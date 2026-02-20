Nová generace procesorů AMD má asi zpoždění, Zen 6 vyjde nejdřív až v roce 2027

Dnes jsme publikovali zprávu o tom, jaké konfigurace se chystají pro příští generaci desktopových procesorů AMD (které se možná budou jmenovat Ryzen 10000, ale jisté to ještě není). A zmínili jsme přitom, že by měly být vydány na podzim letošního roku. Ovšem toto očekávání se dost možná nenaplní, protože dnes se objevily zprávy, že jejich vydání pravděpodobně sklouzlo až do příštího roku. Možná tak vyjdou až po konkurenci od Intelu.
Zen 6 se později, než se čekalo
K desktopovým procesorům založeným na Zenu 6 (jejich krycí jméno je Olympic Ridge) se teď vyjádřil asijský web Benchlife, který má docela dobrou spolehlivost a dlouhou tradici. Kdysi jako první zjistil detaily chystané platformy AM4 (v době, kdy se v interních dokumentech ještě jmenovala FM3), a redaktoři mají tradici ještě z předchozího působení v čínské mutaci už zapomenutého webu VR-Zone.
Podle Benchlife vydání letos nebude a web to údajně má ze svých zdrojů potvrzeno. Bohužel tak nová generace nebude dostupná pro případné stavby (nebo objednávky) počítačů k Vánocům. I když je otázka, jak moc to ještě bude vadit, budou-li na Vánoce ceny pamětí a SSD ještě horší než dnes. Pro ty, kdo se těšili na upgrade už existujícího počítače s AM5 deskou, to bude ovšem zklamání.
Benchlife píše, že i pokud vydání bude v nejdřívějším možném termínu, určitě to nastane až v roce 2027. Nemusíme se tedy bavit třeba o vydání během Ces 2027 hned na začátku roku, ale třeba i o něco pozdějším jarním termínu. To by ovšem znamenalo,že se docela dost protáhne doba mezi generacemi procesorů, kterou AMD dříve drželo kratší než dva roky, ale už Zen 5 se jí přiblížil a prodleva mezi Zenem 5 a Zenem 6 by dvouletý čas přesáhla o měsíce, už kdyby nová generace vycházela na podzim 2026, jak se dříve uvádělo.
Problémy 2nm procesu?
Je možné, že jde o zpoždění způsobené tím, že v procesorech je použitý nejnovější 2nm výrobní proces TSMC, který AMD používá jako jeden z prvních zákazníků, což dříve neplatilo. A cenou za toto agresivní nasazení nové technologie může být právě zpoždění kvůli různým problémům. AMD sice oznámilo tape-out 2nm procesorových čipletů už loni v dubnu a z pohledu TSMC byla komerční sériová výroba odstartována v prosinci, ale to nemusí znamenat, že vše běží jako na drátkách.
Je zajímavé, že Intel nedávno potvrdil, že stále plánuje vydat svou novou generaci, Core Ultra 400 „Nova Lake“, před koncem letošního roku, takže by tentokrát mohl být na trhu dříve než AMD (Nova Lake mimochodem také používá CPU čiplety vyráběné 2nm procesem TSMC).
Šéfka AMD Lisa Su a šéf TSMC C. C. Wei předvádějí wafer s 2nm čipy (respektive asi čiplety) Epyc 9006 Venice
Vydání po konkurenci může teoreticky přinést určité výhody v tom, že AMD bude moci stanovit ceny a pozicování procesorů přesně proti nabídce Intelu. Ale tato výhoda možná není zas tak velká a firmě můžou uklouznout nějaké prodeje a tržní podíl, které by mohla získat, pokud by její novinka šla na trh jako první. Pokud ale o termínu vydání rozhoduje hlavně technická připravenost produktu a výroby, pak je asi přemítání o tom, jaký efekt by taktizování s načasováním uvedení mohlo přinést, stejně bezpředmětné.
Zen 6 by mohl být hodně důležitý upgrade platformy x86
V nabídce AMD by měl Zen 6 znamenat značné oživení. AMD teď zaostává v jednovláknovém výkonu za firmou Apple a nynější jádro Zen 5 v něm bude nejspíš poraženo i Snapdragonem X2 od Qualcommu. Nová architektura by měla jednovláknový výkon opět zvýšit, vedle vyššího IPC (výkonu na 1 MHz) se mluví i o zvýšení taktů. Zen 6 tedy bude šance vrátit úder.
Současně tyto procesory také po dlouhé době přinesou na desktopovou platformu víc jader, jak jsme psali v předchozí zprávě. Stejně důležité může být, že bude použitý nový IO čiplet, což by mohlo přinést podporu rychlejších pamětí a zlepšení výkonu (včetně toho ve hrách), ale i novou funkcionalitu integrované grafiky a multimédií.
Zdroj: Benchlife