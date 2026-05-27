Seznam.cz slaví 30 let. Podívejte se, jak se měnil český internetový gigant, který přežil i Google

Dominik Dobrozenský
Dnes
Seznam.cz slaví 30. let. Podívejte se, jak se postupně měnil
Seznam.cz slaví 30 let
Seznam.cz slaví 30. let. Podívejte se, jak se postupně měnil
Z nenápadného katalogu českých webů vyrostl internetový gigant, který přežil i nástup Googlu. Seznam.cz slaví 30 let existence a připomíná svou cestu od pomalého vytáčeného internetu až po miliardové tržby, vlastní média, mapy i znovuzrození legendárního Lidé.cz.

V dobách, kdy byl český internet v plenkách a většina lidí se připojovala vytáčením přes telefonní linky, přišel Ivo Lukačovič s nápadem vytvořit jednoduchý katalog českých webů. V té době mohl jen těžko tušit, že se Seznam.cz promění v jednu z největších českých firem generující miliardové obraty.

Co se dozvíte v článku
  1. Logo vzniklo z uživatelského hlasování
  2. Jak šel čas se Seznamem?
  3. Přežil i nástup Googlu a dál vydělává miliardy

Logo vzniklo z uživatelského hlasování

První verze domovské stránky vznikla přímo z hlavy Ivo Lukačoviče. Kvůli tehdejší omezené rychlosti vytáčeného internetu bylo zapotřebí jednoduché logo a grafika, která se rychle načte. Datová úspora tehdy hrála větší roli než vizuál, který by lahodil oku.

První logo Seznamu si Lukačovič navrhnul sám. Na výběr bylo tehdy z více variant a o finálním výsledku rozhodovali sami uživatelé. „V průběhu času vznikly i jiné návrhy, včetně jednoho od designéra, který dělal původní logo Instagramu, ale tyto varianty se neukázaly jako vhodné. Nakonec se zůstalo u návrhu Pavla Šťastného, který později dělal jen drobné úpravy,“ říká Karel Pětruchno, expert na vizuální podobu a uživatelskou zkušenost.

Logo Seznam.cz z roku 1996, 2000 a aktuální logo

Autor: Seznam.cz

K 30. výročí existence si Seznam připravil ukázku své původní stránky z dob spuštění služby. Najdete ji jednoduše na tomto odkazu nebo na seznam.cz/1996.

Jak šel čas se Seznamem?

Ivo Lukačovič postupně svůj nápad (jehož předlohou mu mimochodem bylo americké Yahoo!) rozšiřoval o další služby, až se ze Seznamu stal portál a později i médium. V roce 1997 přibyl fulltextový vyhledávač a portál Lidé.cz. O rok později pak Seznam přišel s vlastní e-mailovou službou a stal se nejnavštěvovanějším českým webem.

Významné milníky Seznamu napříč lety
Rok 1996 založení Seznam.cz jako jednoduchého katalogu českých webů
Rok 1997 přidání fulltextového vyhledávače a spuštění služby Lidé.cz
Rok 1998 spuštění e-mailové služby
Rok 2000 vstup společnosti na akciový trh. Mimo e-mailu už Seznam provozuje také mapy, počasí, televizní program nebo slovník
Rok 2001 spuštění Sreality.cz a možnost reklamního prostoru pro české firmy v databázi Firmy.cz
Rok 2002 vstup do SPIRu (sdružení pro internetový rozvoj)
Rok 2003 pořízení vlastního psího maskota a start webu Novinky.cz jako zpravodajského serveru
Rok 2004 odkoupení služby Email.cz a integrace do e-mailové služby Seznamu
Rok 2005 spuštění Vyhledávače fungujícího na podobné technologii, jakou známe dnes
Rok 2006 nasazení vlastního systému Sklik.cz pro PPC reklamy. Mapy.cz se zároveň staly interaktivní a zisky poprvé přesáhly miliardu korun
Rok 2007 web Zboží.cz se stal jedničkou mezi srovnávači a majetkový vstup do společnosti Global Inspiration
Rok 2008 založení lifestylového magazínu Proženy.cz
Rok 2010 spuštění plánovače cyklotras na Mapách a dvou nových služeb Sdovolená.cz a Smoto.cz
Rok 2011 vstup Mapy.cz jako mobilní aplikace
Rok 2012 vyhledávání přineslo indexaci cizojazyčných webů. Představení služby Mixér.cz
Rok 2014 spuštění mobilních aplikací Email, TV Program, Sauto.cz, Proženy.cz a Stream.cz
Rok 2016 založení zpravodajského média Seznam Zprávy
Rok 2017 nasazení offline map celého světa a hodnocení e-shopů na Zboží.cz
Rok 2018 spuštění celoplošné Televize Seznam
Rok 2020 ukončení služby Lidé.cz
Rok 2023 spuštění projektu Seznam Grant a otevření druhého datového centra Nagoja
Rok 2025 implementace umělé inteligence do Emailu a Map. Mapy se zároveň transformovaly na Mapy.com
Rok 2026 znovuspuštění sociální sítě Lidé.cz
Mapy.com v reálném čase varují řidiče před střetem se zvěří. Pomáhají jim data z GPS obojků

Přežil i nástup Googlu a dál vydělává miliardy

Český Seznam.cz je tak trochu unikátem. Dominanci Googlu jako globálního vyhledávače nemůžeme (až na výjimky) rozporovat. V České republice si však Seznam drží asi 12,35 %, což je v tomto ohledu světová rarita.

Seznam si drží druhé místo v žebříčku vyhledávačů v Česku

Seznam si drží druhé místo v žebříčku vyhledávačů v Česku

Autor: Statcounter

Google vstoupil do Česka v roce 2006 a od roku 2014 je zde vede. Přesto Seznam dokázal silné konkurenci odolat a i přes nátlak amerického giganta dokáže dál generovat obří tržby. 

Například za rok 2025 dosáhly tržby 6,454 miliardy korun, což je meziročně o 3,68 % víc. Hospodářský výsledek před zdaněním ale klesl na 1,33 miliardy korun (o 11,21 %).

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

