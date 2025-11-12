Plány AMD: RDNA 5 má novou akceleraci ray tracingu a AI, notebookové procesory se Zenem 6 až v roce 2027?

AMD včera pořádalo pro finanční trhy a podobné obecenstvo konferenci Financial Analyst Day, kde prezentovalo dlouhodobý finanční model, strategii a podobné věci. Součástí ale bylo i poodhalení tzv. roadmap, tedy plánů budoucích produktů. Už jsme dnes psali o ukázané roadmapě CPU, ve které se poprvé objevilo jádro Zen 7. Firma vedle ní ukázala i plán nových architektur GPU Radeon a procesorů Ryzen pro notebooky.
Next-gen Radeony jsou na cestě. Zatím beze jména
Po stránce grafik toho bohužel zatím nemáme mnoho. Firma v roadmapě zatím ukazuje jen jednu následující generaci nastupující po Radeonech RX 9000 a jejich architektuře RDNA 4. Firma však neprozrazuje, jak se tato nástupnická generace bude jmenovat – u grafických karet samotných to asi i dává smysl, protože pro Radeonech RX „9000“ je třeba nějaká změna značení, ať už to bude přechod na pětimístné číslo, nebo něco jiného. Nový styl značení asi firma odhalí až krátce před vydáním.
Nevíme ale ani, jak se bude jmenovat nástupnická architektura – není řečeno, zda to bude RDNA 5, nebo dojde k přeznačení na UDNA, jak proběhlo zprávami před časem. AMD podle leakera Keplera_L2 ještě není rozhodnuté, jak architekturu bude nazývat. Nemusí to být ani jedna ze zmíněných variant, protože UDNA je prý do určité míry spíše pracovní jméno a nemusí být finální. Pro naše potřeby asi budeme dál mluvit o RDNA 5, ale pamatujte, že toto jméno může nakonec být změněno, není rozhodně potvrzené.
Nová akceleraci ray tracingu a AI
Takzvaná architektura RDNA 5 má podle AMD přinést pokrok odpovídající přechodu na novou generaci jak ve schopnostech umělé inteligence, tak ve výkonu akcelerace ray tracingu. Obojí dostalo významný upgrade už v RDNA 4, přestože chvíli kolovaly zprávy o tom, že tato architektura bude spíš jen „bugfix RDNA 3“. Nakonec šlo o hodně velký pokrok. Podle této roadmapy se zdá, že RDNA 5 by také nemusela být nějaká mírná evoluce, ale že by architektura opět mohla mít novou generaci Ray Acceleratorů a snad výrazně lepší výkon pro ray tracingové hry.
Pozitivní je i zpráva o „nové generaci AI“, ale není řečeno, co se tím přesně myslí. AMD by teoreticky mohlo přesunut výpočty AI z obecných jednotek CU na specializovaná maticová jádra, která se nacházejí ve výpočetních GPU Instinct s architekturou CDNA. To by dávalo smysl, má-li už jít o GPU architekturu realizující ono sblížení výpočetní linie GPU od AMD určených pro AI (Instinct / architektury CDNA) a grafických GPU (Radeon, linie architektur RDNA). Ale v roadmapě to nikde není potvrzeno, takže toto dál bude objektem spekulací. Je možné, že AI bude stále akcelerovaná v rámci jednotek CU.
Před časem se objevily údajné (a zatím asi přibližné a nedefinitivní) parametry chystaných GPU s architekturou RDNA 5, které najdete v následujícím článku. Zatím ale nejde o oficiální informace, nic z tohoto zatím AMD nepotvrdilo.
Datacentrová GPU: Instinct MI500
Trošku víc důrazu klade AMD na výpočetní GPU Instinct, kde slibuje každoroční vydávání nové generace. Na rozdíl od Radeonů firma potvrdila, že v akcelerátorech Instinct MI400, které vyjdou příští rok (2026) a už jsme o nich dřív psali, bude architektura nazvaná CDNA 5. MI400 má mít vyšší hrubý výkon, na čemž se však bude podílet i podpora výpočtů se sníženou přesností (s datovým typem FP4). MI400 má také přinést paměti HBM4 s vyšší kapacitou i propustností proti předchozí generaci.
