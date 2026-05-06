Těchto 8 her v ceně téměř 250 eur můžete mít nyní za zlomek ceny. Toto je květnový Humble Choice

Dominik Dobrozenský
Dnes
Pátý Humble Choice letošního roku přinesl herní pecky jako Diablo IV, Shin Megami Tensei V, remaster Crysis 3 nebo Heroes of Hammerwatch II. A nejen ty.

Je tu začátek nového měsíce a s ním i další měsíční Humble Choice. I tentokrát přináší osm zajímavých her, jejichž celková hodnota se tento měsíc blíží téměř 250 eurům.

Největším tahákem je Diablo IV, nejnovější díl snadné série od Activision-Blizzardu. Jde o temné akční RPG, ve kterém prozkoumáváte otevřený svět Sanctuary, bojujete s démony a plníte úkoly v boji proti zlu. Hra staví na sbírání vybavení, tvorbě buildů, vylepšování postavy a také na spolupráci s ostatními hráči.

Druhou významnou hrou je Shin Megami Tensei V: Vengeance, rozšířená verze původního RPG. V roli studenta se ocitnete ve zničeném Tokiu, spojíte se s nadpřirozenými bytostmi a postupně se stanete polobohem, který rozhoduje o osudu světa. Hra sází na tahové souboje, sbírání démonů a rozhodnutí, jež ovlivňují průběh i zakončení příběhu. 

Crysis 3 je mnoha herním veteránům dobře znám. Jeho remasterovaná verze vás jako vojáka Propheta s nanooblekem vhodí do boje ve futuristickém New Yorku proti mimozemšťanům a mocné korporaci. Zbylou osmičku titulů doplňují akční indie Heroes of Hammerwatch II, strategie Nordhold, akční adventura Rogue Waters, Cubic Odyssey a Mini Settlers.

Všechny hry stojí bez slevy téměř 246 eur, v rámci květnového Humble Choice jsou k mání za necelých 13 eur.

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky.

