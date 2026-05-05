Děti si malují na obličej knír, jiné kradou občanky. Systémy pro ověření věku nejsou příliš spolehlivé

Velká Británie loni v létě zavedla ověřování věku při zakládání účtů či přístupu k některým internetovým službám. Vedle sociálních sítí to mohou být i hry či dokonce některé funkce operačních systémů v telefonech. Zpráva sdružení Internet Matters ale ukazuje, že nové mechanismy nejsou ani zdaleka stoprocentní a především účinně nebrání přístupu ke škodlivému obsahu.
Kníry i postavy z her
Průzkum provedený mezi 1 000 respondenty z řad dětí a mládeže ukázal, že pro 46 % z nich jsou nově zavedené systémy pro ověření věku snadno prolomitelné. Naopak jen 17 % respondentů považuje tyto mechanismy za obtížně oklamatelné. V průzkumu se objevily i způsoby, jakými se děti a mládež snaží virtuálně zvýšit svůj věk a projít tak kontrolou.
Mezi tradiční metody patří využití cizí občanky, mnohé aplikace ale vyžadují i selfie pomocí kamery. Tam jsou děti vynalézavější – některé systémy obelstily přimalováním kníru na obličej, častější je ale využití postav z her.
Znepokojivější je fakt, že 17 % rodičů deklarovalo napomáhání dětem při obcházení těchto systémů. Ty byly zavedeny právě proto, aby se nedostávaly ke škodlivému obsahu. Takřka polovina dětí (49 %) se ale i přes nová pravidla s tímto obsahem setkala. Dá se tak předpokládat, že technická řešení i nastavená pravidla se budou v budoucnu zpřísňovat.
Velká Británie (a například Austrálie) v současné době slouží jako testovací půda pro systémy, které se chystá zavést i Evropská unie. Na konci dubna Evropská komise naléhavě vyzvala členské státy, aby aplikace pro ověřování věku zavedly co nejrychleji.
Zdroj: The Register