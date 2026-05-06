Těchto 8 her v ceně téměř 250 eur můžete mít nyní za zlomek ceny. Toto je květnový Humble Choice

Je tu začátek nového měsíce a s ním i další měsíční Humble Choice. I tentokrát přináší osm zajímavých her, jejichž celková hodnota se tento měsíc blíží téměř 250 eurům.
Největším tahákem je Diablo IV, nejnovější díl snadné série od Activision-Blizzardu. Jde o temné akční RPG, ve kterém prozkoumáváte otevřený svět Sanctuary, bojujete s démony a plníte úkoly v boji proti zlu. Hra staví na sbírání vybavení, tvorbě buildů, vylepšování postavy a také na spolupráci s ostatními hráči.
Druhou významnou hrou je Shin Megami Tensei V: Vengeance, rozšířená verze původního RPG. V roli studenta se ocitnete ve zničeném Tokiu, spojíte se s nadpřirozenými bytostmi a postupně se stanete polobohem, který rozhoduje o osudu světa. Hra sází na tahové souboje, sbírání démonů a rozhodnutí, jež ovlivňují průběh i zakončení příběhu.
Crysis 3 je mnoha herním veteránům dobře znám. Jeho remasterovaná verze vás jako vojáka Propheta s nanooblekem vhodí do boje ve futuristickém New Yorku proti mimozemšťanům a mocné korporaci. Zbylou osmičku titulů doplňují akční indie Heroes of Hammerwatch II, strategie Nordhold, akční adventura Rogue Waters, Cubic Odyssey a Mini Settlers.
Všechny hry stojí bez slevy téměř 246 eur, v rámci květnového Humble Choice jsou k mání za necelých 13 eur.