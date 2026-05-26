Napjatě očekávané herní GPU z Číny konečně otestováno. Výkon je zatím hluboko pod očekáváním

Jan Olšan
Dnes
Grafické karty Lisuan (ilustrace) Autor: Lisuan
První testy odhalily, jak „rychlá“ je nová čínská grafická karta Lisuan LX 7G100. Ať už je to nezralými ovladači nebo architekturou, zatím je dvakrát pomalejší pod několik let staré levné karty od AMD a Nvidie.

Od loňska se na internetu objevují zprávy o novém chystaném GPU z Číny od firmy Lisuan, která je posledním z velkého množství značek, které se v této zemi snaží vyprodukovat lokálně vyvinuté alternativy k západním grafickým kartám a AI akcelerátorům od Nvidie, AMD a Intelu. První GPU Lisuanu označené LX 7G100 teď poprvé prošlo testy ukazujícími, jaký výkon se čínskému vyzyvateli povedlo při premiéře své první generace GPU nabídnout.

Čínská herní grafika Lisuan LX 7G100 otestována

Karty mají být expedovány až 18. června, ale již je možné je předobjednat a podle aktuálních zpráv dokonce firma vyprodala první sérii 30 tisíc kusů dostupnou pro předobjednávky, přestože jde o nevyzkoušené a přece jen asi méně pokročilé řešení s ne úplně nízkou cenou (okolo 485 $). Prvních 1000 kusů mimochodem bylo ve speciální číslované edici s podpisem CEO firmy, která se jmenuje „Founders Edition“, tedy jako grafické karty GeForce vyráběné přímo Nvidií.

Co je ale pro nás podstatnější: Na čínské sociální síti Bilibili už se objevily relativně podrobné testy od recenzenta 潮玩客 , který se ke grafice LX 7G100 se 12GB pamětí dostal a proklepl ji ve větším počtu her proti kartám, kterým by měla konkurovat. Test je to při rozlišení 1920 × 1080 bodů s různými nastaveními kvality, přičemž použitý byl procesor AMD Ryzen 7 9800X3D na desce MSI MPG X870E Edge Ti WiFi s 32 GB paměti DDR5–6000 CL28. Tudíž karta měla ideální podmínky a neměla srážet limitace procesorem ani to, pokud by ovladače byly náročnější na CPU než ty konkurence (což bylo minimálně jednu dobu pozorováno u karet Intel Arc). Autor testu také ve hrách zapnul FSR3 a generování snímků, pokud byly tyto funkce dostupné.

Podle těchto testů je karta Lisuan LX 7G100 výrazně pomalejší jak proti kartě Intel Arc B580, tak proti GeForce RTX 4060 a Radeonu RX 6600 XT, které v testu byly pro srovnání. Obvykle se pohybuje někde okolo poloviny výkonu těchto konkurentů, často je na tom ale i hůř. A to přesto, že jde u AMD a Nvidie o karty předchozích generací a cenově je LX 7G100 posazená proti dražším kartám, než byly v testu. Podrobnější výsledky můžete vidět níže v grafech.

Výsledky to nejsou zrovna ohromující. Je pravda, že na první pokus to není úplně katastrofální výsledek v tom smyslu, že předchozí čínská GPU (z nichž s nejdál dostalo to od Moore’s Threads) často hry ani nedokázala spustit. Nicméně: Oficiálně výrobce sliboval výkon 5 až 10 % pod GeForce RTX 4060, zatímco ve skutečnosti je zdá se spíš 50 %…

Nové ovladače ještě výkon zlepší, ale…

Grafiky Lisuan jsou zcela na začátku a softwarový ekosystém asi zdaleka není tak vypiplaný, jaký ho po dekádách ladění má Nvidia a AMD. To znamená, že první testy nejspíš neukazují úplně plný potenciál toho, co by GPU s vyladěnými ovladači dokázalo. Otázka ale je, jestli se takový ideální výkon vůbec někdy podaří dosáhnout, nebo do ovladače takového vyladěného stádia třeba ani nikdy nedospějí. A o kolik se dejme tomu za šest, dvanáct měsíců zvedne výkon reálně.

Ale současně se taky může stát, že jak měsíce a roky poběží a Lisuan bude vylepšovat výkon, bude se to typicky týkat jen části her, zatímco ty méně známé a méně často hrané (nebo starší) optimalizace a zlepšení výkonu dostat nemusí – her, pro které nově příchozí výrobce GPU musí dohánět optimalizace, je totiž opravdu mnoho. Tento softwarový aspekt je na herních GPU možná ta nejnáročnější část, na které se pokusy o vstup na tento trh a konkurování Nvidii, AMD a Intelu lámou, a tudíž ani Lisuan to nebude mít lehké.

Zdroje: 潮玩客 (Bilibili), Tom’s Hardware

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware.

