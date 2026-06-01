Nové procesory AMD s jádry Zen 6 se zpozdí až do roku 2027? Herní X3D verze by však mohla být hned při uvedení

Jan Olšan
Dnes
7nm křemík vyrobený TSMC z procesoru AMD Ryzen 3000 Autor: Fritzchens Fritz, podle licence: Public Domain
AMD už má finální stepping nové generace procesorů Ryzen se Zenem 6, ale jejich vydání bohužel není tak blízko, jak jsme doufali.

Letošek je rokem, kdy očekáváme velké novinky v procesorech – Nova Lake od Intelu a Zen 6 od AMD. Vypadá to však, že by u toho čekání mohlo taky zůstat. Často se objevují pochyby o tom, že se Intelu novou generaci procesorů Nova Lake povede vydat před koncem roku. Podle leakerů by ale opožděná mohla být i nová generace od AMD. Zen 6 možná vyjde až po novém roce, celého dva a půl roku po architektuře Zen 5.

Stepping B0 Zenu 6 pro desktop a očekávané datum vydání

Podle youtubera Moore’s Law is Dead AMD v uplynulém měsíci (někdy v květnu) dokončilo tzv. tapeout desktopové verze Zenu 6, tedy procesorů Ryzen pro socket AM5 s touto architekturou. Před několika dny jsme psali o tom, že přímo AMD oficiálně oznámilo začátek sériové výroby, to se však týkalo serverové verze čipletů s malými („dense“) jádry Zen 6c pro servery. Tato nová zpráva tvrdí, že došlo k tapeoutu verze interně označené Powderhorn, která používá velká „klasická“ jádra Zen 6 také vyráběná 2nm procesem TSMC, jež jsou místo toho relevantní pro desktop a herní počítače. Přesněji má jít o tapeout steppingu B0, který by prý měl být finální verzí, kterou AMD bude sériově vyrábět a prodávat.

O tapeoutu – což znamená, že hotový návrh čipu byl předán foundry továrně k výrobě – se obvykle mluví spíš v kontextu celého určitého čipu jako takového, ne jeho jednotlivých opravných steppingů a revizí, takže není úplně jasné, co se tím zde míní. Mezi tímto milníkem a skutečným vydáním produktu by asi tedy neměla uplynout tak dlouhá doba, jaká se běžně uvádí pro čas mezi tapeoutem čipu a vydáním (9 až 15 měsíců, obvykle je to okolo 12 nebo víc).

Wafer s 2nm čipy (respektive CCD čiplety) Epyc 9006 Venice

2nm čiplety (respektive CCD čiplety) s jádry Zen 6 prošly tapeoutem již před rokem, ty však byly určené pro serverový Epyc 9006 Venice a šlo o první revizi/stepping

Podle Moore’s Law is Dead toto načasování neodpovídá tomu, že by desktopové procesory Ryzen s jádry Zen 6 mohly vyjít v září nebo třeba říjnu. Uvádí, že nejpravděpodobnější je teď bohužel jejich vydání až v roce 2027. Je prý nicméně možné, že AMD hlavně kvůli image a reputaci uspěchá odhalení a nasilu ho uskuteční ještě před koncem roku 2026 například v prosinci. Ale takové vydání by pravděpodobně bylo papírové nebo téměř papírové s jen symbolickou dostupností v obchodech (a ještě by potřebovalo, aby přípravy od teď šly extrémně hladce bez jakýchkoli zdržení).

Toto by bylo v kontrastu s optimističtějšími odhady, že by Zen 6 pro socket AM5 mohl být k dostání už tento podzim. Moore’s Law is Dead není s tímto stanoviskem mimochodem osamocený, to, že Zen 6 bude asi až věc roku 2027, už uváděly dříve čínské zdroje.

Herní X3D modely hned v první vlně prodejů?

Také X3D verze desktopového Zenu 6 má údajně být založená na steppingu B0, což podle leakera znamená, že herní verze s 3D V-Cache může vyjít současně s celkovou premiérou nebo velmi brzo po běžných modelech. Je však otázka, zda je tento optimismus opravdu podložený. Termín vydání nezáleží jen na tom, že je použitý stejný stepping pro CPU čiplet se samotnými jádry. X3D verze procesoru stojí na odlišném pouzdřícím postupu a vyžaduje separátní kroky při výrobě navíc – například zbroušení křemíku na nižší tloušťku a poté osazení na TSV kontakty čipletu s V-Cache. Cache samotná samozřejmě také představuje separátní čiplet navíc s vlastním tapeoutem, laděním a testováním.

To vše pak vyžaduje u X3D procesoru vlastní validaci nad rámec validace běžné verze procesoru. Je tak stále docela dobře možné, že X3D verze vyjde až nějaké měsíce po vydání běžných desktopových modelů Zenu 6, třebaže je použitý stejný stepping CPU čipletu. Nejspíš je to dokonce pořád ta více pravděpodobná varianta.

Zdroj: Moore’s Law is Dead

