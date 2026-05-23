Procesory Intelu pro rok 2027 přinesou 1,4nm proces a ideální herní CPU: Detaily Core Ultra 500 „Razor Lake“

Na konci letošního roku má Intel vydat novou generaci procesorů Core Ultra 400 „Nova Lake“, které přinesou nový výrobní proces i novou architekturu, jakož i vyšší počty jader a nový socket LGA 1954. Mělo by tedy jít o hodně velký předěl. Teď už ale přicházejí informace o tom, co bude následovat po nich: O rok později má Intel vydat procesory Razor Lake. Ty budou víc evolucí než revolucí, ale přijdou s nimi dvě hodně velké novinky.
Razor Lake přinese nová velká jádra
Razer Lake bude relativně menší upgrade procesorů Nova Lake, nebude to však žádný obyčejný refresh. Intel přistoupil ke kompromisu či zjednodušení podobnému, jaké používá AMD. Razor Lake bude stavět na čipletech již použitých v Nova Lake, převezme z něj NVL-HUB (SoC čiplet s jádry LP E-Core, NPU, řadičem pamětí a bloky pro multimédia a výstup na obrazovku), NVL-PCD (Platform Controller, integrovaná část čipsetu s konektivitou) a grafický čiplet. A také na základních deskách bude v této generaci používaný stejný externí čipset jako v generaci Nova Lake.
Avšak k tomuto převzatému základu budou připojené nové CPU čiplety, což bude komponenta, která z výsledku bude dělat Razor Lake místo Nova Lake. Ty budou vyráběné 2nm procesem TSMC, technologií N2P (zřejmě s knihovnami UHP3MIM). Hlavním přínosem CPU čipletů budou nová či vylepšená velká jádra P-Core, která přejdou z jádra Coyote Cove použitého v Nova Lake na architektur Griffin Cove. Snad od toho lze očekávat o několik procent vyšší výkon na 1 MHz a další dílčí zlepšení, případně nějaké nové schopnosti.
Asi ale ne nové instrukce, protože jádra E-Core zůstanou stejná – Arctic Wolf použitý již v Nova Lake (což možná souvisí i s tím, že tuto architekturu mají i LP-Core v SoC čipletech). Podle Moore’s Law is Dead je ale možné, že ačkoliv zatím dokumenty E-Core označují jako Arctic Wolf, z marketingových důvodů může být přejmenováno. Jádra Griffin Cove (ani Arctic Wolf) zřejmě stále nebudou mít HT.
Razor Lake pro desktop
Nové CPU čiplety generace Razor Lake ale zachovají stejné počty jader jako Nova Lake. Znamená to, že v desktopu (Razor Lake-S či RZL-S) procesory Razer Lake budou mít stejný maximální počet jader. Základní varianta Razer Lake bude používat čiplet s 8+16 jádry (8 P-Core Griffin Cove, 16 E-Core Arctic Wolf), vedle toho bude existovat varianta CPU čipletu se stejným počtem jader, ale navíc s velkou BLLC cache, a opět bude vydána verze s dvojicí těchto čipletů, tedy s 16+32 jádry a dvakrát BLLC.
Všechny modely samozřejmě budou mít navíc 4 LP E-Core v SoC čipletu (NVL-HUB). Celkové počty jader tedy budou u nejvyšších modelů 28 pro jednočipletovou a 52 pro dvoučipletovou verzi. Integrované GPU je zřejmě u všech modelů stejné a pouze základní: 256 shaderů (2 Xe Core) architektury Xe3, uvedené v procesorech Panther Lake.
Speciální model pro herní počítače: Velká cache ve stylu X3D a samá P-Core
Bude tu ale jedna výjimka, kde se chystá nová konfigurace. Intel v rámci desktopových Razor Lake-S připravuje zvláštní CPU čiplet či dlaždici pro herní procesory, která by měla mít 8+0 jader – 8 velkých jader P-Core a žádná menší jádra E-Core – plus velkou BLLC cache. Tedy něco, co by minimálně dnes představovalo asi nejvyváženější konfiguraci pro hráče. Nejpopulárnější X3D procesory od AMD jsou totiž také osmijádrové. Je otázka, zda to bude stačit i v době, kdy tato verze Razor Lake vyjde, v té době by totiž AMD už mělo s generací Zen 6 používat CPU čiplety s 12 jádry, takže může dojít k i posunu u této třídy mainstreamových herních procesorů.
A Ryzeny mají vždy dvojnásobek vláken (nyní 16, v budoucnu 24), zatímco tato herní varianta Razor Lake s osmi P-Core by měla na velkých jádrech pouze osm vláken. V SoC části se k tomu ještě přidají čtyři vlákna poskytovaná jádry LP E-Core, která ale ve hrách uplatnitelná moc nebudou a jejich přínosem by mohlo být hlavně převzetí úloh operačního systému a dalších aplikací běžících na pozadí. Je tedy otázka, zda jader raději nemělo být více, ovšem je možné, že toto bude vynahrazeno nižší cenou.
