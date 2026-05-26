Ferrari Luce je Apple Car z Maranella. Je plně elektrické a design navrhoval Jony Ive

Luce znamená italsky světlo a pro Ferrari znamená začátek nové plně elektrické kapitoly. Spalovací vozy s motory V6, V8 a V12 samozřejmě v nabídce zůstanou dál, model Luce se od nich ale odlišuje nejvíc, jak to jen bylo možné.
Rukopis Jonyho Iva
Luce jednoznačně všechny překvapil designem, který sice odkazuje na předchozí modely, je ale výrazně futurističtější. Jedním z hlavních rysů je i minimalismus patrný v interiéru i exteriéru. Na návrhu exteriéru i interiéru pracovalo studio LoveFrom, které vede Jony Ive, bývalý šéfdesignér Applu. Díky Ferrari Luce si tak můžeme udělat obrázek, kam mohl směřovat bájný Apple Car pokud by jej v Cupertinu po letech vývoje nezrušili. Pro Ferrari je to mimochodem poprvé v historii, kdy designový návrh měl na starosti subjekt zcela mimo Maranello.
Auto je dlouhé zhruba pět metrů, má pět míst a zadní výklopné víko. Jde tak o mohutný liftback, který v dosavadní nabídce chybí. Nejblíž je model Purosangue, který ale v žádném případě nenabídne zavazadélník s objemem 600 litrů. Karoserie má čistý tvar s dominantním čelním sklem a ryze aerodynamickými tvary.
Co kolo, to motor
Základ pohonu tvoří čtyři elektromotory. Přední dvojice dává 282 koní a zadní 831 koní. Celkový výkon dosahuje 1 035 koní. Luce zvládne zrychlit z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy a rychlost 200 km/h za 6,8 sekundy. Nejvyšší rychlost přesahuje 310 km/h. Vůz přitom váží více než 2,2 tuny.
Baterie má kapacitu 122 kWh a je součástí nosné struktury vozu. Architektura pracuje s napětím 800 V a nabíjení má dosahovat výkonu až 350 kW. Dojezd má být 530 km na jedno nabití.
Ferrari se zároveň snaží nahradit část mechanického projevu spalovacího auta. Luce ale nemá přehrávat umělý zvuk motoru jako některé z moderních aut. Systém vozu snímá vibrace zadní nápravy a podle jízdního režimu je zesiluje. K ovládání slouží také pádla pod volantem. Jedno mění míru rekuperace a druhé dávkuje dostupný točivý moment.
Interiér kombinuje displeje s fyzickými ovladači. Objevují se OLED displeje (z dílny Samsungu), samostatný středový dotykový panel a klasické přepínače. Ferrari používá kůži, sklo a anodizovaný hliník. Volant se podle dostupných informací vrací k mechanickému ovládání místo dotykových plošek známých z některých novějších modelů značky. Cena v Evropě začíná na 550 000 EUR (asi 13,4 milionů Kč) a dodávky mají začít ve čtvrtém čtvrtletí roku 2026.
Zdroj: Ferrari