Zmizí největší výhoda Nvidie? Grafiky Radeon RX 8000 prý mají úplně nové jednotky pro ray tracing

Grafiky Radeon mají obvykle lepší výkon při stejné ceně než grafiky GeForce, ale jako jeden z důvodů, proč preferovat Nvidii, se často cituje lepší výkon při použití ray tracingových efektů, s nimiž na aktuálních grafikách GeForce klesne výkon méně než u AMD. Mohlo by se to ale změnit. Zdá se, že právě akcelerace ray tracingu projdei v nových grafikách AMD s architekturou RDNA 4, generaci Radeon RX 8000, největšími změnam.





Architektura RDNA 4 je nová generace oproti současným GPU Radeon RX 7000 (s architekturou RDNA 3), která by snad měla vyjít v druhé polovině letošního roku, ale nevíme ještě přesně kdy. Podle leakera Keplera_L2, který o budoucích grafikách Radeon přináší tu a tam informace, by RDNA 4 měla mít zcela nově řešenou akceleraci ray tracingových efektů.









Už předtím bylo známo (respektive objevovala se informace, která je ale zatím samozřejmě neoficiální), že architektura RDNA 4 by měla mít v ray tracingu vylepšení proti RDNA 3, nicméně ta nejsou jen obvyklá evoluční. Evolučním zlepšením by měla být akcelerace v architektuře RDNA 3, která víceméně vychází z toho, jak raytracingové efekty počítala architektura RDNA 2, s nějakými vylepšeními. RDNA 4 ale má mít tyto jednotky zcela nové oproti těm v RDNA 3.

Grafika Radeon Autor: AMD

Tato informace se týká jejich architektury a nemusí nutně znamenat nějaké radikální navýšení výkonu. To lze ale předpokládat, když už se AMD do takového přepracování pustilo. Před nedávnem se také objevila informace, že APU konzole PlayStation 5 Pro má zdvojnásobený teoretický výkon při analýze kolizí paprsků s boxy v rámci bounding volume hierarchy (BVH), kdy zpracovává až osm boxů (BVH8) místo čtyř (BVH4). Protože PS5 Pro má pravděpodobně převzatou akceleraci ray tracingu už z architektury RDNA 4, mohla by tato charakteristika platit i pro ony nové raytracingové jednotky v Radeonech RX 8000 / RDNA 4, o kterých teď mluví Kepler_L2.

RDNA 4 bude končit Radeonem RX 8700 XT

Jak se toto projeví ve výkonu, to ale samozřejmě ukážou až reálné testy a zatím tyto informace berte jako zajímavost, nikoliv jako nějakou záruku úspěchu.

Zdá se také, že v generaci Radeon RX 8000 budou uvedené jen modely z nižšího a mainstreamového segmentu, zatímco highendové GPU pro nejvýkonnějšími modely bylo zrušeno. Nejvyšším modelem této generace by prý podle Keplera_L2 asi měla být sedmistovková karta, tedy Radeon RX 8700 nebo asi RX 8700 XT (to už přesně řečeno není). Je pak otázka, jak moc je pro takovéto grafiky ray tracing relevantní vzhledem k jeho výkonnostním dopadům.

Zdroje: Kepler_L2 (1, 2, 3)