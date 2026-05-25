Menší zlo než grafiky s 8GB pamětí? AMD uvolní do prodeje nové 12GB herní GPU Radeon

Vypadá to, že se do prodeje dostane nová herní grafika Radeon generace RX 9000 od AMD. Nebo přesněji, nová možnost na výběr. Firma loni v dubnu vydala model Radeon RX 9070 GRE tvořící mezičlánek mezi kartami Radeon RX 9070 a levnějším Radeonem RX 9060 XT. Tato karta ale byla na prodej nikde jinde než v Číně. Ale jako v minulé generaci RX 7900 GRE se teď i model RX 9070 GRE dostane na globální trh. A v současné situaci by měl své plusy.
Radeon RX 9070 GRE už nejen pro Číňany
Podle informací, které získal web VideoCardz, se zřejmě AMD chystá rozšířit prodeje této grafiky globálně a výrobci karet již připravují edice pro prodej mimo Čínu. Podařilo se například vypátrat balení karty Sapphire Radeon RX 9070 GRE v provedení Pulse, které má místo čínské krabice novou anglickojazyčnou evidentně určenou pro západní trh. Zároveň se zdá se stopy karet GRE začínají objevovat v americké distribuční síti a vypadá to, že by mohly v USA být prodávány v OEM počítačích.
Zatím není úplně jisté, zda třeba nezůstane pouze u prodeje těchto karet přes OEM trh (tedy v hotových sestavách) a ne volně. Ale je pravděpodobné, že když už se karty dostanou mimo Čínu, bude dostupnost globální včetně našeho EU trhu. A snad se karty budou prodávat i v retailu, tedy samostatně.
Radeon RX 9070 GRE používá ořezanou verzi čipu Navi 48, na kterém je založený Radeon RX 9070 a RX 9070 XT. Má ponechaných 75 % výpočetních jednotek, tedy 48 CU (3072 shaderů) architektury RDNA 4. Ty běží na taktu 2220 MHz v základu a referenční boost je 2790 MHz.
Karta má na 75 % osekaný také paměťový subsystém – používá jen 192bitovou paměťovou sběrnici (a Infinity Cache je také jen 48 MB) a na ní 12 GB paměti GDDR6 s propustností 432 GB/s (při efektivní frekvenci 18,0 GHz). TDP je 220 W, nicméně nereferenční modely typicky budou mít nějaké přetaktování, které může TDP zvýšit.
Oběť AI bohům
Právě omezení paměťová sběrnice je možná důvod, proč se tento model dostane na globální trh. Loni bylo jen 12 GB paměti oproti 16GB kapacitě u karet RX 9070 a 9070 XT nevýhodou. Ovšem v současné situaci, kdy je nedostatek pamětí kvůli mánii kolem AI a jejich ceny se extrémně zvýšily, je 12GB karta dobrá k tomu, že z omezeného množství čipů lze vyrobit více karet a samozřejmě také mohou být prodávány za nižší cenu.
Pro majitele to nevýhoda (proti 16GB modelům) samozřejmě pořád je, protože už dnes začíná tato kapacita být v některých hrách problematická, ale o 8GB grafických kartách to platí ještě víc. AMD by nebýt Radeonu RX 9070 GRE v aktuální generaci karet s architekturou RDNA 4 žádný 12GB model nemělo a kupující s menším rozpočtem to teď tlačí do horších 8GB možností. Model RX 9070 GRE jako kompromis by proto mohl být přínosný.
Bude to ale záležet i na ceně, a tu zatím neznáme. Momentálně u nás je Radeon RX 9070 (ne XT) s 16GB pamětí k dostání od 14 tisíc korun, takže karta RX 9070 GRE by musela být významně levnější (otázka je samozřejmě, zda 16GB karty nebudou v budoucnu muset zdražit). Také není jasné, kdy přesně by se u nás mohly Radeony RX 9070 GRE v obchodech objevit – k tomu zatím VideoCardz něco bližšího nezjistil.
Zdroj: VideoCardz