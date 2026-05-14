Jak se vyvíjí trh procesorů: Kolik procent má AMD a Intel a kolik jim už vzaly procesory Arm?

Už jsme tu měli finanční výsledky Intelu a AMD za první čtvrtletí roku. Ovšem ty neukazovaly až tak přímo, jak si obě firmy vedou proti sobě přímo na hlavním trhu procesorů. To se dozvídáme teď. AMD zveřejnilo průzkum tržních podílů v x86 procesorech, který dlouhodobě sestavuje analytická firma Mercury Research, a vyplývá z něj docela velké posílení dříve okrajového menšího konkurenta.
Tržní podíly AMD a Intelu na trhu x86 procesorů v Q1 2026
Protože informace zveřejňuje AMD, máme bohužel ze statistiky jen data o jeho podílu. Protože ale jde o čísla pro trh x86 procesorů, lze se domnívat, že prakticky celý zbytek do 100 % by měly být procesory Intelu. Je otázka, kolik se v Číně vyrobí a prodá procesorů Zhaoxin a Hygon, které jsou dnes jedinými dalšími x86 alternativami, když se ale ve statistice v dřívějších dobách objevily, jejich podíl nikdy nebyl vyšší než 0,1 %. Budeme proto předpokládat, že část trhu, kterou nemá AMD, zbývá na Intel – můžete si k tomu v duchu dodat, že třeba 0,1–1,0 % by mohla mít Čína.
Intel získal něco zpět v desktopových procesorech
Intelu se v Q1 2026 povedlo zlepšit proti poslednímu čtvrtletí roku 2025 v jedné oblasti – desktopových procesorech. Zatímco v Q4 mělo AMD rekordní podíl 36,4 % (takže Intel zřejmě okolo 63,6 %), tento extrém nevydržel a v Q1 AMD kleslo v desktopu na „jen“ třetinový podíl 33,2 %. Na Intel by tedy mělo zbývat 66,7 % nebo o trošku méně vzhledem k existenci Zhaoxinu. Pro AMD je to ale pořád meziroční zlepšení, protože v prvním kvartále roku 2025 mělo podíl 28,0 %.
Mimochodem, AMD zdá se prodává procesory za v průměru vyšší cenu, což naznačuje, že Ryzeny jsou teď více vyhledávaná a „prémiová“ značka (zejména asi modely X3D a 16jádrové Ryzeny 9). AMD má totiž s 33,2% podílem na prodaných kusech procesorů relativně vyšší podíl na tržbách – 37,6 %.
Ryzeny získávají v noteboocích
V noteboocích je to naopak a AMD si polepšilo. Proti Q4 2025, kdy mělo podíl 26,0 % (takže Intel zřejmě 74,0 %), stoupl v Q1 2026 tržní podíl AMD na 28,3 %. Intel by tedy nyní měl mít 71,7 %. Meziročně je to ještě větší rozdíl, před rokem (v Q1 2025) mělo AMD v noteboocích jenom 22,5 %. V tomto případě je mezi oběma firmami celkem parita, pokud jde o to, čí procesory jsou dražší a čí levnější – zatímco dřív AMD mělo nižší průměrné prodejní ceny a tím pádem nižší podíl na tržbách než na prodaných kusech, teď ho má dokonce o trošku vyšší. Při 28,3 % podaných procesorů má podíl na tržbách 28,9 %.
Nezadržitelný růst AMD v serverech
Největší hvězdou je AMD v serverech. V těch se během prvního čtvrtletí dostalo na třetinový podíl na prodaných procesorech: 33,2 %. Na Intel by tedy zbývalo zhruba 66,7 %. Ovšem Intel prodává procesory se slevami, zatímco AMD evidentně boduje jakožto výkonem vedoucí řešení, za které se platí vyšší ceny. Jeho podíl na tržbách je totiž skoro poloviční – jeho třetina procesorů představuje 46,2 % tržeb, zatímco Intel z nich bere 53,8 %.
AMD v serverech setrvale roste. O kvartál dříve byl jeho podíl na prodaných kusech a tržbách 30,0 %, respektive 41,3 %, před rokem mělo jen 27,2 % kusů a 39,5 % tržeb. Při tomto trendu se může v docela blízké budoucnosti AMD dostat na nadpoloviční podíl na tržbách. Více než 50% podíl měřeno počtem procesorů je zatím asi vzdálenější a více nejistá věc.
Intel by ale v nejbližších letech mohl mít problémy, protože jeho nové generace serverových CPU se soustavně opožďují a příští generace Diamond Rapids by ještě mohla utrpět odebráním technologie SMT neboli HT (Hyper Threading). Intel sice otočil kormidlo vývoje a SMT se má do Xeonů vrátit, ale patrně až v následujících generacích.
Jak je to v serverech proti Armu?
Pro servery se ale dostaly separátně ven i údaje Mercury Research nejen pro trh x86 procesorů, ale i statistika, která započítává i procesory Arm, v nichž je spatřována perspektivní a x86 ohrožující alternativa. Podle této statistiky byly v Q4 2025 serverové podíly 58,6 % pro Intel, 24,1 % pro AMD a 16,3 % pro procesory Arm. V prvním kvartálu (Q1 2026) se podíly vyvinuly takto – Intel klesl na 54,9 %, AMD stouplo na 27,4 % a procesory Arm stouply na 17,7 %. Intel teď může být i jen kvartál či dva od pádu pod 50 %…
Tuto statistiku máme bohužel pouze pro servery a také pouze pro podíly na prodaném množství procesorů, nemáme už údaje o podílech na tržbách. AMD by asi opět mělo vyšší podíl, u procesorů Arm je docela otázka, zda mají vyšší, nebo nižší podíl na tržbách, tedy zda se prodávají spíše za vysoké prémiové ceny jako procesory AMD, nebo jsou levnějším řešením konkurujícím cenou.
Tato čísla jsou mimochodem v rozporu se zprávou analytiků Dell’Oro, podle kterého měly mít procesory Arm v polovině roku 2025 v serverech podíl 25 %. Mercury Research by asi měla být důvěryhodnější vzhledem k tomu, že se oblasti věnuje soustavně, nicméně určitá odchylka by mohla být způsobená i odlišnými metodikami a zdroji dat. Není jasné, jak Mercury Research započítává procesory Arm, které si pro sebe samy vyrábějí hyperscale firmy jako Amazon, Microsoft nebo Google a které nejsou nabízené a prodávané na otevřeném trhu.
Ještě větší oči měla samotná firma Arm, když loni v březnu sdělila, že pro sebe očekává podíl v serverech vyšší než 50 % už do konce roku 2025 – což bylo každopádně spektakulárně mimo.
Celkové podíly na x86 trhu
Zpráva Mercury Research ještě uvádí zprůměrované hodnoty pro celý trh x86 procesorů se všemi segmenty dohromady. V tomto počítání dosáhlo v Q1 2026 AMD údajně kulatých 30,0 % (a Intel tedy 70 %), oproti 29,3 % o čtvrtletí dříve a 24,4 % před rokem. Jeho podíl na tržbách je ale 38,1 % díky oné převaze hlavně v serverech, takže Intel by měl z tržeb 61,9 % nebo o trošku méně.
Pokud by se počítaly jenom klientská zařízení mimo servery (takže osobní počítače, notebooky…), vychází pro AMD tržní podíl 29,6 % a podíl na tržbách 31,4 %. O kvartál dříve mělo 29,2 % a před rokem 24,1 %.
Zdroje: AMD, Ben Bajarin