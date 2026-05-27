Seznam.cz slaví 30 let. Podívejte se, jak se měnil český internetový gigant, který přežil i Google

V dobách, kdy byl český internet v plenkách a většina lidí se připojovala vytáčením přes telefonní linky, přišel Ivo Lukačovič s nápadem vytvořit jednoduchý katalog českých webů. V té době mohl jen těžko tušit, že se Seznam.cz promění v jednu z největších českých firem generující miliardové obraty.
Co se dozvíte v článku
Logo vzniklo z uživatelského hlasování
První verze domovské stránky vznikla přímo z hlavy Ivo Lukačoviče. Kvůli tehdejší omezené rychlosti vytáčeného internetu bylo zapotřebí jednoduché logo a grafika, která se rychle načte. Datová úspora tehdy hrála větší roli než vizuál, který by lahodil oku.
První logo Seznamu si Lukačovič navrhnul sám. Na výběr bylo tehdy z více variant a o finálním výsledku rozhodovali sami uživatelé. „V průběhu času vznikly i jiné návrhy, včetně jednoho od designéra, který dělal původní logo Instagramu, ale tyto varianty se neukázaly jako vhodné. Nakonec se zůstalo u návrhu Pavla Šťastného, který později dělal jen drobné úpravy,“ říká Karel Pětruchno, expert na vizuální podobu a uživatelskou zkušenost.
K 30. výročí existence si Seznam připravil ukázku své původní stránky z dob spuštění služby. Najdete ji jednoduše na tomto odkazu nebo na seznam.cz/1996.
Jak šel čas se Seznamem?
Ivo Lukačovič postupně svůj nápad (jehož předlohou mu mimochodem bylo americké Yahoo!) rozšiřoval o další služby, až se ze Seznamu stal portál a později i médium. V roce 1997 přibyl fulltextový vyhledávač a portál Lidé.cz. O rok později pak Seznam přišel s vlastní e-mailovou službou a stal se nejnavštěvovanějším českým webem.
|
Významné milníky Seznamu napříč lety
|Rok 1996
|založení Seznam.cz jako jednoduchého katalogu českých webů
|Rok 1997
|přidání fulltextového vyhledávače a spuštění služby Lidé.cz
|Rok 1998
|spuštění e-mailové služby
|Rok 2000
|vstup společnosti na akciový trh. Mimo e-mailu už Seznam provozuje také mapy, počasí, televizní program nebo slovník
|Rok 2001
|spuštění Sreality.cz a možnost reklamního prostoru pro české firmy v databázi Firmy.cz
|Rok 2002
|vstup do SPIRu (sdružení pro internetový rozvoj)
|Rok 2003
|pořízení vlastního psího maskota a start webu Novinky.cz jako zpravodajského serveru
|Rok 2004
|odkoupení služby Email.cz a integrace do e-mailové služby Seznamu
|Rok 2005
|spuštění Vyhledávače fungujícího na podobné technologii, jakou známe dnes
|Rok 2006
|nasazení vlastního systému Sklik.cz pro PPC reklamy. Mapy.cz se zároveň staly interaktivní a zisky poprvé přesáhly miliardu korun
|Rok 2007
|web Zboží.cz se stal jedničkou mezi srovnávači a majetkový vstup do společnosti Global Inspiration
|Rok 2008
|založení lifestylového magazínu Proženy.cz
|Rok 2010
|spuštění plánovače cyklotras na Mapách a dvou nových služeb Sdovolená.cz a Smoto.cz
|Rok 2011
|vstup Mapy.cz jako mobilní aplikace
|Rok 2012
|vyhledávání přineslo indexaci cizojazyčných webů. Představení služby Mixér.cz
|Rok 2014
|spuštění mobilních aplikací Email, TV Program, Sauto.cz, Proženy.cz a Stream.cz
|Rok 2016
|založení zpravodajského média Seznam Zprávy
|Rok 2017
|nasazení offline map celého světa a hodnocení e-shopů na Zboží.cz
|Rok 2018
|spuštění celoplošné Televize Seznam
|Rok 2020
|ukončení služby Lidé.cz
|Rok 2023
|spuštění projektu Seznam Grant a otevření druhého datového centra Nagoja
|Rok 2025
|implementace umělé inteligence do Emailu a Map. Mapy se zároveň transformovaly na Mapy.com
|Rok 2026
|znovuspuštění sociální sítě Lidé.cz
Přežil i nástup Googlu a dál vydělává miliardy
Český Seznam.cz je tak trochu unikátem. Dominanci Googlu jako globálního vyhledávače nemůžeme (až na výjimky) rozporovat. V České republice si však Seznam drží asi 12,35 %, což je v tomto ohledu světová rarita.
Google vstoupil do Česka v roce 2006 a od roku 2014 je zde vede. Přesto Seznam dokázal silné konkurenci odolat a i přes nátlak amerického giganta dokáže dál generovat obří tržby.
Například za rok 2025 dosáhly tržby 6,454 miliardy korun, což je meziročně o 3,68 % víc. Hospodářský výsledek před zdaněním ale klesl na 1,33 miliardy korun (o 11,21 %).