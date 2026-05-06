Cnews.cz  »  Věda a technika

Věda a technika

Vědci vyvinuli chytré spodní prádlo na měření prdů. Zní to jako vtip, ale má velmi praktický účel

Dominik Dobrozenský
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Zařízení o velikosti mince měřící lidskou plynatost Autor: Brantley Hall (Marylandská univerzita)
Zařízení o velikosti mince měřící lidskou plynatost
První výsledky mluví jasně – lidé prdí častěji, než si vůbec uvědomují. Chytré spodní prádlo, které plynatost sleduje, sice zní jako vtip, ale vědci ho berou naprosto vážně. Pomáhá totiž lépe pochopit, jak funguje trávení, a může odhalit i to, proč nám některá jídla nesedí.

Lidé mají obecně slabou představu o tom, jak často je trápí plynatost. Vědci teď ale přišli s poměrně neobvyklou, ale užitečnou novinkou. „Chytrým“ spodním prádlem, které dokáže v reálném čase sledovat lidskou plynatost. Nejde přitom o kuriozitu k pobavení, ale o seriózní nástroj, který má pomoci lépe pochopit fungování trávení a odhalit problémy, jako je například intolerance laktózy.

Sledování plynatosti v reálném čase


První studie ukázaly, že lidé ve skutečnosti produkují plyn mnohem častěji, než se dříve myslelo. Zatímco dřívější odhady mluvily o 10 až 20 „událostech“ denně, nové měření přišlo s průměrem okolo 32. Zajímavé jsou i rozdíly mezi jednotlivci, které jsou obrovské – od několika málo až po desítky případů denně.

Samotné čidlo funguje tak, že pomocí malých elektrochemických senzorů měří množství vodíku obsaženého ve střevních plynech. Právě vodík je klíčový, protože vzniká při činnosti střevních bakterií a jeho sledování tak poskytuje přímý pohled na to, jak aktivně mikrobiom zpracovává potravu. Senzor se připevňuje na spodní prádlo a naměřená data průběžně odesílá do telefonu.

Právě schopnost nepřetržitého měření otevírá nové možnosti v medicíně. Lékaři by díky tomu mohli přesněji diagnostikovat různé potravinové intolerance, včetně té laktózové. Systém totiž dokáže ukázat, jak se mění produkce plynů po konzumaci konkrétních jídel a odhalit, zda si s nimi tělo dokáže (či nedokáže) poradit.

Japonci ukázali textilní reproduktor, který schováte do polštáře nebo do bundy Přečtěte si také:

Japonci ukázali textilní reproduktor, který schováte do polštáře nebo do bundy


Lidé prdí více, než si vůbec myslí


Z provedeného výzkumu bylo zjištěno, že z 37 účastníků jich 24 pravděpodobně trpělo intolerancí laktózy. Jejich mikrobiom byl po požití laktózy výrazně aktivnější než po sacharóze. Přitom jen polovina z nich uváděla, že si zvýšené plynatosti vůbec všimla. Data ale mluvila jasně. Z 24 jich 22 prdělo více.

TOP100

Celý projekt je zatím ve fázi výzkumu a klinických studií a přestože působí úsměvně, má svůj potenciál. Misto nepřesných dotazníků nebo vyšetření by v budoucnu lékaři mohli získávat detailní data z běžného života pacientů a zpřesnit diagnostiku i léčbu trávicích potíží.

zdroje: ClinicalTrials.govthe-scientist.com

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Má podle vás Mironet právo na odškodné?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Jojo, aspon se ti zapari lip k+ule a muzes dostat online pozvanku hned, co se ti podari hnedka.. Orwell je dnes prekonan
tombomino


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025. Čtěte souhrn všeho potřebného

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO