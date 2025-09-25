Brutální knock-out od Armu? Procesory Snapdragon X2 Extreme mají frekvenci 5 GHz a masivní nárůst výkonu

Od první generace procesorů Qualcomm Snapdragon X Elite, která přinesla roky vyhlíženou architekturu CPU od bývalých architektů Applu z firmy Nuvia, se hodně čekalo a třebaže to jsou jedny z nejpovedenějších Arm procesorů, jaké se zatím objevily, někoho možná trochu zklamaly. To teď ale možná vyžehlí druhá generace, kterou Qualcomm právě odhalil. Zatím nemáme všechny detaily, ale vypadá to na hodně velký generační skok.
Snapdragon X2
Tato druhá generace procesoru pro PC a zejména notebooky s Arm verzí Windows 11 se jmenuje Qualcomm Snapdragon X2. Je ale založená už na třetí generaci architektury Oryon, protože Qualcomm označuje verzi jádra Oryon použitou loni v Snapdragonu 8 Elite pro chytré telefony za druhou generaci svébytnou vůči první verzi jádra, která měla premiéru v původních notebookových Snapdragonech X Elite – její rozbor jsme vám přinesli v tomto článku.
Qualcomm teď představil procesory Snapdragon X2 na konferenci Snapdragon Summit 2025. Jsou již vyráběné 3nm procesem, což přináší potenciál na významné zlepšení energetické efektivity – první generace byla totiž ještě 4nm. Zdá se, že design je stále monolitický bez použití čipletů.
18 jader, nová grafika, NPU a rychlejší paměti
V nejvýkonnější verzi mají procesory až 18 jader Oryon třetí generace, nicméně to vypadá, že už nejde o homogenní konfiguraci, kde byla všechny jádra stejná. Qualcomm přešel na hybridní paradigma, kdy SoC obsahuje dvanáct „Prime“ velkých jader a šest menších či prostředních, kterým se říká „Performance“ jádra (což se bude plést s P-Core u Intelu).
Procesor má pro obě skupiny jader celkem 53 MB cache. To je zřejmě součet L2 cache nejspíš ještě se systémovou cache – asi by se dalo tipnout, že vždy klastr šesti jader má svůj 15MB blok sdílené L2 cache (celkem 45 MB) a k tomu je pak ještě 8MB systémová cache (SLC).
Jádra Oryon třetí generace jsou docela překvapení. Firma totiž odhalila, že v nejvyšším modelu, který bude mít označení Snapdragon X2 Extreme, dosáhnou taktu 5,0 GHz, bude to tedy jeden z nejvýše taktovaných procesorů Arm (nebo dokonce úplný lídr). V první 4nm generaci byl dosažen takt jen 4,3 GHz, takže jednovláknová frekvence je nyní 16 % vyšší. K tomu by se navíc měl zlepšit výkon na 1 MHz (tzv. „IPC“), je tu tedy potenciál pro hodně dobrý výkon – o tom za chvíli.
Qualcomm u Snapdragonu X2 Extreme slibuje až 39% skok v jednovláknovém výkonu při měření v Geekbench 6.5
Nové GPU
Procesory ponesou integrovanou grafiku Adreno, o které toho zatím mnoho nevíme. Podporuje Vulkan 1.4, OpenCL 3.0 a DirectX 12.2 Ultimate včetně mesh shaderů a ray tracingu – jehož výkon má být vylepšený oproti předchozí generaci. GPU podporuje interní displej notebooku o rozlišení 4K s frekvencí až 144 Hz, na externích monitorech bude umět zobrazit rozlišení 5K (podporován je výstup DisplayPort 1.4). Multimediální engine umí dekompresi i kompresi HEVC, H264 a AV1 až do rozlišení 8K.
Přítomné je také NPU Hexagon pro lokální akceleraci aplikací umělé inteligence (platforma podporuje Copilot+), jejíž výkon stoupnul na 80 TOPS ve výpočtech s tady INT8. Jako paměti procesory používají stále technologii LPDDR5X – je podporovaná rychlost LPDDR5X-9523, tedy rychlejší než u předchozí generace a u současných x86 procesorů.
Top model: Snapdragon X2 Extreme
Zmíněný nejvyšší model nabídky Snapdragon X2 Extreme (jeho kód je X2E-96–100) s 18 jádry může svůj maximální 5,0GHz boost používat při zátěži jednoho nebo dvou jader. Při zátěži všech jader mohou velká jádra Prime běžet na maximálně 4,4 GHz (tedy taktu, který byl u první generace jednovláknovým boostem). Jádra druhé třídy Performance mají maximální takt 3,6 GHz.
Model Snapdragon X2 Extreme má konfiguraci grafiky s označením X2–90, nevíme ale, kolik výpočetních jednotek to znamená, a nebyl sdělen ani údaj o výpočetním výkonu. Takt GPU je ale 1,85 GHz.
Podle grafů, které Qualcomm ukázal, má jádro Oryon třetí generace v tomto procesoru až o 39 % vyšší jednovláknové skóre v benchmarku Geekbench 6.5 oproti první generaci. Je možné, že se dostane až někam do pásma okolo 4000 bodů. Nicméně jde o oficiální benchmarky, takže to zatím berte s rezervou. Výkon by ale každopádně měl být špičkový. Mnohovlánový údajně bude až o 50 % lepší a grafika má prý mít špičkový výkon mít až 2,3× vyšší.
192bitové paměti
Co je na tomto čipu velmi zajímavé, jsou paměti. Qualcomm se vymanil z tradiční 128bitové šířky a použil „tříkanálový“ řadič se šířkou 192 bitů. Díky tomu bude mít Snapdragon X2 Elite výhodu v paměťové propustnosti proti běžným notebookovým i desktopovým procesorům. V kombinaci s vysokou efektivní frekvencí je dosažena propustnost 228 GB/s – to není zas o tolik méně, než má Ryzen AI Max od AMD s 256bitovými pamětmi. Kapacity RAM budou zřejmě od 48 do 192 GB.
Levnější Snapdragon X2 Elite
Model Extreme bude v nabídce pouze tento jeden, další dva včera představené modely už patří do nižší kategorie Elite. Snapdragon X2 Elite model X2E-88–100 má stále 18 jader a 53 MB L3 cache, ale s nižším taktem. Maximální boost pro jedno nebo dvě jádra Prime je 4,7 GHz a maximální mnohovláknový takt je 4,0 GHz, Takt pro klastr menších jader Performance je 3,4 GHz. Je pravděpodobné, že tento model se bude prodávat v noteboocích nejčastěji a bude dostupný v největším množství, zatímco do modelu Extreme jde výběrový nejkvalitnější křemík a tudíž může být hůře dostupný.
Tento model by snad měl mít stejnou konfiguraci GPU – je také označeno X2–90. Jeho frekvence se ale snížila na jen 1,70 GHz. Výkon NPU zůstává 80 TOPS, ale kde je změna, jsou paměti. Modely X2 Elite dostanou jen standardní 128bitové paměti s kapacitou 32 až 128 GB. Propustnost bude 152 GB/s.
Jako třetí a zatím poslední model Qualcomm odhalil Snapdragon X2 Elite model X2E-80–100, který je osekán na 12 jader, což je tvořeno 6 jádry Prime a 6 Performance. Cache se s tím zmenšila na 34 MB celkem (možná 2 × 15MB L2 cache a 4MB SLC?). Frekvence maximálního boostu zůstala 4,7 GHz, ale už je dostupná jen pro jedno vlákno, dvě vlákna mají maximum 4,4 GHz. Možná by to mohlo být proto, že CPU má jen jeden klastr Prime jader místo dvou a na maximálním taktu vždy může běžet jen jedno preferované jádro z klastru.
Maximální takt pro zátěž všech jader je 4,0 GHz na Prime jádrech a 3,4 GHz na Performance jádrech. Také zde dostanete 128bitové paměti se stejnou propustností 152 GB/s a NPU s 80 TOPS. Qualcomm zřejmě oseká integrované GPU. To má jiné označení (X2–85), což asi znamená vypnutou část výpočetních jednotek. Takt GPU zůstává 1,70 GHz.
Jednovláknová spotřeba až 18 W
Qualcomm zatím nesdělil TDP těchto procesorů. Zvýšené frekvence ale asi znamenají o něco vyšší jednovláknovou spotřebu během onoho boostování – grafy ukázané při odhalení naznačují, že jednovláknová spotřeba v Geekbench 6.5 by při onom 5,0GHz maximálním taktu mohla dosáhnout až 18 W (což je poměrně blízko mobilním APU od AMD – Ryzen AI 9 HX 370 s architekturou Zen 5 by měl mít jednovláknovou maximální spotřebu okolo 19–21 W).
USB4, PCI Express 5.0
Qualcomm u těchto procesorů tradičně bude klást důraz na komunikační konektivitu, což je jeho tradiční obor. Platforma bude poskytovat WiFi 7, Bluetooth 5.4 (s adpatérem Qualcomm FastConnect 7800) a také možnost mobilního 5G připojení k internetu s rychlostí až 10 Gb/s (pomocí modemu Snapdragon X75).
SoC podporuje USB4 (tři porty USB-C) a nejspíš i další rozhraní USB s nižšími rychlostmi. Úložiště může být mobilního typu UFS 4.0, nebo NVMe SSD ve slotu M.2. Pro ta již procesor umí PCI Express 5.0 – má řadič s 12 linkami a čtyřmi dalšími linkami PCIe 4.0 (dvanáctijádrový model ale mé jen 8+4 linek). Po stránce úložiště tedy bude možné použít to nejlepší, co dnes existuje.
Snapdragon X2 bude reálně až produktem příštího roku
Je třeba upozornit, že nynější odhalení je jen papírové. Firma procesory odhaluje v předstihu několika měsíců před jejich reálnou dostupností v noteboocích. Skutečné vydání bude až během první poloviny roku 2026 a zatím není řečeno přesně kdy. Ale až vyjdou, bude to asi hodně zajímavé.
Zdroje: Qualcomm (1, 2) VideoCardz