Sony vytáhlo novou Xperii za téměř 50 tisíc. Internet však neřeší výkon ani cenu, ale úsměvné AI fotografie

Na Sony jsme coby výrobce telefonů pozapomněli, na trh ale nyní uvádí novou vlajkovou loď Xperia 1 VIII. Zaujme méně konzervativním technickým designem, špičkovým hardwarem, vysokou cenou a také AI úpravami, kterým se směje celý internet.
Nový modul foťáků
Nejdřív k designu zad: tradiční svislý blok fotoaparátů nahradil větší čtvercový modul vystupující z levé části zad. Telefon si přesto zachovává poznávací znaky řady Xperia, tedy rovnější konstrukci, mechanickou dvoupolohovou spoušť fotoaparátu a 3,5mm audio konektor. Ten už dnes není běžnou součástí telefonů. Nechybí ani slot pro microSD kartu a displej bez průstřelu či výřezu. Čelní kamera a senzory totiž zůstávají v rámečku nad displejem.
Největší letošní změna se týká teleobjektivu. Sony nasadilo nový 1/1,56" snímač, který je zhruba čtyřikrát větší než u předchozí generace. V praxi by to mělo znamenat hlavně lepší kresbu a méně šumu při focení vzdálenějších scén za horšího světla. Teleobjektiv používá pevné 70mm ohnisko a doplňuje ho hlavní 24mm objektiv a 16mm ultraširokoúhlý modul.
Novinkou je také AI Camera Assistant. Podle fotografované scény navrhuje barevné podání, vhodný objektiv nebo intenzitu rozostření pozadí. Tuhle funkci Sony intenzivně propaguje i na sociálních sítích, kde prezentuje fotky upravené pomocí tohoto AI asistenta. Výsledky jsou ale přinejmenším rozporuplné. U mnoha z nich originál zkrátka vypadá lépe. Ukázky jsou k dispozici na síti X, kde doporučujeme rozkliknout komentáře.
Hardwarová špička
Telefon má 6,5" OLED displej s poměrem stran 19,5:9, rozlišením 1080 × 2340 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se stará Snapdragon 8 Elite Gen 5. Verze s 256GB úložištěm nabízí 12 GB RAM, varianta s 1TB úložištěm pak 16 GB RAM. Paměť navíc lze rozšířit microSD kartou až o 2 TB. Xperia běží na Androidu 16 a Sony slibuje čtyři velké aktualizace systému a šest let bezpečnostních záplat.
Slabčí je to s akumulátorem a parametry nabíjení. Kapacita 5 000 mAh ve srovnání s konkurencí je spíše slabším průměrem. Telefon podporuje drátové nabíjení s maximálním výkonem jen 30 W a bezdrátově pouze 15 W.
Nejkontroverznější na telefonu je jeho cena. Základní verze s 256GB úložištěm startuje na 1 499 eurech (asi 36 500 Kč), varianta s 1TB úložištěm stojí dokonce 1 999 eur (asi 48 700 Kč). V předprodeji bude Sony přibalovat sluchátka WH-1000XM6, ale uvedení na český trh je nepravděpodobné. V sousedním Německu se má Xperia 1 VIII začít prodávat 31. května 2026.
Zdroj: GSMarena