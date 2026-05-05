Cnews.cz  »  Internet

Internet

Děti si malují na obličej knír, jiné kradou občanky. Systémy pro ověření věku nejsou příliš spolehlivé

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Dítě před PC Autor: Ilustrace ChatGPT
Systémy pro ověření věku jsou automatizované, proto je mohou oklamat i bizarní způsoby.
Polovina dětí se i přes nové mechanismy pro ověření věku dostává ke škodlivému obsahu v online prostoru. Při jejich obcházení často používají nečekaně kreativní způsoby.

Velká Británie loni v létě zavedla ověřování věku při zakládání účtů či přístupu k některým internetovým službám. Vedle sociálních sítí to mohou být i hry či dokonce některé funkce operačních systémů v telefonech. Zpráva sdružení Internet Matters ale ukazuje, že nové mechanismy nejsou ani zdaleka stoprocentní a především účinně nebrání přístupu ke škodlivému obsahu.

Kníry i postavy z her

Průzkum provedený mezi 1 000 respondenty z řad dětí a mládeže ukázal, že pro 46 % z nich jsou nově zavedené systémy pro ověření věku snadno prolomitelné. Naopak jen 17 % respondentů považuje tyto mechanismy za obtížně oklamatelné. V průzkumu se objevily i způsoby, jakými se děti a mládež snaží virtuálně zvýšit svůj věk a projít tak kontrolou.

Mezi tradiční metody patří využití cizí občanky, mnohé aplikace ale vyžadují i selfie pomocí kamery. Tam jsou děti vynalézavější – některé systémy obelstily přimalováním kníru na obličej, častější je ale využití postav z her.

Soud rozhodl: Instagram a Youtube způsobují dětem závislost a deprese, musí vyplatit odškodné Přečtěte si také:

Soud rozhodl: Instagram a Youtube způsobují dětem závislost a deprese, musí vyplatit odškodné

Znepokojivější je fakt, že 17 % rodičů deklarovalo napomáhání dětem při obcházení těchto systémů. Ty byly zavedeny právě proto, aby se nedostávaly ke škodlivému obsahu. Takřka polovina dětí (49 %) se ale i přes nová pravidla s tímto obsahem setkala. Dá se tak předpokládat, že technická řešení i nastavená pravidla se budou v budoucnu zpřísňovat.

TOP100

Velká Británie (a například Austrálie) v současné době slouží jako testovací půda pro systémy, které se chystá zavést i Evropská unie. Na konci dubna Evropská komise naléhavě vyzvala členské státy, aby aplikace pro ověřování věku zavedly co nejrychleji.

Babiš chce zákaz sociálních sítí dětem. Vzorem má být Francie nebo Austrálie Přečtěte si také:

Babiš chce zákaz sociálních sítí dětem. Vzorem má být Francie nebo Austrálie

Zdroj: The Register

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Má podle vás Mironet právo na odškodné?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

E-shopy jsou pod náporem AI botů

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025. Čtěte souhrn všeho potřebného

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Zácpa není jen nepříjemnost. Co může způsobit a jak ji řešit?

Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může uškodit

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Počet sledujících je přežitek. Hledejte brand fit, radí odbornice

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném

Měkké neznamená zralé. Takhle poznáte chutné avokádo

Zranitelnosti na historickém maximu, nejohroženější je Linux

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Dobírka je jako smažák. Bude mít fanoušky, ale hospodu nezachrání

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO