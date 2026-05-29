Intel vyhrává dominanci v herních handheldech: Procesory Arc G3 a G3 Extreme přináší nejrychlejší GPU

Procesory Intel Core Ultra 300 „Panther Lake“, které s odkladem vyšly letos v lednu, kromě energetické efektivity (používají konečně 1,8nm proces Intelu) přinesly výkonné integrované GPU, které překonalo grafiky dostupné v APU Ryzenech. Logicky tedy vznikl zájem použít je v handheldech a už dávněji se objevila zpráva, že pro ně Intel vydá speciální verzi nazvanou G3. A tyto procesory a na nich založená zařízení teď opravdu přicházejí.
Arc G3: speciální SoC pro herní handheldy
Intel teď svůj speciální procesor pro herní handheldy vydával, v předvečer Computexu 2026, pod označením Intel Arc G3. Ne tedy jako Core Ultra, ale pod značkou používanou pro grafické karty. Značení také evidentně odkazuje na to, co je konkurencí – AMD čipy pro handheldy označuje například Ryzen Z2 a tak podobně (což ale zase bylo kopírování vzorce použitého u Apple M1/M2 atd).
Intel vydává dva modely: Arc G3 a Arc G3 Extreme. Oba jsou založené na křemíku Panther Lake se 14 jádry a 12MB L3 cache, což znamená 2 jádra P-Core, 8 jader E-Core a 4 jádra LP E-Core v SoC čipletu, přičemž CPU čiplet je 1,8nm. Je k němu osazený GPU čiplet architektury Xe3, který je vyráběný 3nm procesem TSMC (jde o vylepšený proces N3E).
Tyto procesory by se teď měly stát nejvýkonnějším praktickým řešením pro herní handheldy, tedy zařízení jako je Steam Deck. Intel sice má méně pokročilý softwarový ekosystém okolo svých GPU proti AMD, ale Panther Lake a tím i procesory řady Arc G3 mají výraznou výhodu v hrubém výkonu a nyní ve výkonu integrovaného GPU výrazně vedou nad aktuálními čipy, které může do handheldů nabídnout AMD.
Intel Arc G3
Intel Arc G3 má maximální takt jader P-Core 4,6 GHz a u E-Core 3,3 GHz (LP E-Core 3,1 GHz). Zejména takt jader E-Core je tedy o dost snížený, což je zřejmě vyladěno na jejich úsporný chod při zátěži. Při hraní na baterii s nízkou spotřebou by měla být jádra E-Core výrazně efektivnější než použití jader P-Core a ideální by asi mělo být, aby je handheldy využívaly co nejvíce.
Grafická část s označením Arc B370 má 10 jader Xe Core, tedy 1280 shaderů architektury Xe3 a boostovým taktem 2,2 GHz.. Intel uvádí teoretický výkon 90 TOPS, což je číslo pro AI výpočty s INT8 operacemi.
Tento model má základní TDP 25 W, spotřebu (cTDP) lze ale nastavit v rozsahu 8 W až 30 W podle toho, jak velký má být výkon nebo naopak jak dlouhá má být výdrž na baterie. Intel uvádí i maximální turbo spotřebu, která je jako u notebookových procesorů 80 W, což ale v handheldu vzhledem k omezeným možnostem chlazení nebude nikdy dosahováno (možná při nějakých krátkých špičkách).
Intel Arc G3 Extreme
Výkonnější model Arc G3 Extreme nabízí stejný počet jader, ale s o ždibíček vyšším taktem (4,7 GHz pro P-Core a 3,4 GHz pro E-Core), L3 cache zůstává 12MB.
Hlavní odlišností je integrované GPU označené Arc B390. To má plně aktivní konfiguraci s 12 Xe Core, což dává 1536 shaderů. Frekvence boostu je navíc 2,3 GHz. Toto má poskytovat výkon v AI operacích až 113 TOPS, tedy až o 25,6 % vyšší. V praxi může asi rozdíl být o něco vyšší kvůli limitům paměťového subsystému a spotřeby – to ukážou testy.
Spotřeba je stejných 25 W základu a teoretický strop spotřeby je také 80 W (což opět v praxi nebude dosahováno). Tento model podporuje nastavení praktické spotřeby cTDP v rozsahu 8 W až 35 W.
GPU obou procesorů budou mít přístup k AI upscalingu XeSS 3 ve hrách, low-latency režimu XeLL a ke generování snímků XeSS 3, které poskytuje i multisnímkový režim, který GPU od AMD nepodporují (zatím). Samozřejmě je otázka, jak užitečné to pro handheld bude, protože se obvykle hraje v relativně nízkých snímkových frekvencích, v nichž generování snímků dál zhoršuje latenci.
Intel také nedávno přidal podporu pro stahování hotových zkompilovaných shaderů pro některé hry ze Steamu a v budoucnu má přibýt i podpora Advanced Shader Delivery. Obě technologie jsou určené k tomu, aby se ve hrách nemusely kompilovat shadery na zařízení, což způsobuje dlouhé čekání při prvním spuštění hry po instalaci i po každé aktualizaci ovladačů GPU. Na handheldech s operačním systémem Windows bude podporován celoobrazovkový „Xbox režim“.
Oba procesory podporují paměti LPDDR5X-8533, které při šířce 128bitů dávají propustnost 136,5 GB/s. Je uvedeno, že mohou mít kapacitu až 96 GB, což ale při dnešních cenách žádný handheld mít nebude a hry by to ani moc nevyužily.
Thunderbolt 4 pro externí GPU
Čip má konektivitu PCI Express 5.0 (čtyři linky), takže podporuje velmi rychlá SSD a je tu tím pádem možnost je využívat pro zrychlení nahrávání her, jakmile budou k dispozici dostatečně úsporná Gen5 SSD (aktuální čipy AMD pro handheldy podporují jen PCI Express 4.0). Teoreticky je zde i možnost přídavného GPU v externím doku přes Thunderbolt 4 – procesor podporuje dva porty. Integruje také Wi-Fi 7 R2 (je ale třeba osadit samostatnou rádiovou část) a Bluetooth 6.
Použití procesorů Panther Lake přináší některé další výhody, které jsou spíše zajímavostí, protože uplatnitelnost v herním handheldu bude spíš okrajová – multimediální blok podporuje nejen kompresi a dekódování H.264, H.265 a AV1, ale také formát H.266 alias VVC (jen dekódování ovšem) a jsou podporovány 8K obrazovky (s maximální obnovovací frekvenci 60 Hz). Obrazový výstup podporuje DisplayPort 2.1 UHBR20 a plné 48Gb/s HDMI 2.1 (včetně režimu FRL).
První handheldy s těmito procesory už byly oznámeny. Acer chystá zařízení Predator Atlas 8 s 8palcovou obrazovkou o rozlišení 1920 × 1200 bodů s variabilní frekvencí (48–120 Hz), které bude nabízet modely jak s Arc G3, tak i Arc G3 Extreme, 60Wh/80Wh baterií, 24GB pamětí a 1TB SSD.
MSI uvede zařízení Claw 8 EX AI+. Také bude dostupné s oběma modely procesoru, 8palcový panel bude mít stejné rozlišení (uváděná je i frekvence 120 Hz) a baterie bude 80Wh. MSI ale použije 32 GB paměti LPDDR5X.
Handheld s procesory Arc má vydat i čínský OneXPlayer a později mají podle Intelu přicházet i další. Nějaké (a určitě ty zmíněné) modely budou patrně k vidění příští týden na Computexu. První zařízení by údajně mohla být v prodeji již během června (júna).
Zdroje: Intel, techPowerUp