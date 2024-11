Renesance nebo návrat Vegy? Radeony RX 9000 dostanou sjednocenou AI-herní architekturu UDNA

Před pár měsíci se poprvé objevila zpráva (oficiální, nikoliv drb), že AMD v budoucnu plánuje zase sjednotit dvě line GPU, které vyrábí – herní grafiky s architekturou RDNA a výpočetní GPU pro akceleraci AI, které používají architekturu CDNA. V té době jsme nevěděli, jak daleko v budoucnosti tato transformace je. To se teď zdá se začíná vyjasňovat, UDNA by prý měla mít premiéru hned v příští generaci grafik chystané po Radeonech RX 8000.





Podle informací od leakera s přezdívkou Zhangzhongzhao z fóra Chiphell budou Radeony RX 8000, které má AMD uvést po Vánocích snad už začátkem roku 2025, poslední generací založenou na architektuře linie RDNA (v jejich případě to bude RDNA 4, jejíž hlavními novinkami mají být výrazně vyšší výkon ray tracingu). Po RDNA 4 / Radeonech RX 8000 už má další generace grafik přinést architekturu UDNA.

Zhangzhongzhao uvádí, že podle jeho informací získaných od různých firem z dodavatelského řetězce spojeného s grafikami po RDNA 4 neexistuje žádná následující generace RDNA 5, nebo alespoň není v plánech.





To neznamená, že architektura, o které jsme dosud měli určité uniklé informace a mluvilo se o ní právě jako o RDNA 5, byla zrušená. UDNA je pravděpodobně totéž, jen se vyjasnilo označení či příslušnost. Předběžné zprávy totiž mluvily o tom, že RDNA 5 má být velký předěl proti RDNA 4 a výrazně nová architektura. To je konzistentní s tím, co se čeká od UDNA. Jen k tomu navíc přibývá informace, že tato novinka nastoupí nejen do herních grafik, ale i do AI akcelerátorů Instinct.





Podle Zhangzhongzhaa bude UDNA – či UDNA 1 – vedle příští generace Radeonů (čímž myslíme příští generaci po RX 8000, která už snad těsně před vydáním) také použitá ve výpočetních GPU Instinct MI400X, která má AMD ve veřejné roadmapě od léta, kde u těchto GPU bylo uveden očekávaný příchod nebo odhalení v roce 2026.

Nová architektura v herních grafikách v roce 2026

Herní verze by snad měly být Radeony RX 9000, ale je třeba upozornit, že pojmenování karet je zatím nejasné. Při přechodu na novou architekturu by se možná mohlo změnit značení (Radeon AI?). Zvlášť když už stejně nemá další místo v číslování, leda by následující generace měla pěticiferná čísla. AMD údajně plánuje, že se tyto nové herní grafiky začnou sériově vyrábět v Q2 2026. To nemusí znamenat, že se ve stejném období také začnou prodávat, nicméně při nejoptimističtějším scénáři by možná tyto „Radeony RX 9000“ mohly být venku do roku a půl od vydání RX 8000 s architekturou RDNA 4.





UDNA má mít zřejmě stejnou nebo téměř stejnou instrukční sadu jak v herní verzi, tak v té pro AI akcelerátory, aby se herní GPU dala sekundárně prodávat i jako serverové a workstation řešení, které by používalo stejný softwarový stack. Interní označení této architektury používané v ovladačích by mělo být GFX13×x (RDNA 3.x je GFX11×x a RDNA 4 má být GFX12×x).

Zajímavé je, že podle Zhangzhongzhaa snad má UDNA používat podobnou strukturu výpočetních jednotek jako GCN (CDNA), což by bylo zajímavé, protože by člověk asi spíš čekal, že stavět se bude spíš na základu novější architektury RDNA z herních grafik. Nicméně na architektonické podrobnosti je zatím brzo, takže tuto informaci zatím je třeba brát s rezervou a situace může být složitější.

Například může jít ve skutečnosti o to, že se standardním hlavním typem operací používaných softwarem se zase stanou SIMD64 (což bylo typické pro GCN) místo užších SIMD32 (zavedených s RDNA 1). Ale samotná architektura provádějící tyto instrukce může vycházet z RDNA 4, jen možná bude rozšířena na šířku SIMD64, takže tyto operace budou prováděné v jednom cyklu (kdežto pro GCN byly typické jednotky se šířkou SIMD16, které operaci SIMD64 prováděly postupně ve čtyř cyklech).

Roadmapa AI akcelerátorů AMD Instinct a architektur CDNA. Podle nových neoficiálních informací je architektura označená CDNA Next ve skutečnosti už první generace UDNA Autor: AMD, via: VideoCardz

UDNA uvidíme v PlayStationu 6

Podle stejného zdroje je údajně použití UDNA plánováno pro roli GPU konzole Sony Playstation 6 (použitá architektura jader CPU ale prý ještě jasná není, buď to může být Zen 4 nebo Zen 5, nebo možná jejich kompaktní varianty?). To implikuje, že AMD už má jistou nebo skoro jistou zakázku na tuto konzoli. Sony údajně od AMD pořídí také SoC, který bude pohánět její chystaný herní handheld (snad konkurence pro Nintendo Switch a hanheldová PC a ne jen streamovací zařízení, jako je PlayStation Portal). Zatím ale není jasné, zda architektura použitého čipu už také bude UDNA.

Zda bude UDNA použitá i v příští generaci konzole od Microsoftu, není jasné. Microsoft údajně také chystá hanheldovou konzoli Xbox, ale ještě není známo, zda pro ni SoC dodá AMD. Microsoft se údajně rozhoduje nebo rozhodoval mezi řešeními od Qualcommu a AMD.

Zdroje: Chiphell, VideoCardz