Všechny desktopové procesory Razor Lake budou pro socket LGA 1954 a mají nadále používat paměti DDR5 s šířkou řadiče 128 bitů (tedy to, čemu se tradičně řídká dvoukanálové paměti). Řadič má však fyzicky větší šířku, protože podporuje ECC, které bude dostupné na deskách pro pracovní stanice. Řadiče PCI Expressu zůstanou u verze 5.0 a v procesoru bude řadič Thunderboltu 5, což už je ale i případ generace Nova Lake.
Razor Lake pro notebooky: První 1,4nm čipy Intelu na nenápadném místě
Pro notebooky bude Razor Lake vydáno v omezené míře. Intel nevydá nové verze řad Razor Lake-U, Razor Lake-H a Razor Lake-P, místo těch se budou dál prostě prodávat procesory Nova Lake stejných kategorií. Ovšem nejspíš budou refreshnuté a přejmenované na řadu Core Ultra 500, aby číslování sedělo s novými Razor Lake.
Nové budou jenom modely dvou řad: Zaprvé HX (Razor Lake-HX), které budou víceméně totéž, co desktopové Razor Lake-S. Znamená to tedy, že Intel vezme čiplety z Nova Lake-HX a CPU čiplet nahradí oním čipletem Razor Lake s 8+16 jádry. Budou zde určité odlišnosti od desktopu – místo pamětí DDR5 by mohly být používány LPDDR5X se 128bitovou šířkou, zůstává ale podpora PCIe 5.0 a Thunderboltu 5.
Kromě toho Intel vyrobí nové modely ještě v úplně nejlevnější řadě Razor Lake-UL, která má podobné parametry jako nynější Wildcat Lake – znamená to, že CPU má pouhá dvě jádra P-Core v CPU čipletu a pak už jenom 4 LP E-Core v SoC části. I pro tento procesor budou použité čiplety z Nova Lake (NVL-HUB, NVL-PCD a také čiplet s GPU o 256 shaderech architektury Xe3), k čemuž pak bude připojený nový čiplet Razor Lake s dvěma jádry P-Core. Ta zřejmě nejsou Griffin Cove, ale „PNC“ (možná Panther Cove?).
Co je na tomto lowendovém procesoru zajímavé, je výrobní technologie. Místo TSMC bude používat proces označený P1280.3, což je interní označení Intelu. Zdá se, že by mělo jít o proces Intel 14A, tedy (nominálně) 1,4nm technologii. Intel si dost možná vybral tento malý čiplet s pouze dvěma jádry, aby na něm výrobu procesem 14A ozkoušel předtím, než ji nasadí na náročnější produkty. U lowendového produktu totiž také moc nevadí nižší dosahované takty, což je problém, kterým nové procesy Intelu (10nm, 4nm, 1,8nm) v poslední době zpočátku trpí.
Tyto notebookové varianty Razor Lake budou pinově kompatibilní s Nova Lake, takže výrobci PC budou moci lehce aktualizovat již vyráběné modely .
Jak je to s „Halo“ verzí Razor Lake-AX?
V předchozích zprávách jsme psali o tom, že Intel zrušil „Halo“ verzi Nova Lake s velkým integrovaným GPU (Nova Lake-AX) a v tomto segmentu vyjde až Razor Lake-AX. Ovšem podle Moore’s Law is Dead to je ve skutečnosti složitější.
Halo procesory vycházejí později než ty standardní (i u AMD) a Nova Lake-AX by vyšlo až v době, kdy by přicházela generace Razor Lake. Z toho důvodu ho Intel označení oficiálně Razor Lake-AX, ale půjde o stejný produkt jako Nova Lake-AX. Jde tedy o přeznačení, ne o zrušení, nicméně integrované GPU má mít 16 a 32 Xe Core (ne 48 Xe Core, což údajně pro Nova Lake-AX bylo plánováno dříve). Není úplně jisté, zda se do procesoru dostane nová CPU dlaždice s jádry Griffin Cove, pokud je to takto – jde-li o přeznačené Nova Lake-AX, možná budou stále použitá původní starší jádra Coyote Cove.
Na konci roku 2027?
Intel údajně chce pořád vydat procesory Nova Lake pro desktop před koncem letošního roku (i když je samozřejmě otázka, zda se to povede). Razor Lake pro desktop by mělo podle plánu Intelu vyjít rok po Nova Lake, takže také pokud možno před koncem roku 2027. Notebookové modely ovšem Intel většinou nevydává na podzim, ale až po novém roce, takže ony mobilní verze Razor Lake by asi byly odhalené v lednu 2028 na veletrhu CES.
Zdroje: Moore’s Law is Dead