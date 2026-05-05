Seká se vám prohlížeč? Možná za to může chyba YouTube, která sežere až 7 GB RAM

Matěj Vlk
Dnes
Web Youtube Autor: Depositphotos
Problém se pravděpodobně týká všech prohlížečů i operačních systémů.
V zatím nespecifikovaných případech si YouTube v nekonečné smyčce načítá některé prvky uživatelského rozhraní. Při tom bobtná využití operační paměti, a to jak u Chromu, tak i Edge nebo třeba Firefoxu.

Chyba v rozhraní YouTube na webu v posledních dnech výrazně zvyšuje nároky na paměť a v některých případech dokáže zahltit celý prohlížeč. Uživatelé napříč fóry i sociálními sítěmi popisují, že jediná otevřená karta s videem si vezme přes 7 GB RAM, což vede k výraznému zpomalení, zamrzání panelů nebo úplnému pádu aplikace. Videa se při sledování sekají nebo se zcela zastaví.

Hlášení uživatelů se objevují u různých prohlížečů, včetně Chromu, Edge i Firefoxu, a týkají se jak Windows, tak dalších platforem. Typickým scénářem je postupné zvyšování využití paměti po načtení stránky, které pokračuje i bez další interakce. Výsledkem je stav, kdy systém začne být nestabilní a ostatní aplikace reagují se zpožděním.

Načítací smyčka

Podezření zatím míří na chybu v samotném webovém přehrávači nebo uživatelském rozhraní YouTube. Některé analýzy naznačují, že problém může souviset s takzvanou „layout loop“, tedy nekonečným cyklem přepočítávání rozložení stránky. Prohlížeč v takovém případě opakovaně renderuje stejné prvky, aniž by se dostal do stabilního stavu, což vede k rychlému nárůstu spotřeby paměti.

Diskuze na Redditu i dalších fórech ukazují, že problém se objevuje náhodně a nepostihuje všechny uživatele stejně. Někomu se projeví po několika minutách přehrávání, jinde stačí otevřít stránku s videem. Dočasným řešením bývá obnovení karty nebo vypnutí některých rozšíření, ani to ale nemusí pomáhat.

YouTube zatím oficiální vysvětlení neposkytl, ale podle všeho už o chybě ví. Vzhledem k rozsahu potíží se dá čekat, že oprava přijde formou úpravy webového rozhraní, bez nutnosti zásahu ze strany uživatelů. Do té doby ale může být sledování videí na desktopu pro část lidí výrazně méně komfortní než obvykle.

Zdroj: Tomshardware

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

