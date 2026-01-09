Intel chystá speciální procesory pro herní handheldy. Core G3 se pomstí AMD za opičení v názvech?

Intel teď uvádí na trh novou generaci procesorů pro notebooky Core Ultra 300 „Panther Lake“. Jednou z nejzajímavějších částí je na nich jejich integrované GPU Arc s architekturou Xe3, Intel totiž nabízí modely, které do GPU investují docela hodně křemíku a výsledkem je výrazný průlom 3D výkonu integrovaných grafik. A Intel toho plánuje využít – plánuje totiž, že Panther Lake bude mít speciální verzi pro herní handheldy.
Intel Core G3 pro Steam Decky a podobné
To, že vysoký výkon GPU by mohl z Core Ultra 300 udělat ideální řešení pro handheldy, už jsme zmiňovali v článku k těmto procesorům. Ukazuje se ale, že Intel do těchto zařízení nebude prostě směrovat stejné standardní modely jako do notebooků. Podle různých zdrojů bude pro herní handheldy uvedena speciální varianta Panther Lake. To by byl podobný přístup jako u AMD, které pro handheldy nabízí procesory Ryzen řady Z1 a Z2.
Podle informací webu VideoCardz by se tyto procesory mohly jmenovat Core G3, případně Arc G3, nebo jde alespoň pro nyní interně používané pracovní označení. „G3“ by ale dávalo smysl i jako finální jméno. Podobně se totiž značí handheldové procesory AMD (zmíněné Ryzeny Z1, Z2). Intel by tedy mohl AMD vrátit to, co mu firma udělala s čipsety, tedy že převzala velmi podobné značení, ale použila o číslici vyšší označení, což pak vyvolává dojem, že je jeho produkt lepší či novější. Intel Core G3 by totéž udělalo Ryzenům Z2. V praxi procesory mohou mít také podobně značené podmodely – například Core G3, Core G3 Pro, Core G3 Extreme.
Intel zatím nesdělil specifikace procesorů G3, ale údajně potvrdil, že na speciální variantě Panther Lake pro handheldy pracuje. Zařízení s nimi už jsou také v přípravě – herní handheld s některým z těchto procesorů prý vydají značky Acer, Onexplayer, GPD, a také MSI, které už v minulosti handheldy s procesory Intel vyrábělo. Jako partner je zmiňován i Microsoft, ale u toho nemusí jít o vlastní zařízení, ale o softwarové partnerství, kdy firma tyto handheldy začlení do ekosystému aplikací a prostředí Xbox, jako to udělala s handheldy od Asusu.
Core G3 by zřejmě mělo být vyladěno na nižší spotřebu než notebookové verze, takže i jeho absolutní výkon bude nižší něž to, co dosahují v benchmarcích Core Ultra 300 (stejné je to ale i u procesorů AMD). Kvůli tomu se zřejmě budou integrovaná GPU v čipech G3 jmenovat jinak. Zatímco notebooková Core Ultra 300 používají konfiguraci GPU Arc B390 s 12 Xe Core (1536 shaderů) a Arc B370 s 10 Xe Core (1280 shaderů), verze pro handheldy by prý asi měla mít u plně aktivního GPU s 1536 shadery označení Arc B380 a u ořezané verze s 1280 shadery Arc B360.
Také se údajně sníží frekvence. Z maximálního boostu by 2500 MHz u notebookových modelů by prý mohlo v handheldech být jen 2300 MHz. I tak by si ale grafika měla zachovat výrazné vedení nad handheldovými APU od AMD, ty totiž mají méně jednotek a také nevýhodu ve starším a méně energeticky efektivním 4nm procesu. Může se to samozřejmě změnit, až AMD vydá vlastní novou generaci APU, která má být 3nm (APU Medusa Point se Zenem 6), jenže ta tu bude až v roce 2027.
Po stránce procesorové části by Core G3 údajně mělo v nejvyšší verzi poskytovat 12 jader, mohlo by tedy být poněkud ořezané – ovšem hry v handheldu 16 jader, které Panther Lake maximálně poskytuje, nepotřebují.
Zatím nevíme, kdy nastane oficiální oznámení těchto procesorů, ani kdy se na trh dostanou zařízení, založená na nich. Notebooky s Core Ultra 300 se mají začít prodávat od 27. ledna, nicméně handheldy s čipy G3 mohou vyjít později.