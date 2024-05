RDNA 5 od AMD může být jako Zen, úplně nová GPU architektura. RDNA 4 je hlavně oprava chyb

AMD ještě nevydalo novou generaci grafik Radeon RX 8000, které budou používat architekturu RDNA 4, takže je asi ještě dlouho do příchodu nové generace, která by se mohla jmenovat RDNA 5 – ale možná i úplně jinak. Přesto se teď objevily první neoficiální zvěsti o tom, co by RDNA 5 mohla v grafikách Radeon znamenat. Tato architektura by mohla být značným skokem vpřed, na rozdíl od RDNA 3 a přicházející RDNA 4.

O RDNA 5 (a RDNA 4) se teď rozhovořil jeden z čínských leakerů, vystupující s přezdívkou wjm47196. Podle VideoCardz není s úniky moc aktivní, ale naposledy přinesl informace o tom, že generace RX 6000 dostane refreshnuté „padesátkové“ modely, což se pak potvrdilo. Jak už ale bylo zmíněno, jde o informace o něčem, co může ještě být hodně vzdálené, takže toto vše je třeba brát se značenou rezervou.

Podle wjm47196 by se od nyní přicházejících GPU s architekturou RDNA 4 nemělo čekat příliš. RDNA 4 by měla údajně hlavně opravovat (nebo zmírňovat) problémy, které se ukázaly v architektuře RDNA 3. RDNA 3 podle něj netrefila výkonnostní cíle, které měla stanovené, protože křivka frekvencí a napětí byla horší než očekávaná (tj. na určitou frekvenci je třeba vyšší napětí a tím se zhoršuje spotřeba, tudíž kvůli spotřebě nelze vytáhnout frekvence tak vysoko, jak by bylo dobře).

Mohla k tomu prý přispět čipletová konstrukce, která používá podobné technologie jako výpočetní GPU Instinct, RDNA 3 asi sloužila i trochu jako test pro Instinct, což jí ale uškodilo. Některá plánovaná zlepšení jako vrstvené čiplety MCD zvětšující Infinity Cache na 192 MB nebyla použitá kvůli problémům s cenou a spotřebou.





RDNA 4: hlavně lepší ray tracing?

RDNA 4 by snad mohla být zlepšením. Wjm47196 neříká, v čem přesně je „opravená“, mohlo by asi dojít k odebrání různých prvků potřebných pro čipletovou stavbu a GPU by tím mohlo být zefektivněno. Je otázka, zda se tím výrazně zlepší ona křivka frekvencí a napětí a tím energetická efektivita.

Výkon by prý mohl být u nejvýkonnějších čipů (AMD chystá jen menší 128bitová a 256bitová GPU Navi 44 a Navi 48, ne highend) maximálně někde okolo Radeonu RX 7900 XT. Tento odhad výkonu se objevil už dříve, takže je možné, že zde leaker hlavně rekapituluje a není to tak, že by měl přímo vlastní informaci, která by přesně toto říkala.

GPU AMD Navi 32 s architekturou RDNA 3, PCB karty Radeon RX 7800 XT Autor: PowerColor

Wjm47196 ovšem také uvádí další věc, která se už o RDNA 4 objevila jinde: Tato GPU mají mít prý zlepšený výkon v ray tracingu, což je kritizované místo RDNA 2 a RDNA 3.

RDNA 5: Grafický zen?

Nové informace jsou ale o RDNA 5. Zatímco RDNA 4 přímo vychází z RDNA 3, následující architektura už kontinuitu mít prý nebude. Údajně jde o nový design. To nemusí znamenat kompletní začátek na úplně zelené louce, typicky i nový design použije některé prvky a koncepce ze starších architektur.

I úplně nová architektura například může používat SIMD32 jednotky, WorkGroup Processory (WGP) či CU jako stavební bloky a Infinity Cache, takže schéma GPU může pořád připomínat předchozí generace.

Podle Wjm47196 by RDNA 5 mohla onou architektonickou novostí trochu připomínat změnu ve směrování architektury, kterou AMD udělalo u jader CPU se Zenem (ale skok ve výkonu nemusí být podobný, samozřejmě). Je možné, že architektura už se nebude jmenovat RDNA, ale nějak jinak.

GPU Navi 31 Autor: AMD

Na druhou stranu tato architektonická práce a analýzy nad tím, co next-gen GPU potřebuje pro ideální výsledek, potřebují delší čas. Podle Wjm47196 by proto asi měla RDNA 5 přijít až delší dobu po RDNA 4. Víc informací se prý asi dá čekat spíš až koncem roku 2025 a v roce 2026.

Z tohoto by vyplývalo, že zrušení highendových modelů RDNA 4 nesouvisí s tím, že by následník RDNA 5 byl relativně blízko (a vyšel třeba o rok později, jako to bylo mezi Polarisem a Vegou), ale mezi Radeony RX 8000 / RDNA 4 a Radeony RX 9000 (RDNA 5) bude spíš klasická dvouletá doba. V takovém případě se příchod na trh dá čekat spíš až koncem roku 2026 nebo v roce 2027, do té doby budou asi muset ony levné a mainstreamové Radeony RX 8000 stačit.

Zdroje: VideoCardz, Chiphell