Intel už nechce nutit uživatele kupovat pořád nové desky, nové sockety mají mít dlouhou životnost

Jedním z často citovaných důvodů, proč kupovat procesory AMD místo Intelu je, že se u nich tak často nemění socket a máte možnost použít starší desku a paměti nebo naopak upgradovat CPU v budoucnu. Naproti tomu u Intelu se poslední dvě dekády měnily sockety po dvou letech. Tlak konkurence ale zřejmě Intel nutí toto změnit. Firma se teď přihlásila k tomu, že platformu LGA 1700 podrží na trhu kvůli podpoře DDR4 a může to jít i dál.
Konec neustálých změn socketu u Intelu?
Robert Hallock z Intelu teď pro web Club386 sdělil, že firma neplánuje přestat prodávat procesory Raptor Lake a desky platformy LGA 1700, které mají zůstat v nabídce ještě delší dobu. Samozřejmě kvůli aktuální situaci na trhu s pamětí, kdy vysoké ceny vedou uživatele ke kupování starších procesorů, které mohou využít starší moduly DDR4. To je u Intelu právě platforma LGA 1700 s procesory Raptor Lake (Core 13. a 14. generace).
Zajímavé je, že podle Intelu dokonce mají pro tyto procesory vyjít nové desky různých výrobců používající paměti DDR4, ale také nové modely, které by měly sloty jak pro paměti DDR4, tak pro paměti DDR5 (takže by bylo možné dočasně použít staré moduly a v budoucnu upgradovat). Toto samo o sobě by ale znamenalo jen delší přetrvávání staršího na socketu paralelně s novým.
Plány dlouhodobé kompatibility desktopových procesorů po vzoru AM4 a AM5
To, že Intel chce poskytovat podobnou dlouhodobou životnost desktopových platforem, za jakou je často chváleno AMD (platformy AM4 a AM5), na které přišlo nebo přijde několik generací a poté jsou starší generace CPU ještě udržovány v prodeji několik let pro levnější cenové segmenty, uvádí i leaker s přezdívkou Jaykihn, který je v posledních dvou letech nejlepším zdrojem informací o plánech Intelu.
Podle něj je delší životnost cílem i u socketu LGA 1954, který přijde na přelomu roku pro nové procesory Nova Lake. Nejspíš jsou tedy pravdivé starší zvěsti, že firma uvažuje o čtyřech generacích procesorů pro tuto platformu. Nicméně to nelze dopředu zaručit, protože ještě není jisté, zda třeba nebudou některé generace zrušené nebo třeba předefinované do jiné nekompatibilní podoby. Intel tak podle Jakyihna má v interních dokumentech k socketu LGA 1954 oficiálně přiřazené zatím jenom generace procesorů Nova Lake a Razor Lake, tedy Core Ultra 400 a 500.
čkoliv by pravděpodobně mohly přibýt další generace, ty ještě přislíbené nejsou. Generace Core Ultra 600 by možná do desktopu nemusela přijít vbec, protože čipy Titan Lake údajně pro desktopový socket nevyjdou (teoreticky by místo nich mohla vyjít nějaká náhrada), takže další generací pro platformu by pak mohly být až procesory Core Ultra 700 „Hammer Lake“. Ovšem jak bylo řečeno, zatím není jejich setrvání na socketu LGA 1954 přislíbeno.
To, že plány mohou být v jednu chvíli jiné, než jak to nakonec dopadne, se naplno projevilo právě u socketu LGA 1851. Ten měl původně také dostat čtyři generace procesorů – podle Jaykihna to mělo být Meteor Lake, Arrow Lake, Beast Lake a Panther Lake. Ovšem dvě z těchto generací byly pro desktop zrušeny kvůli tomu, že jejich výrobní proces byl opožděn nebo nedosahoval dostatečně vysokých frekvencí a generace Beast Lake byla zrušena kompletně. Toto se může opakovat i s platformou LGA 1954.
Že by Intel ve střídání socketů prodělal „vnitřní obrácení“, sice může vypadat jako těžko uvěřitelné vzhledem k minulým zkušenostem, ale není moc důvodů nevěřit, že přinejmenším plány Intelu by takovéto teď měly být. Firma totiž v desktopu ztrácí tržní podíl a patrně cítí nutnost převzít úspěšné recepty, které proti ní použilo AMD. Delší kompatibilita desek je jedním z nich a jde o něco, co ocení nejen jednotlivci, ale i velcí OEM výrobci počítačů. Pokud nucené časté výměny desek přestaly firmě vynášet a naopak teď škodí prodejům, logicky politiku změní.
Další refresh 7nm procesorů?
Ona „dlouhodobá podpora desktopové platformy“ může vypadat trochu jinak, něž čekáte, podobně jako je to třeba u socketu AM4. O tom se sice uvádí, že je stále podporován, ale od Ryzenů 5000 (a poté jejich X3D verze v roce 2022) pro něj nevyšel žádný nový čip. AMD jen vytváří lehce odlišné konfigurace starších produktů. Nebo prostě pokračuje v prodeji původních už několik let starých modelů.
Něco podobného ta patrně bude u Intelu v případě zmíněného udržování socketu LGA 1700. Pokud byste doufali, že to znamená, že pro platformu nakonec vyjdou procesory Bartlett Lake s 12 jádry P-Core, nejspíš budete zklamáni, to se údajně pořád nechystá.
Místo toho možná dokonce Intel pro socket LGA 1700 dokonce vydá další refresh (již druhý) desktopových procesorů Raptor Lake. Ty nejspíš nevyjdou jako Core 15. generace, neboť toto značení bylo opuštěno, ale jako Core řady 100 či podobně. Tyto refreshové (či rebrandované) modely by prý možná mohly vyjít začátkem roku 2027. Používat budou původní hybridní 7nm čipy, takže stále budou mít stejná jádra P-Core a E-Core jako modely z let 2021 až 2023.
Zatím jde ale prý o velmi předběžnou informaci, takže není jisté, zda na tento refresh opravdu dojde. Bude asi záviset na tom, jak se letos vyvine situace na trhu. Intel by tento refresh možná mohl odpískat, kdyby v té době například trpěl velkým nedostatkem výrobních kapacit na 7nm procesu kvůli poptávce po serverových procesorech Xeon.