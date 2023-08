V generaci Radeon RX 8000 prý budou jenom nižší modely grafik, highendová GPU zrušená?

Potenciálně hodně zásadní zpráva pro herní hardware se objevila v twitterové drbosféře ohledně next-gen grafik. Zatímco příští generace Nvidie by prý mohla místo očekávaného roku 2024 vyjít až v roce 2025, u AMD by mohl nastat jiný, větší problém – firma podle některých hlasů nechystá žádné highendové modely, tedy GPU směřující do nejvyšších pater výkonu. Architektura RDNA 4 prý bude obsahovat pouze mainstream.

Tato zpráva se objevila od leakerů na Twitteru, jako první ji uvedl Kepler (či Kepler_R2) a poté Bionic_Squash. Podle Keplera nemá zřejmě sestava GPU chystaných s architekturou RDNA 4 (tedy čipy „Navi 4ד) žádné opravdu velké GPU, které by zastalo roli highendového řešení. Tato informace je prý „ze tří zdrojů“.

Nejvýkonnější GPU s architekturou RDNA 4 by mohla končit asi někde okolo (nejspíše pod) úrovní grafik Radeon RX 7900 XT a XTX s čipem Navi 31. Podle Keplera totiž Navi 31 zůstane highendovým GPU i po příchodu RDNA 4, nebo alespoň teoreticky. Podobně jako GPU Fiji v době grafik Polaris by to ale asi v praxi mohlo znamenat spíš to, že se přestane vyrábět a highend pak bude neobsazený.

Jako Polaris a RX 5000?

Podle Keplera by situace nejspíš připomínala dobu Radeonů RX 400 (architektura Polaris), které končily na úrovni relativně dostupných grafik a chyběla jim highendová možnost. Tehdy ale asi původně byla nějaká plánovaná (GPU Greenland), jen z nějakého důvodu nepřišla do výroby (a také je pravda, že cca za rok pak vyšla architektura Vega, který vyšší segment doplňovala).

Dalším podobným případem byla generace Radeon RX 5000 (tedy první generace Navi a architektury RDNA 1), kdy byl také nejvyšším modelem Radeon RX 5700 XT patřící do mainstreamu. V tomto případě to ale asi AMD mělo za dočasnou strategii danou nedostatečným rozpočtem a v dalších generacích Radeon RX 6000 a 7000 se opět snažilo nabízet i výkonnější GPU.

Radeon RX 5700 a RX 5700 XT Autor: AMD

Proc by chyběla highendová GPU také mezí Radeony RX 8000, není moc jasné. AMD je od doby, kdy se vyvíjely Polarisy a RDNA 1, v mnohem lepší finanční kondici a mnohem více investuje do vývoje. Mohlo by jít sice o nějaké manažerské rozhodnutí za účelem snížení nákladů, které by asi bylo motivováno tím, že hráči kupující nejvýkonnější grafiky preferují silně značku Nvidia a highendový čip pro Radeony je proto málo rentabilní. Jenže drtivá většina technologií mezi highendovým a mainstreamovým GPU je sdílená, je zde asi hodně synergie. Rozdíl je prakticky jen v počtech jednotek a paměťových řadičů. Nezdá se moc pravděpodobné, že by zrušení highendu vedlo k tomu, že mainstreamové grafiky dopadnou lépe, protože se na ně firma bude víc „soustřeďovat“.

Vedle toho, že se ušetří na jedněch výrobních maskách a tape-outu a na týmu, který bude připravovat daný konkrétní čip ze společně vyvinutého IP, tu už tedy moc dalších přínosů asi nebude. Když je navíc hlavní problém v tom, že má AMD malý tržní podíl na trhu a kvůli tomu je v nevýhodě proti dominantnímu hráči, vyklizení některých segmentů (navíc těch s potenciálně vysokými maržemi) může tento problém spíš jen dál zhoršovat.

Ještě se tedy nabízí možnost, že jde o informační šum způsobený tím, že by highendové GPU bylo řešeno čiplety už ne jako Navi 31, ale po způsobu Threadripperů první a druhé generace. Tedy že by nejvýkonnější verze byla složená ze dvou GCD čipletů, které by samy o sobě sloužily jako ono mainstreamové GPU. To by pak z pohledu úniků mohlo teoreticky vytvořit dojem, že highendový Radeon RX 8000 není v přípravě.

Asi bude lepší se na tuto možnost moc neupínat, protože podle Murphyho zákonů typicky bývá pravděpodobnější ta horší eventualita. Je ovšem pravda, že i samotná zpráva o neexistenci highendových verzí Radeonů RX8000 ještě není úplně potvrzená a s rezervou je zatím třeba brát i ji. Twitteristi, kteří s ní přišli, nejsou úplně neosvědčení (tím myslíme zejména leakera Keplera), avšak nejsou zase taková elita, jako je třeba Kopite7kimi. Zatím o RDNA 4 nemáme úniky na podobné špičkové úrovni, ani nic podobného tomu, co dříve přinesl o RDNA 3 už nefunkční Greymon55. Ten sice po relativním neúspěchu Radeonů RX 7000 byl takřka vláčen bahnem za chybně odhadnutý výkon, ale jeho údaje o samotných parametrech čipů se potvrdily (znal správné počty CU a šířky pamětí, ovšem mýlil se, že jedna CPU bude mít 128 shaderů, zatímco AMD použilo 64 dual-issue shaderů). Teď by se nám podobné informace dost hodily.

Zdroje: Kepler (1, 2, 3), Bionic_Squash