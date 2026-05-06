Arctis Nova Pro Omni od SteelSeries lákají na špičkový zvuk a dvě baterie. Nechybí ani dok s displejem

Matěj Vlk
Dnes
SteelSeries Arctis Nova Pro Omni
Nová high-endová sluchátka posouvají kvalitu zvuku a masivním polstrováním náušníků také pohodlí při delším hraní. Vedle toho nabídnou i dlouhou výdrž na baterii přes 60 hodin.

SteelSeries představil Arctis Nova Pro Omni, prémiový bezdrátový headset pro hráče, kteří přecházejí mezi PC, konzolemi, handheldy a mobilem. Největší změna se netýká jen kvality zvuku, ale hlavně toho, jak headset pracuje s několika zdroji současně. Funkce OmniPlay zvládne kombinovat až čtyři audio vstupy přes USB, Bluetooth a linkový vstup. Spárovat lze až 5 zařízení. V praxi to znamená, že hráč může poslouchat zvuk z konzole, mít zapnutý hlasový chat na PC a zároveň zůstat připojený k telefonu.

Herní high-end

Headset nabízí bezdrátový zvuk v kvalitě 96 kHz a 24 bitů a nese certifikaci Hi Res Wireless. Uvnitř používá 40mm neodymové měniče a kodek LC3+. SteelSeries jej prezentuje jako univerzální model pro PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch i mobilní zařízení, tedy jako jednu náhradu za několik samostatných headsetů.

Mezi základními funkcemi nechybí aktivní potlačení hluku s režimem propustnosti a mikrofon ClearCast Pro, který využívá algoritmy pro omezení okolního hluku. Steelseries mluví o výrazném zlepšení oproti předchozím generacím.

Výhodou je systém dvou výměnných baterií – jedna je přímo ve sluchátkách, druhá se nabíjí v základně GameHub. Při vybití tak může dojít k výměně baterie během okamžiku. SteelSeries si tuhle možnost poprvé vyzkoušel před 8 lety u modelu Arctis Pro. GameHub má menší OLED displej, který kromě úrovně hlasitosti umožňuje vybírat mezi vstupy a nastavovat některé parametry sluchátek jako je stavová LED mikrofonu.

První recenze kladně hodnotí především kvalitu zvuku, velmi komfortní nošení i po několika hodinách a pasivní izolaci okolního zvuku. Naopak ANC se v některých testech objevilo coby méně povedená funkce.

Sluchátka jsou k dostání ve třech barevných provedeních – bílém, černém a tmavě modrém za vysokou cenu 9 516 Kč.

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