AMD prozradilo, že následovat bude v roce 2027 Instinct MI500 s architekturou „CDNA Next“, což zřejmě znamená CDNA 6. Pokud tedy AMD bude dál držet označení architektur CDNA, nejspíš zůstane i značení RDNA v herních GPU. V této fázi by přitom už měla architektura CDNA 6 přecházet na základ založený na technologiích architektury linie RDNA.
Instinct MI500 má přinést novo generaci výpočetních jednotek, pamětí i propojovací logiky, ale zatím není řečeno víc detailů.
Ryzeny Medusa Point a Medusa Halo s architekturou Zen 6 potvrzené
V oblasti procesorů Ryzen AMD potvrdilo příští generaci procesorů „APU“, tedy primárně mobilních SoC pro notebooky, které se eventuálně mohou dostat i na desktopovou platformu AM5. Pokud nás sledujete pravidelně, pak jste asi již zaznamenali, že neoficiálními cestičkami unikly informace o mobilních SoC (APU) s architekturou Zen 6, které údajně měly mít kódové označení Medusa Point a Medusa Halo. AMD je teď poprvé oficiálně přiznalo v roadmapě, kterou zde můžete vidět.
To, že je potvrzeno jejich kódové jméno Medusa, je i určitým příslibem, že by mohly být pravdivé další uniklé informace a údajné parametry. AMD však oficiálně zatím nic dalšího nesdělilo, takže mimo použití jader Zen 6 (a Zen 6c) nevíme, jaká bude například architektura integrovaného GPU. Také výrobní proces potvrzen nebyl (dle neoficiálních úniků mají čipy používat 3nm proces TSMC).
Příští rok bude jen refresh Zenu 5
Špatná zpráva ale je, že roadmapa v tomto případě potvrzuje přibližný termín vydání – podle grafiky jde o produkt, který vyjde až v roce 2027. Příští rok tedy v mobilních Ryzenech Zen 6 ještě neuvidíme, byť to asi ještě není to úplně definitivní.
Můžete si všimnout, že v grafice má AMD pro rok 2024 pouze procesory Ryzen 8000 Hawk Point a Ryzeny AI 300 Strix Point uvádí až na rok 2025, ačkoliv stihly vyjít už v létě 2024. Teoreticky by něco podobného mohlo být i s rodinou APU Medusa Point/Medusa Halo, tedy že některé modely to na trh ještě v roce 2026 stihnou. Ale AMD to nijak neslibuje, pravděpodobnější je tedy ona pesimističtější interpretace počítající s rokem 2027.
Každopádně má AMD na rok 2026 v plánu vyznačený refresh Ryzenů AI 300, který se označuje jako „Gorgon Point“, a který má právě vyplnit čas do doby, než vyjdou APU generace Medusa. Gorgon Point patrně nebudou nové čipy, ale jen revize původních APU Strix Point a Krackan Point.
Zůstane tedy stejný 4nm proces TSMC, stejná jádra Zen 5 a Zen 5c a stejné integrované GPU generace RDNA 3.5. Podle slajdů zřejmě Gorgon Point bude mít vyšší výkon NPU (prostřednictvím vyšších taktů), ale asi se moc nezvýší frekvence CPU, na velké skoky v obecném výkonu a efektivitě bude třeba počkat až do roku 2027 a totéž asi bude platit pro herní výkon integrovaného GPU. Předběžně už unikly i nějaké parametry těchto GPU, které jsme probírali zde:
APU Gorgon Point by snad už konečně měla přijít i do desktopu pro socket AM5, ale zatím nevíme, kdy to bude. Vydání mobilní verze Gorgon Pointu by ale patrně mělo být už někdy začátkem roku, asi na CES 2026.