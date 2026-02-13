Statistika: AMD přebralo Intelu rekordní část trhu x86 procesorů. Jaký je tržní podíl čipů Arm?

Po té, co AMD vydalo své finanční výsledky za Q4 a celý rok 2025, firma opět jako v minulosti předala médiím údaje o tržním podílu, kterého dosáhla podle nezávislé analytické firmy Mercury Research, jež prodeje procesorů sleduje. AMD sice sděluje vždy jen svůj podíl, ale čísla pro Intel si můžeme víceméně dopočítat. A separátně se ven dostaly i údaje pro podíl procesorů Arm, byť jenom v serverech.
AMD má přes 36,4 % desktopových CPU
Kde to aktuálně pro AMD vypadá hodně dobře, je v desktopu. Firma se ve čtvrtém kvartálu vyhoupla na tržní podíl 36,4 %, zatímco na Intel by zbývalo 63,6 % (za předpokladu, že podíl čínských CPU Zhaoxin je blízký nule, což v minulosti byl). Navíc má AMD ještě větší podíl na tržbách, 42,6 % proti 57,4 % pro Intel – to znamená, že AMD prodává úspěšněji vyšší modely za vyšší ceny a Intel se trošku dostává do pozice „levné alternativy“. Bude to asi dáno mimo jiné „X3D“ procesory Ryzen, které vedou v herním výkonu.
O kvartál dříve (Q3 2025) byly podíly AMD a Intelu 33,6 % a 66,4 %, před rokem v Q4 2024 dokonce 26,9 % a 73,1 %. Podíl AMD v desktopových počítačích se tedy meziročně o dost zvýšil, snad vlivem relativně negativního přijetí procesorů Intel Arrow Lake a pošramocené pověsti Intelu po problémech s procesory Raptor Lake v roce 2024. Podíl 36,4 % je pro AMD jeden z nejvyšších zaznamenaných a rekordní od chvíle, co se firma v roce 2017 začala vracet do formy.
Intel zůstává silný v noteboocích
V noteboocích je ovšem AMD slabší, byť i tady roste. Z podílu v noteboocích 23,9 % před rokem a 21,9 % v třetím kvartálu se firma v Q4 2025 dostala na 26,0 %, což je také jeden z jejích nejlepších výsledků. Pro Intel tedy teď zbývá celých 74,0 % trhu notebookových procesorů (tato statistika zahrnuje jen x86 procesory, ne čipy Arm).
V této oblasti AMD tahá za kratší konec provazu, pokud se podíváte na podíl na tržbách – ten má nižší než podíl co do počtu prodaných kusů, jen 24,9 % (čili 75,1 % pro Intel). To ukazuje, že v noteboocích je Intel silnější značka a dokáže si za své procesory prosadit vyšší cenu, kdežto AMD prodává v průměru relativně levněji.
Naštěstí pro Intel a naneštěstí pro AMD je trh notebooků výrazně větší, z osobních počítačů se nyní jen asi 30 % prodává jako stolní PC (desktopy) a zbytek jako notebooky. Z tohoto důvodu je celkový podíl AMD v procesorech pro PC jen 29,2 % a Intelu 70,8 %. Intel ale i tak postupně ztrácí, před rokem bylo rozdělení 24,6 % ku 75,4 %.
Je trochu otázka, zda tyto vysoké (relativně) tržní podíly AMD vydrží. Extrémně zvýšené ceny pamětí teď zřejmě výrazně zdecimují prodeje počítačů nebo komponent na jejich stavbu. Takovýto náhlý propad odbytu se přihodil posledně v roce 2022, kdy v době po COVIDovém boomu prodeje PC a notebooků zase klesly a výrobcům PC zůstaly velké skladové zásoby.
I tehdy se v momentě příchodu oné krize tržní podíly AMD výrazně zvedly a vypadalo to, že má firma našlápnuto. Ovšem poté v dalším kvartálu nastal naopak výrazný útlum, protože se ukázalo, že při onom postupném spotřebovávání skladových zásob bylo nejvíc bito AMD – výrobci notebooků zřejmě osekali nejvíce objednávky procesorů Ryzen, zatímco objednávky procesorů Intel seškrtali méně. AMD pak mělo až dva roky výrazně nižší prodeje procesorů Ryzen i tržní podíly. Teoreticky se teď může totéž zopakovat, takže budeme docela napnutí na to, co uvidíme v příštích zprávách Mercury Research za následující čtvrtletí.
AMD už bere přes 40 % tržeb za serverové procesory
V serverech AMD také narostlo. Opět je to inkrementální pomalý růst – firma měla z trhu x86 procesorů v čtvrtém kvartálu 28,8 %, takže na Intel by mělo zbývat zhruba 71,2 % (případně by jistý nízký podíl mohly mít serverové Zhaoxiny). Proti předchozímu kvartálu získalo AMD přesně jeden procentní bod, meziročně je to růst o 3,1 procentního bodu (v Q4 2024 měla firma 25,7 %).
Uvedená čísla jsou pro tržní podíl v kusech prodaných CPU. Opět je však vidět, že přes ani ne třetinový podíl má AMD relativně lepší pozici v tržbách – Epycy výkonnostně vedou nad Xeony od Intelu a prodávají se za vyšší ceny (nebo se více prodávají vyšší dražší modely), zatímco Intel musí dávat slevy nebo prodává spíš nižší levnější třídy CPU. Je to vidět na tom, že s 28,8% tržním podílem má AMD podíl na tržbách 41,3 % (na Intel by tedy zbývalo 58,7 %). I v tomto došlo pro AMD ke zlepšení, o kvartál zpátky mělo podíl na tržbách 39,5 % a před rokem 36,4 %.
Jaký je tržní podíl procesorů Arm?
Toto srovnání počítá jen trh serverových procesorů s architekturou x86. Nicméně separátně se objevily na internetu údaje Mercury Research i pro celkový trh x86 procesorů (AMD, Intel) a serverových procesorů Arm, které jinak zveřejněny nebyly. Nemáme bohužel přesné hodnoty, ale jen graf, z kterého je lze odečíst. Zdá se, že po započítání Armu má Intel podíl 60 % počítáno prodanými procesory. AMD v něm má 24 % až 25 % trhu. Arm procesory pro servery v průběhu posledních let setrvale rostly a ke konci roku 2025 dosáhly podílu 15–16 %.
Samotná firma Arm se před rokem holedbala cílem či prognózou, že ke konci loňského roku bude mít až polovinu trhu serverů, což jí tak docela nevyšlo, jemně řečeno (a asi se to dalo čekat). Nicméně podíl 16 % není rozhodně zanedbatelný, navíc ukazuje rostoucí trend. Intel tedy z této konkurence určitě také nemá moc radost podobně jako z AMD. Na druhou stranu, že si firma přes svou krizi pořád drží 60 %, by se také nemělo úplně podceňovat.
Údaje o tržním podílu procesorů Arm v osobních (klientských) počítačích z aktuální zprávy Mercury Research nemáme, ale nedávno se dostaly ven informace o jejich podílech proti Intelu a AMD z analýzy dat za předchozí třetí čtvrtletí.
Podlé ty tehdy procesory Arm měly asi 17 % v noteboocích, zatímco Intel 65 % a AMD 18 %. V desktopových PC měl podle těchto dat Arm podíl 6 %, AMD 32 % a Intel 62 % (přibližně). Jsou v tom zahrnuté procesory Qualcommu v počítačích s Windows i procesory Apple v jeho počítačích. Více zde:
Zdroj: AMD, Ben Bajarin