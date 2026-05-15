Sony vytáhlo novou Xperii za téměř 50 tisíc. Internet však neřeší výkon ani cenu, ale úsměvné AI fotografie

Matěj Vlk
Dnes
Sony Xperia 1 VIII
Xperia 1 VIII vsází na výkonný Snapdragon 8 Elite Gen 5 a trojici foťáků. U nich Sony představilo AI asistenta, který ale kvalitu fotek spíše zhoršuje. Kontroverzní je i velmi vysoká cena.

Na Sony jsme coby výrobce telefonů pozapomněli, na trh ale nyní uvádí novou vlajkovou loď Xperia 1 VIII. Zaujme méně konzervativním technickým designem, špičkovým hardwarem, vysokou cenou a také AI úpravami, kterým se směje celý internet.

Nový modul foťáků

Nejdřív k designu zad: tradiční svislý blok fotoaparátů nahradil větší čtvercový modul vystupující z levé části zad. Telefon si přesto zachovává poznávací znaky řady Xperia, tedy rovnější konstrukci, mechanickou dvoupolohovou spoušť fotoaparátu a 3,5mm audio konektor. Ten už dnes není běžnou součástí telefonů. Nechybí ani slot pro microSD kartu a displej bez průstřelu či výřezu. Čelní kamera a senzory totiž zůstávají v rámečku nad displejem.

Největší letošní změna se týká teleobjektivu. Sony nasadilo nový 1/1,56" snímač, který je zhruba čtyřikrát větší než u předchozí generace. V praxi by to mělo znamenat hlavně lepší kresbu a méně šumu při focení vzdálenějších scén za horšího světla. Teleobjektiv používá pevné 70mm ohnisko a doplňuje ho hlavní 24mm objektiv a 16mm ultraširokoúhlý modul.

Novinkou je také AI Camera Assistant. Podle fotografované scény navrhuje barevné podání, vhodný objektiv nebo intenzitu rozostření pozadí. Tuhle funkci Sony intenzivně propaguje i na sociálních sítích, kde prezentuje fotky upravené pomocí tohoto AI asistenta. Výsledky jsou ale přinejmenším rozporuplné. U mnoha z nich originál zkrátka vypadá lépe. Ukázky jsou k dispozici na síti X, kde doporučujeme rozkliknout komentáře.

Tahle úprava pomocí AI se úplně nepovedla. I přesto ji Sony promuje na sociálních sítích.

Hardwarová špička

Telefon má 6,5" OLED displej s poměrem stran 19,5:9, rozlišením 1080 × 2340 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se stará Snapdragon 8 Elite Gen 5. Verze s 256GB úložištěm nabízí 12 GB RAM, varianta s 1TB úložištěm pak 16 GB RAM. Paměť navíc lze rozšířit microSD kartou až o 2 TB. Xperia běží na Androidu 16 a Sony slibuje čtyři velké aktualizace systému a šest let bezpečnostních záplat.

Slabčí je to s akumulátorem a parametry nabíjení. Kapacita 5 000 mAh ve srovnání s konkurencí je spíše slabším průměrem. Telefon podporuje drátové nabíjení s maximálním výkonem jen 30 W a bezdrátově pouze 15 W.

Nejkontroverznější na telefonu je jeho cena. Základní verze s 256GB úložištěm startuje na 1 499 eurech (asi 36 500 Kč), varianta s 1TB úložištěm stojí dokonce 1 999 eur (asi 48 700 Kč). V předprodeji bude Sony přibalovat sluchátka WH-1000XM6, ale uvedení na český trh je nepravděpodobné. V sousedním Německu se má Xperia 1 VIII začít prodávat 31. května 2026.

Autor článku

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Mam Xperii 5 IV, nejlepší telefon, co jsem kdy měl v ruce. Jediný, kdo nabízel něco podobného, bylo LG a kdysi Samsung. Jsem fakt moc rád, že to Sony nebalí, ačkoli menší 5 už nedělá. Alespoň vím, co si za pár let koupím jako náhradu. A myslím si, že Sony ty fotky zveřejnila cíleně. Kdyby byly skvělé, nikdo o nich nebude mluvit. Stejně to nejsou telefony pro masy, co se nechají opíjet čínským rohlíkem o 150W nabíjení apod. Lidi co ví, proč Sony chtějí si jí koupí a AI při focení si vypnou.…
Miichaell


