konfigurace 4+0+4). Grafika bude používat čiplet se čtyřmi Xe Core, ale je možné, že bude ořezán na jen dvě jednotky a budou se používat zmetky z výroby.
Výkonnější verze Titan Lake-P (TTL-U) bude mít jiný, větší CPU čiplet se 4 jádry P-Core a 8 jádry E-Core (Copper Shark P a E) plus k tomu zase budou ze SoC čipletu čtyři jádra LP E-Core Arctic Wolf (celkem tedy 4+8+4 jádra). Jako GPU bude použitý menší čiplet se 4 jádry Xe Core.
Třetí varianta Titan Lake-PX (TTL-PX) bude mít stejný CPU čiplet se 4 jádry P-Core a 8 jádry E-Core. Plus opět 4 LP E-Core Arctic Wolf v SoC části. Lišit se bude tím, že k ní Intel osadí výkonnější GPU s čipletem vyráběným v TSMC s 16 Xe Core (2048 shadery). Toto rozdělení procesorů dost připomíná členění modelů v letos vydané generaci Core Ultra 300 „Panther Lake“, ovšem výkonná varianta GPU bude ještě silnější.
Procesory s integrovaným GPU od Nvidie
Ovšem čím se Titan Lake bude z mustru Panther Lake vymykat, jsou dvě nové verze procesoru označené B a BX. Tyto dvě varianty procesoru jsou údajně ty produkty, které dostanou integrované GPU od Nvidie. Spolupráci na takových procesorech obě firmy slíbily loni v létě spolu s bombastickým oznámením, že Nvidia kupuje podíl ve firmě Intel.
Výsledek bude zřejmě podobný jako procesor GB10 / N1X, který takto Nvidia vyrábí s MediaTekem, tedy že GPU navrhne celé Nvidia a nechá ho i vyrobit a Intel ho pak bude přidávat do svého CPU s tím, že v něm začlení blok pro připojení čipletu od Nvidie. Zajímavé ale je, že tyto verze B a BX, ač v roadmapě Intelu uváděné spolu s Titan Lake, nepoužívají stejné CPU čiplety. Místo nich majíCPU čiplety převzaté z generace Razor Lake (vyráběné na procesu N2P v TSMC) a používající její velká jádra Griffin Cove a E-Core Arctic Wolf. Možná je to kvůli tomu, že tento produkt musel být vyvinutý v kratším čase – nebo kvůli tomu, že Titan Lake nemá čiplet s vyšším počtem jader. SoC čiplet by ale měl být stejný jako v Titan Lake, procesory ale mají vždy používat paměti LPDDR6 se 192bitovou šířkou. DDR5 a LPDDR5X už s nimi nebude používána (patrně aby grafice GeForce nechyběla propustnost).
Výkonnější varianta Titan Lake-BX bude mít čiplet z Razor Lake s 8 P-Core a 16 E-Core a čtyři LP E-Core (celkem tedy 8+16+4 jádra). K tomu pak bude připojeno GPU Nvidie, o jehož architektuře ani počtu výpočetních jednotek uniklé dokumenty nic neříkají. Jen že má mít výkonnou konfiguraci (doslova „Large“).
Paralelně s tím bude existovat ještě levnější a úspornější varianta Titan Lake-B. Ta má stejný SoC čiplet, ale GPU s konfigurací „Medium“, která tedy bude o něco méně výkonná. Není jasné, zda půjde o jiný GPU čiplet, nebo ten samý s částí jednotek vypnutou. Zajímavé je, že procesor B má mít 2nm CPU čiplet také technologicky zařazený do generace Razor Lake, ale jen se 4 jádry P-Core (Griffin Cove) a 8 jádry E-Core (Arctic Wolf), k čemuž zase SoC čiplet dodá svá čtyři LP E-Core (celkem tedy 4+8+4). Kupodivu ale takový čiplet nebyl k vidění v informacích uniklých k procesorům Razor Lake pro desktop a notebooky, které jsme probírali v sobotu. Tento čiplet možná zůstal po zrušených levnějších procesorech Razor Lake pro notebooky (řady U, H a P), místo nichž Intel nakonec jen refreshne modely z generace Nova Lake. Nakonec by tak byl použitý paradoxně až v generaci Titan Lake. Je nicméně možné, že na něm Intel nakonec ještě založeí nějaké levnější desktopové modely generace Razor Lake, jen se to do uniklých dokumentů nevešlo.
Serpent Lake?
Podle informací uniklých předtím z jiných zdrojů se procesory s GPU od Nvidie měly kódově jmenovat „Serpent Lake“, což by bylo v rozporu s tím, že dokumenty získané Moore’s Law is Dead je zahrnují do rodiny Titan Lake. To může být důsledek interní nekonzistence dokumentů různých týmů v Intelu. Je možné, že změna jména procesorů s grafikou Nvidia na Serpent Lake přišla relativně pozdě a interní dokumenty a inženýři pořád používají staré označení. Odlišné označení by ale dávalo smysl i vzhledem k použití odlišných CPU čipletů, než jsou v Titan Lake.
Hammer Lake: Unifikované jádro Thunder Shark s obnoveným HT
Moore’s Law is Dead zatím neukázal detailní informace k další generaci procesorů, Hammer Lake. Prozradil ale, že budou obsahovat jádra Thunder Hawk, opět jak ve verzi P-Core, tak ve verzi kompaktních/malých jader E-Core. Nicméně opět nepůjde o dvě zcela odlišné architektury jako u dnešních P-Core a E-Core. Thunder Hawk by podle Moore’s Law is Dead měl být opět produkt z linie unifikovaných jader – snad už jejich druhá generace vylepšená oproti jádru Copper Shark.
Thunder Hawk podle Moore’s Law is Dead měl mít jednu velkou změnu: Přinese nazpět technologii HT (či SMT), bude tedy opět podporovat zpracování více vláken na jednom jádru, což zlepšuje mnohovláknový výkon CPU. Podporu HT toto jádro dostane přesto, že bude pocházet z linie dnešních jader Atom/E-Core. Bude to poprvé, co tato jádra tuto technologii budou používat. Zcela první procesory Atom sice HT měly, šlo ale o úplně jinou, in-order architekturu (s kódovým označením Bonnel), zatímco linie jader E-Core začala sž out-of-order architekturou Silvermont uvedenou v roce 2013.
Herní čip se samými velkými jádry
Zatímco konfigurace procesorů Hammer Lake ještě v úniku nejsou ukázané, jedna věc prozrazena byla. Podobně jako v generaci Razor Lake má Intel naplánován speciální čiplet se samými P-Core a s velkou cache (BLLC) pro herní počítače. Opět má mít 8 jader P-Core a žádná kompaktní E-Core (mimo LP E-Core v SoC části procesoru, ta asi zůstanou). Tentokrát ale už jádra P-Core budou umět HT, takže by procesor měl 16 vláken plus další vlákna dodaná LP E-Core ze SoC čipletu (zda ta budou umět HT, ještě nevíme).
Tato varianta CPU čipletu by opět mohla být používána pro relativně cenově dostupné herní procesory konkurující levnějším X3D Ryzenům – stejný záměr má Intel asi s osmijádrovým (míněno 8 P-Core) čipletem v generaci Razor Lake, o kterém byla řeč v sobotním článku.
Hammer Lake pořád bude pro LGA 1954 desky
Hammer Lake bude na rozdíl od Titan Lake existovat v desktopové verzi a pozor – podle dokumentů, které Moore’s Law is Dead údajně získal, bude pořád používat stejnou platformu jako Nova Lake a Razor Lake, tedy socket LGA 1954. Základních desky této platformy by tedy skutečně podle tohoto měly dostat minimálně tři generace procesorů. Dřívější optimistické zprávy hovořily dokonce o čtyřech, což asi ale započítávalo generaci Titan Lake. Ta však podle všeho bude jen v noteboocích a v desktopu bude přeskočena jako Panther Lake. Nicméně i tak by platforma měla vydržet čtyři roky.
Bude Hammer Lake generace Core Ultra 600 nebo 700?
Dosavadní analýzy úniků o plánech Intelu předpokládaly, že Titan Lake bude generace Core Ultra 600 a že Hammer Lake je následující generace, tedy až Core Ultra 700. A jako taková by logicky měla vyjít až rok poté – tedy koncem roku 2029 nebo dokonce začátkem roku 2030. Jenže některé interní dokumenty Moore’s Law is Dead údajně získané z Intelu jako by naznačovaly, že Titan Lake má být spíše paralelní souputník generace Hammer Lake a že ta by k čistě mobilním Titan Lake doplňovala segmenty trhu, které Titan Lake nebudou pokrývat. Například desktopové procesory. Teoreticky by tím pádem Hammer Lake mohlo vyjít dříve a být součástí generace Core Ultra 600.
Jenže s tím by ale zase moc nesedělo to, že Titan Lake má CPU jádra Copper Shark a Hammer Lake má údajně už mít další generaci jádra Thunder Hawk (navíc s prý HT, takže asi nepůjde jenom o pouhý refresh či variantu na jiném výrobním procesu). Podle toho je Hammer Lake asi přece jenom spíš až další generací (Core Ultra 700). Je ovšem možné, že Titan Lake bude na trhu déle a v pozdější fázi se bude s Hammer Lake překrývat.
Titan Lake také může vyjít později než v obvyklém termínu (pro mobilní Core Ultra 600 by obvyklé datum vydání bylo v lednu 2029) a celkově může být načasování a zařazení těchto rodin méně předvídatelné, než to u Intelu bývá. Kromě toho samozřejmě mohou zaúřadovat odklady a zdržení. Jejich vlivwm se tyto více vzdálené generace procesorů mohou třeba o rok posunout a mezi ně může být místo toho vsunutý nějaký refresh, jako to bylo třeba u Raptor Lake.
Zde je asi třeba zdůraznit, že Titan Lake a zejména Hammer Lake jsou ještě dost vzdálené od vydání. Proto je třeba počítat s tím, že některé detaily se mohou změnit. Například některé nové funkce nemusí úspěšně projít ověřením a Intel je před vydáním může vypnout (například HT). Nebo mohou být některé z variant procesorů zrušené. Tak to se zprávami o budoucích produktech chodí.
Zdroj: Moore’s Law is Dead