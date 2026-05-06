Vědci vyvinuli chytré spodní prádlo na měření prdů. Zní to jako vtip, ale má velmi praktický účel

Lidé mají obecně slabou představu o tom, jak často je trápí plynatost. Vědci teď ale přišli s poměrně neobvyklou, ale užitečnou novinkou. „Chytrým“ spodním prádlem, které dokáže v reálném čase sledovat lidskou plynatost. Nejde přitom o kuriozitu k pobavení, ale o seriózní nástroj, který má pomoci lépe pochopit fungování trávení a odhalit problémy, jako je například intolerance laktózy.
Sledování plynatosti v reálném čase
První studie ukázaly, že lidé ve skutečnosti produkují plyn mnohem častěji, než se dříve myslelo. Zatímco dřívější odhady mluvily o 10 až 20 „událostech“ denně, nové měření přišlo s průměrem okolo 32. Zajímavé jsou i rozdíly mezi jednotlivci, které jsou obrovské – od několika málo až po desítky případů denně.
Samotné čidlo funguje tak, že pomocí malých elektrochemických senzorů měří množství vodíku obsaženého ve střevních plynech. Právě vodík je klíčový, protože vzniká při činnosti střevních bakterií a jeho sledování tak poskytuje přímý pohled na to, jak aktivně mikrobiom zpracovává potravu. Senzor se připevňuje na spodní prádlo a naměřená data průběžně odesílá do telefonu.
Právě schopnost nepřetržitého měření otevírá nové možnosti v medicíně. Lékaři by díky tomu mohli přesněji diagnostikovat různé potravinové intolerance, včetně té laktózové. Systém totiž dokáže ukázat, jak se mění produkce plynů po konzumaci konkrétních jídel a odhalit, zda si s nimi tělo dokáže (či nedokáže) poradit.
Lidé prdí více, než si vůbec myslí
Z provedeného výzkumu bylo zjištěno, že z 37 účastníků jich 24 pravděpodobně trpělo intolerancí laktózy. Jejich mikrobiom byl po požití laktózy výrazně aktivnější než po sacharóze. Přitom jen polovina z nich uváděla, že si zvýšené plynatosti vůbec všimla. Data ale mluvila jasně. Z 24 jich 22 prdělo více.
Celý projekt je zatím ve fázi výzkumu a klinických studií a přestože působí úsměvně, má svůj potenciál. Misto nepřesných dotazníků nebo vyšetření by v budoucnu lékaři mohli získávat detailní data z běžného života pacientů a zpřesnit diagnostiku i léčbu trávicích potíží.
zdroje: ClinicalTrials.gov, the-scientist.com